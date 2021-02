Bertucci: “No había una orden del Departamento de Estado de EE. UU. para devolverme a Venezuela”

Javier Bertucci, diputado a la Asamblea Nacional chavista, aseguró el viernes que el Departamento de Estado de Estados Unidos desconocía las ordenes de los funcionarios de Migración de no permitirle la entrada al país el pasado 25 de enero.

“No sé cuál era la idea de que yo no entrara y no hablara en las reuniones que tenía. No sé si hay un grupo que persiste en secuestrar las relaciones con EE. UU. para mantener un conflicto”, dijo