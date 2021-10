Borges responde a excanciller de Colombia: No he renunciado porque tengo una responsabilidad

El Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela designado por Juan Guiadó, Julio Borges, fijó posición este martes en respuesta a los señalamientos hechos por el excanciller de Colombia, Francisco «Pacho» Santos, quien aseguró que este hace «todo lo posible» para acabar con Guaidó y que por sus denuncias en contra de la administración interina, debería renunciar a su cargo.

Ante ello, Borges respondió que hacer las denuncias pertinentes es necesario por la responsabilidad que implica el manejo de recursos públicos y porque las cosas «no se han hecho bien».

«Muchos piensan que no debemos hacer estas discusiones públicas, pero ya lo hicimos por las vías regulares, y no hay soluciones y por eso lo hemos hecho público porque son manejos públicos. Tenemos más de un año dando este debate. Queremos aportar un debate pero las cosas no se han hecho bien», respondió Borges a Santos durante el foro virtual «¿Cómo salvar los activos en el exterior?».

Asimismo, se defendió de las acusaciones en su contra sobre su presunta participación en la malversación de activos de Venezuela en el exterior, en especial de Monómeros. Aseguró que ni él ni su partido tienen un interés en lo que estas empresas venezolanas.

«Tengo tiempo hablando de esto. Lo clasifico como una pelea política sin fundamento. Le digo que se lea el informe de Transparencia Venezuela. No hemos atacado a nadie, la solución es el fideicomiso», dijo.

«Nunca se ha debido dar a la coalición política el manejo de los activos. Hay que salvarlos de Maduro, de los escándalos de corrupción y de los acreedores. ¿Quién se beneficia de la quiebra de Monómeros. Es un tema que se debe investigar?», añadió.

Reiteró que pese a sus denuncias, todos los días mantiene conversaciones con Juan Guaidó en pro de la unidad y de los intereses de los venezolanos.

«Esta pelea la doy todos los días y en todas las reuniones. En el Parlamento, en el G4, en Estados Unidos. No he renunciado porque tengo una responsabilidad y soy diputado de la Asamblea Nacional. No me puedo quedar callado, pero sí creo que las cosas se pueden hacer bien. Quedarse callado le hace daño a la unidad. Además, todos los días me reúno con Juan Guaidó», dijo.