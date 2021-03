Aristimuño: Nuevos billetes no tendrán impacto real porque BCV no puede emitir mucho efectivo

El economista César Aristimuño, director general de la consultora especializada en finanzas y economía Aristimuño Herrera & Asociados, recurre al refranero popular para expresar con claridad su opinión sobre la ampliación del cono monetario, anunciada por el Banco Central de Venezuela (BCV): “Esta medida no es ni chicha ni limonada”.

En concreto, para el economista y exejecutivo bancario, la decisión no tiene ningún impacto real sobre la economía y, además, no baja la presión para que el ente emisor haga una urgente reconversión monetaria, reseña el portal Banca y Negocios.

Como mucho, se trata de un reconocimiento de la enorme pérdida de valor del bolívar y, posiblemente, no sea más que una medida transitoria para paliar los problemas que existen con algunos gastos, como el transporte público superficial y subterráneo, sectores en los que no se ha resuelto el tema de medios de pago digitales“, dijo.

“Yo no veo al BCV haciendo grandes emisiones de billetes de estas nuevas denominaciones -200.000, 500.000 y 1.000.000 de bolívares-, porque no cuenta con los recursos para ello; y si no hay respaldo en papel moneda esta decisión no pasará del anuncio, con la consecuencia añadida de que se volverán a incentivar las largas colas de personas en las agencias bancarias“, subraya Aristimuño, citado por Banca y Negocios.