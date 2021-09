Balza advierte que falta de información frena diagnóstico del curso inflacionario

El economista Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello UCAB, opina que, pese a haberse registrado una pequeña desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios, los consumidores aun no lo perciben.

Considera que “se necesita más información detallada sobre lo que ocurre dentro de la economía para poder descartar distintas causas del curso inflacionario”.

“Vemos una aparente reducción del ritmo hiperinflacionario un contexto de arbitrariedad y falta de información que no nos permite saber si va a haber un salto en el mes siguiente”, precisó en entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el programa 2 + 2 en Unión Radio.

Considera que esta pequeña desaceleración no frenará las cifras hiperinflacionarias. “Pienso que no, no porque no esté ocurriendo, sino porque no tenemos información sobre qué está sucediendo”.

Insiste en que la falta de información sobre el motivo de esta desaceleración nos hace caer en suposiciones. “No es posible que tengamos que recurrir a las cifras del Observatorio Venezolana de Finanzas -OVF- porque el BCV no publica las cifras“.

“La hiperinflación ocurre en países en los que el gobierno se financia con el BCV y nosotros no conocemos el presupuesto nacional”, lamentó.

Apuntó que para detener la hiperinflación y abaratar la situación de vida de los venezolanos “es necesario y básico que el financiamiento monetario se reduzca pero eso no lo estamos viendo, no es que no esté ocurriendo, es que no lo vemos porque no hay información”.

En relación a la ayuda internacional destacó que, en este momento ante la pandemia de covid, el Fondo Monetario Internacional –FMI- decidió hacer una asignación especial denominada bonos Derechos Especiales de Giro para facilitar la liquidez a los países miembros que aunque no es un préstamo hay que rendir cuentas y debería ser usado para reforzar las reservas internacionales pagar préstamos o comprar vacunas. “A Venezuela se le reconoció $5 millardos”.