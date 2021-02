Arreaza afirma que agresiones a Venezuela deben abordarse sin distinción política

La agresión contra Venezuela es un tema que debe ser abordado por todos los ciudadanos sin importar la tendencia política, debido a que afecta a todo el país y viola la Carta de las Naciones Unidas, indicó el canciller de la nación caribeña, Jorge Arreaza.

Los venezolanos debemos actuar coordinadamente, no importan posiciones políticas, no importa por qué partidos votan, no importa si comparten o no el proyecto de la revolución bolivariana, compartimos el proyecto constitucional y debemos defenderlo”, expresó el ministro luego de participar en una reunión con la Comisión del Política Exterior del Parlamento, reseñó Sputnik.