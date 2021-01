Blyde: Demócratas tienen que unirse para una negociación

El abogado constitucionalista, Gerardo Blyde, llamó a la unidad opositora para “tener fuerza y músculo” de cara a una negociación que pudiera retomarse con el gobierno, en vista de las recientes declaraciones de voceros internacionales.

“Los demócratas en este momento tienen que unirse. Aquí hay una generación política que tiene que unirse para tener fuerza y músculo. ¿Para qué cosa? Yo creo que vamos a ir a un proceso de negociación, se está viendo ya la presión de la Unión Europea y las declaraciones del nuevo Secretario de Estado de la Administración Biden y puede alinearse el mundo democrático para que en Venezuela se produzca una negociación política seria”.

En entrevista concedida al circuito Éxitos, Blyde reflexionó sobre cómo llegar a tener alternabilidad en Venezuela, una pregunta a la que apeló para retomar la palabra negociación.

Recordó que cuando se suspendieron las negociaciones entre gobierno y oposición en Barbados declaró en ese entonces que se venía “una etapa muy dura donde nos va a ir peor, vamos a perder uno o dos años de tiempo y vamos a tener que volver a terminar negociando porque aquí no va a venir invasión, ya se fue Trump, el que tenía todas las opciones sobre la mesa”.

Cuestionó que se vendieran “fábulas” para buscar un cambio en el país, “aquí hay que hacer política y la política significa unir fuerzas y no creo que líderes nacionales no puedan ver el tablero tan complicado en el que está el pueblo venezolano y no puedan unirse”.

A su juicio, Barbados fracasó porque el presidente Maduro no quería llegar a un acuerdo político, solo quería negociar por negociar.

En la actualidad, “es importante para Maduro la legitimidad internacional, el levantamiento de las sanciones económicas y que tenga posibilidad que haya un acuerdo que permita garantías mínimas para la sobrevivencia del madurismo posterior a una salida democrática en Venezuela”.

El exalcalde de Baruta no es partidario de negociaciones parciales como apunta la recién creada comisión de diálogo en la nueva Asamblea Nacional liderada por Jorge Rodríguez.

“Las negociaciones parciales son nefastas, hay que hacer una negociación integral”.

Hizo un llamado a los venezolanos a no resignarse ante la realidad nacional.