Borges: La continuidad del gobierno de Juan Guaidó “está en discusión”

El encargado de relaciones exteriores de la oposición venezolana, Julio Borges, llamó a “despartidizar” el manejo de activos del país en el extranjero y opinó que es necesario “relanzar la unidad” entre los movimientos que detractan al gobierno de Nicolás Maduro antes de definir si se renovará la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó en 2022.

Borges, coordinador nacional del partido Primero Justicia, afirmó que aún no existe consenso entre la oposición para la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó a partir del 4 de enero de 2022, cuando vence la vigencia del Estatuto para la Transición aprobado por el Parlamento, reseñó La Voz de América.

Es algo que está en discusión, no se sabe qué va a pasar (…) el gobierno interino no es un fin en sí mismo. Es un medio para ver si nosotros logramos el cambio. Hay que ver qué cosas hay que hacer para relanzar la unidad y retomar el foco. El dilema no es si renovar o no (al gobierno interino), es cómo relanzar, rediseñar el foco. Este camino en el que estamos no es”, dijo desde Bogotá durante un foro sobre el manejo de activos de Venezuela en el exterior.