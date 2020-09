Buniak: El gobierno no tiene capacidad económica para atenuar impacto del confinamiento

El economista Leonardo Buniak, especialista en finanzas internacionales y calificador de riesgo bancario, destacó que muchos países de América Latina han dado inicio a una etapa de reapertura luego del clímax de la pandemia de coronavirus frente al caso venezolano donde “lamentablemente estamos en la cola de esta batalla porque el gobierno no cuenta con capacidad económica para atenuar el impacto del confinamiento”.

El gran tema en Venezuela es que el gobierno tristemente con la caída tan severa en el ingreso petrolero, que la producción se ubicó el mes pasado en apenas 336 mil barriles diarios y con el actual nivel de precios, no va a recibir más de $2 mil millones de dólares en 2020 frente a los $92 mil millones de 2012”, precisó en entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Ante este panorama el experto opina que la economía podría contraerse entre 30 y 33 % aproximadamente para el cierre de 2020. “La economía pre covid acumula 24 trimestres consecutivos de contracción lo que ha reducido el Producto Interno Bruto –PIB- de casi $ 400 mil millones en 2012 a $ y709 mil millones al cierre de 2019”.

“La espiral hiperinflacionaria ha regresado en 2020, fenómeno que esperábamos que desapareciera y que va a cumplir tres años, la más larga de la historia”, subrayó.

Buniak advirtió que es imposible que el gobierno reactive la actividad industrial y manufacturera “porque no hay combustible, no hay gasolina ni electricidad, no hay manera de encender el aparato industrial en Venezuela”.