Alcaldes Democráticos Unidos por Venezuela recorren el país llevando mensaje de esperanza

En medio de un acto masivo de fuerza vecinal realizado en Pampatar, estado Nueva Esparta, donde estuvieron presentes varios miembros de la Federación de alcaldes por Venezuela, el mandatario local de Maneiro, Morel David Rodríguez llamó a consolidar la unidad de todos para defender cada uno de los municipios donde gobierna la democracia.

“Ninguno de nosotros está por defender un cargo, estamos aquí para que nuestros municipios sigan siendo símbolos de democracia, para que nuestros municipios sigan mejorando la calidad de vida que todos merecemos. En Maneiro somos referencia de un municipio ejemplar y vamos a seguir trabajando por y para nuestros vecinos”, dijo.

Y agregó: “Todos los que estamos aquí somos muestra de unidad porqué entendimos que hay que ser incluyentes, y estar del lado de la gente que sufre; además, tenemos que unificarnos y recibir a todo el mundo. Sino sumamos a todos los que están hoy en contra del gobierno y nos luchamos todos juntos como hermanos por cambiar esta crisis que nos afecta todos, lastimosamente nunca lo vamos a poder lograr”.

Rodríguez, rodeado de unas 3.000 personas en el anfiteatro de la ciudad, alertó sobre errores políticos.

“La unidad política en el país está cometiendo demasiados errores. Están confundiendo las primarias con la unidad, y las primarias al igual que el consenso son métodos que nos ayudan a construir la unidad, pero cuando no hay respeto y no se siguen las normas estamos arando en el mar. Esta no es una lucha nada más de los políticos”, dijo.

En ese sentido, anunció que está dispuesto a medirse en primarias o cualquier mecanismo democrático interno, en aras de lograr una candidatura única para las elecciones previstas para el 21 de noviembre de este año.

“Les digo a todos, Morel David Rodríguez hoy pone su nombre para que sea mecanismo a cualquier método para buscar la unidad en el municipio Maneiro, no tenemos miedo. Vamos a seguir construyendo el municipio ejemplar”, manifestó.

Alcaldes Democráticos Unidos por Venezuela

Por su parte, el alcalde de Chacao, estado Miranda, Gustavo Duque reiteró la importancia de participar en los venideros comicios y no abandonar espacios.

“Hoy estamos respaldando la gestión de Morel David Rodríguez, alcalde de Maneiro y demostrando que los espacios se luchan y se rescatan, desde adentro, con la gente y trabajando muy duro para garantizar que queden en manos de los dirigentes que están trabajando por el pueblo”, aseguró.

Darwin González, alcalde Baruta pidió no caer en cuentos electorales de aquellos que aparecen cada cierto tiempo.

“Cuando viene la campaña vienen con los brazos abiertos, pero después la realidad es con los brazos cerrados, ¡mucho cuidado!, que no le caigan a cuentos. Ustedes se imaginan si Maneiro hubiese tenido un alcalde socialista, que lo que tocan lo destruyen, gracias a Dios, aquí hay un demócrata como Morel David que dio la lucha y no abandonó a su gente, por eso Maneiro también está tan bonito”, constató.

Defender y rescatar espacios

Manuel Ferreira, alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui, condenó la politización de las vacunas contra el Covid-19 y reconoció que, sin el apoyo de los venezolanos, solos no podrán luchar contra un sistema que está destruyendo al país y la vida de la gente.

“Dar la cara es sinónimo de hacer país, porque cada vez salimos a la calle a velar por la salud, por la seguridad, por la vialidad, por el orden, demostramos que sí es posible tener un mejor país, pero es un trabajo de todos juntos. Cómo es posible que dividan a nuestra gente entre los que merecen la vacuna por estar con el gobierno central y los que no la merecen por querer una Venezuela mejor”, manifestó.

“Tenemos que humillarnos inscribiéndonos en alguna plataforma digital o sacar un carnet para vacunarse, cuando lo único que necesitamos es la cédula de identidad y todos la tenemos. No podemos permitir esto, y por eso quiero que vean el trabajo que estamos haciendo. Son 335 alcaldes electos en Venezuela y solo somos un puño los que estamos peleando día a día por conseguir la vacuna para nuestra gente”, continuó.

Fe y esperanza

El alcalde de San Cristóbal, estado Táchira, Gustavo Delgado López informó que seguirán recorriendo cada municipio para llevar un mensaje de fe y esperanza a los venezolanos que desean un cambio.

“Ante el avance del estado comunal, hoy tenemos ese compromiso de no desmayar ante las pretensiones que tiene el comunismo de quitarle la autonomía a los municipios y apoderarse de las mejores capitales del país. Hoy, los alcaldes democráticos somos el último reducto que tiene la sociedad para defender la democracia”, aseveró.

Por último, David Uzcátegui, aspirante a la gobernación de Miranda resaltó las gestiones de todos los alcaldes democráticos en contraste con los demás.

“Yo vengo del estado Miranda que se parece mucho a Nueva Esparta en un aspecto, allá somos 21 municipios de los cuales 4 están gobernados por alcaldes que se preocupan todos los días por la calidad de vida de nuestra gente, el alcalde Baruta, el alcalde de Chacao, el alcalde de El Hatillo y el alcalde de Los Salías; el resto del estado Miranda está como está el resto de los municipios acá en Nueva Esparta que no son Maneiro, están abandonados, en la desidia, en la negligencia, en la pobreza, en la miseria, en el hambre, en la mengua, en la necesidad. Por esa razón, debemos seguir defendiendo nuestros municipios para que no caigamos en ese abismo, y por el contrario sigamos recuperando espacios”, instó.