AN elaborará candelario electoral para las presidenciales este 5-Feb

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asomó este lunes la posibilidad de realizar un cronograma electoral antes del 18 de abril para definir la fecha de las elecciones presidenciales pautadas para este 2024.

A través de un discurso en el hemiciclo, el Jefe del Parlamento rechazó el plazo dado por el gobierno Estados Unidos para quitar las inhabilitaciones a opositores y liberar a los presos políticos y descartó la posibilidad de un posible acuerdo que permita la participación de María Corina Machado en los comicios.

La decisión del pasado día 26 de enero por la Sala Político Administrativa del TSJ seguirá siendo la misma el 17 de abril, el 18 de abril y todos los días del año 2024, 2025 hasta el fin de la historia, porque es cosa juzgada. El tribunal ya decidió y no hay amenaza de secuestradores que cambien esa decisión, ahórrense el lapso", indicó Rodríguez.

Rodríguez dijo que el ultimátum anunciado por la Casa Blanca “es una sanción en sí misma, una medida coercitiva unilateral, ilegal e ilegítima, porque ningún Estado puede involucrarse en los asuntos que le corresponden a otro Estado".

El jefe del Parlamento convocó a todos los sectores del país a manifestarse el próximo lunes 5 de febrero ante el Consejo Nacional Electoral, para proponer una fecha en la que se efectúen las elecciones a realizarse este año.

El presidente de la Asamblea Nacional estimó que el cronograma electoral estará definido "mucho antes del 18 de abril", fecha en que vence la licencia de Estados Unidos, que flexibilizó las sanciones al petróleo y gas venezolano, medida que no renovará si no se cumple el Acuerdo de Barbados.

Por consenso, todo el pueblo de Venezuela por primera vez en la historia de esta República elaborará el cronograma electoral presidencial y dirá mucho antes del 18 de abril, las candidatas y candidatos se inscriben tal día, la campaña electoral empieza tal día y la elección presidencial es el domingo tal para que se escoja el presidente de República. Sospecho que será mucho antes del 18 de abril", sostuvo Jorge Rodríguez.

Asimismo, el oficialista mencionó que los candidatos que quieran inscribir su nombre para participar en los comicios tiene toda la libertad de hacerlo y resto importancia a las personas que no quieren formar parte del proceso electoral. "Allá ellos si se quieren inscribir o no se quieren inscribir ese no es nuestro problema, si no se quieren inscribir no se vistan que no van, vayan a lavarse ese palto porque ese no es problema mío", sentenció.

Las declaraciones de Jorge Rodríguez se dan un día después de que John Kirby, Portavoz de la Casa Blanca, anunciara un plazo de tres meses para revertir las inhabilitaciones contra miembros de la oposición, de lo contrario serán tomadas medidas en consecuencia.

Esta es la segunda vez que la Administración de Biden se refiere al regreso de las sanciones (que tienen levantamiento temporal hasta el mes de abril).

El pasado sábado, el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. Matthew Miller, declaró que el Gobierno estadounidense reconsidera su política de sanciones contra Venezuela, tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que mantiene la inhabilitación de María Corina Machado y Henrique Capriles durante 15 años.