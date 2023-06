Andrés Velasquez se inscribió oficialmente como candidato a Primarias este #20Jun

El dirigente político, exgobernador del estado Bolívar y representante del partido La Causa R, Andrés Velásquez, se inscribió oficialmente este martes como precandidato presidencial para las Primarias de la oposición, que se realizarán el próximo 22 de octubre.

La información fue dada a conocer por la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) y por el mismo candidato en sus cuentas de Twitter.

En un video compartido por la periodista Vanessa Garcia, detalló: "podemos decir que esta Primaria es nuestra y es para derrotar a Nicolás Maduro, así entendemos este proceso de Primarias".

Puntualizó que estos comicios son la oportunidad de la oposición venezolana para asumir liderazgo y "enfrentar con eficacia la dictadura". Invitó a los empleados públicos a participar en el proceso sin temor a represalias, debido a que serán unas votaciones auto-gestionadas por la CNdP.

Descartó la posibilidad de un consenso para escoger un candidato unitario. Agregó, "no creo que exista un mecanismo o un método más confiable que la primaria que hoy estamos preparando". Puntualizó que está definida la participación de los inhabilitados políticos en este proceso, pero añadió que podrían existir problemas con los entes gubernamentales.

No nos debería sorprender que el régimen que no quiere que esta Primaria se realice de ninguna manera, porque sabe que es una herramienta demasiado poderosa, potente, pues no nos debería sorprender que intenten cualquier tipo de jugarreta, de judicialización del proceso", dijo.