BCV: PIB de la economía venezolana creció 17,73 % entre enero y septiembre de 2022

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este viernes 30 de diciembre, que luego del repunte de la economía mundial en el año 2021, por efecto de la flexibilización de las cuarentenas instauradas para combatir la pandemia del Covid 19, los registros disponibles para el año 2022 muestran una desaceleración generalizada a escala global.

"La aparición de otras variantes del Coronavirus, así como el surgimiento del conflicto en Europa del este, han activado nuevas alertas en la economía mundial, debido a la persistencia de interrupciones en las cadenas de suministros y escasez de contenedores, la subida de los precios de la energía y aumento de la inflación", reseña el BCV en una nota de prensa difundida en su portal web.

Acota: "Con este resultado, son cinco los trimestres consecutivos en los que se evidencian variaciones positivas en la mayoría de las actividades económicas, que reflejan el desempeño favorable del aparato productivo nacional, iniciado en el tercer trimestre del 2021".

Desde el punto vista institucional, el sector público experimentó, en el período enero-septiembre, un crecimiento de 20,03% en el valor agregado, como resultado de subidas de 23,33%; 27,53% y 10.55% en los trimestres primero, segundo y tercero del año. El sector privado, por su parte, creció puntualmente 15,55% para el período Enero-Septiembre, con 12,08% de aumento en el primer trimestre; 18,87% en el segundo y 15,77% en el tercero, resalta el BCV.

Actividad petrolera: La actividad petrolera registró un crecimiento puntual de 27,09% en el período enero -septiembre, al integrar los aumentos observados de 37,69% en el primer trimestre, de 37,55% en el segundo y 8,48% en el tercero. El significativo incremento del VAB de la actividad petrolera iniciado en el tercer trimestre de 2021 obedece, principalmente, a la recuperación de la capacidad de producción de crudo, a través de la gestión directa y de las empresas mixtas.

La variación puntual del componente no petrolero fue de 14,49% en el lapso Enero-Septiembre, con crecimientos de 10,75%; 17,93% y 14.84% en los tres trimestres que lo integran. El incremento señalado responde a las evoluciones positivas que se observaron en la mayoría de las actividades no petroleras: manufactura (39,61%), transporte y almacenamiento (54,35%), comercio (25,28%), servicios del gobierno general (12,08%), electricidad y agua (3,23%) y comunicaciones (0,36%).

Estos crecimientos, según el BCV, resultan de la conjunción de lo observado en cada uno de los tres primeros trimestres del año, tal como se muestra a continuación. En el primero: transporte y almacenamiento (44,40%), manufactura (32,71%), comercio (21,33%), servicios del Gobierno general (10,81%), electricidad y agua (3,26%) y comunicaciones (0,28%). En el segundo: construcción (149,50%), manufactura (52,17%), transporte y almacenamiento (83,40%), comercio (31,21%), servicios del Gobierno general (11,09%), electricidad y agua (3,45%), comunicaciones (0,15%). En el tercero: transporte y almacenamiento (39,60%), manufactura (33,90%), construcción (27,12%), comercio (22,95%), servicios del Gobierno general (14,05%), electricidad y agua (2,95%), comunicaciones (0,59%).

La actividad manufacturera se incrementó 39,61% en el período Enero-Septiembre de 2022. Desde la perspectiva institucional, el sector público creció en 36,27% y el sector privado en 40,16%, expresa la nota de prensa.

En el caso particular del sector manufacturero privado, el VAB experimentó un aumento de 42,07% en el primer trimestre, de 45,96% en el segundo y de 32.50% en el tercero, comportamientos que estuvieron determinados, principalmente, por crecimientos en el volumen de producción de las siguientes actividades: maquinaria y equipo (50,14% IT; 92,64% IIT y 56,46% IIIT), caucho y plástico (205,17% IT; 171,74% IIT y 98,77% IIIT), productos textiles y cueros (67,41% IT; 162,73% IIT y 115,60% IIIT), otros minerales no metálicos (27,79% IT; 99,27% IIT y 46,60% IIIT), fabricación de muebles (54,94% IT; 93,05% IIT y 4,96% IIIT), productos de metal (80,15% IT; 84,62% IIT y 63,30% IIIT), edición e impresión y productos de papel (33,40% IT; 39,18% IIT y 107,14% IIIT), alimentos y bebidas (27,54% IT; 26,73% IIT y 14,97% IIIT) y productos químicos (124,43% IT; 9,28% IIT y 71,42% IIIT).