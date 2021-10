AN chavista investigará asesinato de venezolanos en Colombia y apunta a Iván Duque

La Asamblea Nacional (AN) chavista discutió el jueves el «Acuerdo en repudio por el vil asesinato de los dos adolescentes venezolanos en la República de Colombia», presentado por el diputado Pedro Carreño, mediante el que se aprobó «enviar un mensaje de solidaridad a la familia de los adolescentes asesinados en Colombia; denunciar las acciones de Iván Duque destinadas a promover el odio contra migrantes venezolanos; y respaldar las acciones del presidente Nicolás Maduro de elevar la denuncia antes las instancias internacionalesl».

Este punto dio base para que el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, arremetiera contra el presidente colombiano Iván Duque y destacara el apoyo del mandatario a Julio Borges y Juan Guaidó.

Como derivación del acuerdo y por iniciativa de Rodríguez, se designó al final de la sesión una comisión especial mixta, integrada por 17 parlamentarios, para investigar el caso y que sesionará a partir de este viernes en el Salón de los Escudos, reseñó Tal Cual.

Tenemos que denunciar ante el mundo que Iván Duque es un criminal, un asesino, es un genocida y desde aquí lo denunciamos. Es un aliado del narcotráfico colombiano, es un propulsor del paramilitarismo colombiano», dijo el presidente de la AN.

En su intervención, Rodríguez, también jefe de la delegación oficialista que dialoga en México, exhortó a investigar «no solamente los crímenes, los asesinatos contra venezolanos, sino a quienes los perpetraron y los fomentaron, a quienes dijeron que la migración venezolana era una enfermedad, a quienes utilizaron como una estrategia de ensuciamiento mediático de nuestro país el tema de la migración, a quienes instalaron campamentos paramilitares, campamentos de mercenarios en Colombia».

También responsabilizó a Julio Borges por haber dicho que «la migración venezolana era una enfermedad y que debía ser atacada como tal» y también vinculó a la empresa Monómeros —la filial de Pdvsa con sede en Colombia y recientemente auxiliada financieramente por ese país— con el procesamiento de drogas.

Según Rodríguez, Monómeros solo produjo en 2020 un solo rubro de su cartera de seis y este fue la urea, «materia prima fundamental para la elaboración de pasta de cocaína», dijo Rodríguez.

«No nos podemos quedar con eso nada más porque agarraron a Monómeros y la convirtieron en un laboratorio de producción de cocaína, hasta ese nivel de criminalidad ha llegado esta gente. Este crimen no puede quedar impune. Nosotros no podemos permitir que este crimen quede impune. Tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias, debemos acompañar al presidente Maduro y llevar esto hasta las últimas consecuencias», continuó el presidente de la AN electa en 2020.

El diputado de la bancada opositora, Luis Eduardo Martínez, respaldó la posición del PSUV y dijo que los venezolanos que emigraron fueron «engatusados» con promesas falsas y que quienes están detrás de los asesinatos y agresiones xenófobas son los mismos que promueven la guerra contra Venezuela.

«Qué podemos esperar de esas élites, que siendo uno de los pocos países del mundo se ufanan de los estratos, clasifican a la gente cual si fueran nobles, en estratos unos, estratos dos, estrato tres, estrato cuatro y estrato cinco, dónde en un país existe esa clasificación de clases sociales, solo en Colombia», dijo Martínez.