Alianza estudiantil de LUZ: Responsabilizamos a Omar Prieto por “desaparición” de Eudo García

Yeissel Pérez, candidata a la presidencia de la FCU-LUZ, denunció la desaparición de líder de expansión universitaria 85, Eudo García, desde este viernes en la tarde.

El movimiento estudiantil del Zulia hace pública la desaparición del líder de Expansión Universitaria 85, Eudo García, desde ayer a las 3:00 p.m. no sabemos de su paradero”, afirmó Pérez.

La aspirante a la presidencia de la FCU-LUZ, responsabilizó a Omar Prieto, gobernador del Zulia por la desaparición del líder estudiantil.

Hemos asistido a todos los organismo de seguridad y no nos dan respuesta alguna, lo que le pase a nuestro compañero es responsabilidad de quien usurpa la gobernación de este estado, a Omar Prieto. No nos vamos a intimidar, no tenemos miedo, lo que buscan es que con mayor fuerza este próximo martes 12 de noviembre los estudiantes salgamos a votar con mayor fuerza”, enfatizó Yeissel Pérez.