Analistas prevén que partidos opositores anuncien participación para el 21-Nov

La periodista y magíster en análisis político, Anyelitz Yanez, junto a Álex Vásquez, quien también es periodista y magíster en ciencias políticas; hicieron un análisis político ante un posible anuncio por parte de la oposición a participar en las elecciones.

“El panorama actualmente se inclina a favor del PSUV del gobierno de Nicolás Maduro, ellos ya tienen candidatos en todo el país”, dijo Yanez.

El periodista Álex Vásquez destacó que “más allá de la falta de tiempo”; lo que “preocupa” es la desorganización que se ve en los candidatos opositores.

“Estamos viendo un dejar hacer, hay muchos candidatos por los mismos municipios haciendo campaña, pero no dicen que están haciendo campaña”, señaló.

Ambos coincidieron en que las declaraciones esperadas por parte de Primero Justicia, que se realizarán el día de hoy, tendrán que ver con la participación a las elecciones del 21 de noviembre.

“Las personas no se van a motivar a participar si no se les habla claro desde un principio, y eso no está pasando”, enfatizó Vásquez.

También, Anyelitz Yanez resaltó que los números de las encuestadoras que reflejan la disposición de los ciudadanos en participar son considerados “aceptables”; sin embargo ve necesario que la oposición se siente en una misma mesa y emita un comunicado en conjunto, ya que los ciudadanos necesitan ese norte.

Para Álex Vásquez, es clave “trabajar en condiciones” y definir si la Unión Europeo participará como observadora en los comicios.