Así actúa la secreta Policía Contracorrupción que acorraló a los funcionarios del Gobierno

Conocida como la policía sin rostro, la Policía Nacional Contra Corrupción (PNCC) salió a la palestra pública, este viernes 17, cuando en menos de 24 horas puso tras las rejas a siete altos funcionarios ligados al Gobierno. Aunque fue creada vía Ley Habilitante, en noviembre de 2014, pocos sabían de su existencia.

El cuerpo policial rinde cuenta directa a la Presidencia de la República y tiene como misión planificar y ejecutar acciones preventivas, investigativas y operativas contra la corrupción, a fin de prevenir, combatir, perseguir y castigar este delito, según publicó la ONG Espacio Público.

Y así ocurrió el fin de semana. Tres jueces del Poder Judicial, dos gerentes (militares) de la industria petrolera, un alcalde y el superintendente del Petro, fueron las primeras presas de esta “lucha implacable contra la corrupción emprendida por el Gobierno bolivariano”, supuestamente, hace ya varios meses.

A diferencia de los órganos de seguridad ordinarios, la PNCC tiene ciertos beneficios, amparados en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley N° 1.444, publicado en Gaceta Oficial 6.156 Extraordinaria.

Uno de ellos, es que “la identificación, ubicación y despliegue de los miembros del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, será clasificada como secreta y no podrá ser develada bajo ninguna circunstancia”.

Otro, que “en el proceso penal, cuando sea requerida la comparecencia de los agentes que aportaron las evidencias incriminatorias en materia de corrupción, dicha comparecencia será asumida por el responsable del Ministerio Público que coordinó las acciones en las cuales intervinieron los agentes”.

De esta manera, con pasamontañas, gorras y uniformes de color negro, y chalecos de igual color con las siglas impresas en letras amarillas de la PNCC, los funcionarios salieron a la calle el viernes 17 con un plan establecido durante varios meses. Y capturaron a Cristóbal Cornieles, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas; y a José Márquez, juez 4° de Control contra Terrorismo.

Simultáneamente, en diferentes estados del país, procedieron a capturar a Joselit Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip); al alcalde del municipio Santos Michelena (Aragua), Pedro Hernández; y al Juez Primero de Control de Falcón, Jorwis Bracho.

También fueron detenidos dos militares activos, el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa; y el Teniente Coronel José Agustín Ramos Chirinos, gerente general de Dirección de Seguridad Integral de cuatro ejes de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Sobre el motivo de esta “Guerra contra la Corrupción”, la periodista Ibéyise Pacheco aseguró en Twitter, que “fuentes de Palacio me informan que la tensión entre los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami estalló esta semana cuando frente a testigos se cayeron a gritos. Por los momentos la pelea la ganan los Rodríguez atribuyéndose poder de influencia con EEUU”.

Añadió incluso que “preparan también detenciones entre diputados del ala de Tareck El Aissami. La próxima semana allanarían inmunidad de varios. Me mencionaron específicamente al parlamentario y ex ministro de Educación, Hugbel Roa”.

Me informan que preparan también detenciones entre diputados del ala de Tareck El Aissami. La próxima semana allanarían inmunidad de varios. Me mencionaron específicamente al parlamentario y ex ministro de Educación, Hugbel Roa

— Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) March 18, 2023