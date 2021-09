Apertura de primer casino en Maracaibo genera opiniones encontradas

El pasado miércoles 1ero de septiembre, se conoció de forma extraoficial que al menos 30 casinos a nivel nacional recibieron un nuevo permiso de operaciones tras una década de cierre por orden del fallecido expresidente Hugo Chávez.

A poco más de una semana del anuncio, el Casino Inter, ubicado en el Hotel Inter de Maracaibo, abrió sus puertas este viernes 10-Sep captando de forma inmediata a los amantes de los juegos de azar y causando opiniones encontradas a través de las redes sociales.

Las imágenes del nuevo centro de ocio fueron publicadas por los internautas en Twitter, donde los usuarios debatieron sobre la apertura del primer casino en la capital zuliana: “Casi que no estaba preparado eso ya, en menos de 15 días ya tenían todo listo”, comentó @freddybarrera y minutos después @RandomVzla le respondió tras considerar que “en realidad no hicieron gran cosa. Unas maquinas en un salón de fiesta. Se pudo haber hecho en 7 días”.

En las fotografías se puede observar cómo está ambientado el lugar. Un maracaibero asistió a la apertura del Casino Inter y pudo observar como en el sitio se respetan las medidas de bioseguridad bajo una estricta vigilancia y seguridad.

El intercambio de opiniones se ha mantenido a través de la res, donde algunos festejan el anuncio: “Bravo bravo y Bravo… La generación de trabajos que va a tener será muy, muy buena y es necesario volver a ese tipo de actividades para ese empleo tan necesario”, escribió Harold Alemán (@harold_aleman).

“Me gustaba el bingo reina Maracaibo, ese casino si valía la pena, de paso tenía show y música en vivo, ese del Inter no parece un bingo premium, solo un bingo con máquinas viejas… Aunque no sé si esas fotos se corresponden o no al Inter”, refirió @logicolman mientras que Maria Elena Gutiérrez (@mary_gut2901) lamenta que autoricen la apertura de estos sitios mientras “los hospitales sin insumos y los colegios desvalijados”.

Permiso de operaciones para 30 casinos