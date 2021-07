Arreaza: “Las ONG no tienen patentes para desestabilizar el país”

El canciller Jorge Arreaza, respondió al embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien rechazó la detención de los activistas de la ONG Fundaredes.

Arreaza siguiendo la línea de Nicolás Maduro, acusó a washington de promover ataques y conspiraciones a través “de supuestas ONG’s”, apuntó en su cuenta en Twitter.

“Venezuela tiene derecho a la paz y la estabilidad. EEUU y sus satélites deben cesar su agresión”, sentenció.

El funcionario del chavismo también señaló este domingo que “las llamadas Organizaciones No Gubernamentales no poseen patentes de corso para violar la ley y desestabilizar el país”.

En #Venezuela las llamadas Organizaciones No Gubernamentales NO poseen patentes de corso para violar la ley y desestabilizar el país. Las verdaderas ONGs cuentan con todo nuestro apoyo; no así aquellas franquicias de los que quieren sembrar violencia, disfrazadas de ONGs.

