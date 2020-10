Ángel Alvarado: “Caracas es una burbuja que ya está explotando”

El diputado ante la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, se pronunció sobre la situación actual de Caracas y refirió que la “burbuja ya está explotando” en referencia a que la ciudad capital también se una a la crisis de servicios públicos y la escasez de gasolina que azota al interior del país.

Caracas es una burbuja que ya está explotando, ya la burbuja no es una burbuja, hay problemas de gasolina, de gas doméstico, de electricidad, de transporte público, es decir, los caraqueños no van a escapar a esa realidad”, dijo Alvarado en entrevista concedida a La Patilla.

A su criterio: “Esa realidad está allí, está para quedarse mientras se encuentre Maduro, y por eso nosotros tenemos que ir organizándonos para empezar a reclamar esos derechos económicos, sociales, políticos, culturales, y civiles, que nos está vulnerando en este momento”.

El también integrante de la Comisión Permanente de Finanzas del parlamento venezolano, agregó que en el interior del país la situación es más crítica que en la capital venezolana debido a que la gente tiene más de seis meses, un año, cocinando con leña, sin gas domésticos, sin agua, y sin energía eléctrica.

Por otra parte, lamentó que la hiperinflación haya devaluado el Bolívar y que los venezolanos la sustituyan por divisa extranjera, “sigo sosteniendo que en Venezuela no hay un cambio económico, no hay estabilidad de la moneda, no hay una recuperación económica, sin un cambio político. El Bolívar poco a poco va a ir desapareciendo, cada vez es más irrelevante si no se resuelve el tema de la hiperinflación”.