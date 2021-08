Atribuyen ausencia de Maduro en actos de la FAN a informes de inteligencia

El gobernante Nicolás Maduro ha sido el gran ausente en los actos del Bicentenario de Carabobo y Día del Ejército (24 de junio), del Día de la Armada, el 24 de julio, y de la Guardia Nacional (GN) el 4 de agosto. En su carácter de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional (FAN) se ha limitado a enviar salutaciones a los componentes de forma virtual.

Maduro, además, se retiró del desfile militar del 5 de julio. Para oficiales retirados, este proceder llamativo del mandatario, tiene indicios de obedecer a razones de seguridad, tras informes de inteligencia, reseñó Tal Cual.

“Tengo la percepción de que Maduro tiene alguna información de inteligencia de que es posible que atenten contra su vida. El escenario predilecto para eso es ese tipo de acto en los que el Presidente se expone a cielo abierto. Quizás le han dicho que lo recomendable es que no se exponga ni se exhiba”, señala el general retirado de la GN Régulo Díaz Vega.

El oficial recordó que el 4 de agosto se cumplieron tres años “del atentado con drones en el que, supuestamente, se vieron involucrados miembros de la Fuerza Armada. Digo supuestamente porque eso no se ha determinado”.

Justamente el 4 de agosto, Maduro escribió en Twitter: “A tres años del intento frustrado por acabar con la revolución, seguimos venciendo el odio apátrida. Tenemos la fuerza espiritual de nuestra Chinita y la fuerza histórica del pueblo libertador que a diario nos brinda motivos para seguir luchando. ¡No podrán!”.

El general Díaz Vega refirió, asimismo, que días antes del magnicidio contra el presidente de Haití, Jovenel Moïse, que ocurrió el 7 de julio, Maduro señaló que los Estados Unidos iban a atentar contra su vida.

“Es posible que haya tenido una fuente de información que le dijera que habría un atentado contra un mandatario y que debía cuidarse. Porque, de otra manera, no se justifica que no haya asistido a los actos”, expresa.

Para el general retirado tampoco se justifican los recurrentes llamados a la lealtad, cuando corresponde a los militares ser leales a la patria. “Los militares somos leales a la patria, no a una persona. Lo que pasa es que ese término lo han tergiversado bajo el lema ‘leales siempre, traidores nunca’. Dentro de la FAN, ciertamente, no hay una buena percepción de Nicolás Maduro”, enfatiza.

El 13 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, anunció al país que fueron frustrados dos supuestos intentos de magnicidio. El parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) señaló que se fraguaba un presunto ataque terrorista antes del 24 de junio. Además, Rodríguez aseguró que supuestos grupos irregulares tomaron algunas casas en El Valle, con vista a Fuerte Tiuna, para los planes.

Después de la alocución de Rodríguez, fue detenido Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular y diputado de la AN de 2015. Además, se desató la persecución contra varios opositores.

Según el diputado oficialista, cuatro drones lanzados para presuntamente asesinar al mandatario fueron desactivados el 22 de junio en el Campo de Carabobo. Al mismo tiempo, aseveró que el director de la CIA estuvo en Colombia para preparar operaciones paramilitares y desencadenar acciones terroristas en el país antes del desfile de Carabobo.

Aunque Maduro inspeccionó un día antes las obras en el Campo de Carabobo y pese a toda la logística activada por la Fuerza Armada para esta conmemoración patriótica, el mandatario dio la orden de inicio del desfile vía remota, luego de que se anunció que encabezaba la cumbre de Jefes del Estado del Alba desde Caracas.

Maduro delega en Padrino

El vicealmirante retirado Jesús Briceño García, excomandante de la Armada, señala que para el gobierno de Maduro las amenazas provienen de diversas vías. Destaca que eso determina que las apariciones de Nicolás Maduro, en actos de la FAN, sean constreñidas.

“Ellos se han marcado, sin ser verdad, muchas amenazas. Por ejemplo, la amenaza de los americanos es letal para el gobierno. Segundo, hay una serie de amenazas de la oposición democrática de la extrema derecha, como ellos la llaman. Esa de la extrema derecha a mí me parece patética, pero en casi todas las órdenes de operaciones y para poder movilizar al Presidente a cualquier sitio, inmediatamente aparecen estas amenazas”, expresa Briceño García.

El vicealmirante retirado refiere, por ejemplo, que en Carabobo siempre se tenía muy pendiente que sí existían ciertas amenazas, pero se redoblaban los esfuerzos de seguridad. Advierte que el líder que no se presenta personalmente, inmediatamente pierde influencia y eso es lo que viene pasando con Maduro, asegura.

“Entonces, la Fuerza Armada que tiene 20 años de doctrina, ha sufrido un gran revés. El liderazgo de Maduro se ha ido minimizando, si es que algo había de ese liderazgo. Los altos mandos son los que están dando la cara porque tienen más o menos control de su gente. Los que entran a la FAN ya están totalmente controlados por ellos”, señala Briceño García.

En los últimos actos de significación para la FAN, Maduro ha ordenado que sean encabezados por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, vocero político de la organización. El general retirado Régulo Díaz Vega dice que lo que se conoce en los mandos superiores de la FAN, en materia de inteligencia, no permea a los estratos inferiores.

“Aquella gente siente como un rechazo del Presidente por no asistir a los actos y eso genera un malestar, un descontento. Por eso es que ellos insisten el tema de la lealtad”, destaca.

El general retirado de la GN subraya que el efecto de ver a Maduro a través de una pantalla se percibe, en el submundo de la Fuerza Armada, como un acto de cobardía: “Este no está asistiendo porque teme algo. Y a la vez que parece contradictorio, es un acto de desprecio porque no hay ningún motivo cierto, porque no está enfermo, tampoco está fuera del país o por alguna razón de peso del Estado. En la FAN tienen un pensamiento crítico”.

El general retirado Eduardo Caldera Gómez (Aviación) acota, por su parte, que Maduro «quiere mantener la imagen de que hay planes en su contra, mientras ofende a la FAN con sus ausencias»en momentos clave para la organización castrense.

Refiere que el grado militar de Comandante en Jefe fue incluido por Hugo Chávez en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional con el objetivo de uniformarse. A su juicio, Maduro, en el acto de la GN, “se disfrazó porque solo se puso la casaca militar y no el uniforme completo”.

Los mensajes a distancia

“¡Orden Cumplida, mi comandante supremo! Aquí estamos, en unión cívico-militar, el pueblo y la FAN, diciendo: ¡El Proyecto valió la pena! Valió la pena todo lo que hemos hecho para llegar aquí. Y vale la pena continuar construyendo el sueño bolivariano, unionista y de integración latinoamericana y caribeña», señaló el Ministro Padrino López durante el desfile el 24 de junio.

Un mes después, el 24 de julio, desde Miraflores, Maduro felicitó al comandante de la Armada, almirante Alexander José Velázquez Bastidas, a su Estado Mayor “y a todos los que sirven de escudo para la defensa del país y garantes de cualquier intento de invasión”, al tiempo que evocó a héroes de la Independencia como el generalísimo Francisco de Miranda y el almirante Luis Brión.

Además, el gobernante aseveró que la Armada ha estado en todas las batallas para garantizar la defensa de la soberanía. Para referirse a la GN, el 4 de agosto, Maduro evocó al expresidente Hugo Chávez: “Cada GN hoy encarna el sentimiento y la conciencia de la Patria y es abnegado defensor de la Venezuela libre, soberana e independiente. La Guardia Nacional ha desempeñado un rol protagónico a la hora de defender al pueblo en momentos estelares de la Patria”.

Sin embargo, el jueves 5 de agosto, Maduro se reunió con el Estado Mayor Ampliado de la FAN, que encabeza el general Padrino López, los comandantes de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y los mandos de las 27 Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), en Fuerte Tiuna. Según dijo el gobernante, por Twitter, el objetivo del encuentro fue revisar las estrategias, las tácticas y el despliegue permanente “que garantiza la seguridad, la paz y la defensa integral del territorio nacional”.