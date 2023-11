Alcalde Sobalvarro: "Venezuela necesita adecuarse a los nuevos retos para la reactivación económica que viene"

El pasado lunes, el reconocido economista, Alberto Sobalvarro alcalde Bolivariano del municipio Almirante Padilla, en su programa en vivo “Visión Global+Plus” transmitido por las pantallas del Canal 11 del Zulia, en su editorial se refirió a la Conferencia Nacional por el diálogo, la paz y la convivencia en ratificación del acuerdo de Barbados, asegurando que una vez más el presidente Nicolás Maduro Moros está asumiendo su responsabilidad como gobierno, jefe de estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Manifestó que "mientras otros están tirándole piedras a ese acuerdo, siendo detractores y habiendo intereses de apátridas tanto aquí en Venezuela como en el exterior: Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), Unión Europea (UE) y donde quiera que están aquellos venezolanos que quieren derrocar a Nicolás Maduro Moros y acabar con la revolución bolivariana, el presidente sigue ahí con mucho estoicismo hablándole a todos los sectores de nuestra sociedad, Asamblea Nacional y al mundo, que es necesario que estos acuerdos de paz en verdad continúen, se terminen de consolidar y materializar, porque de eso va a depender la convivencia nacional y el respeto mutuo entre los venezolanos".

Agregó que se trataron cinco puntos básicos para poder enrumbar la patria venezolana a mejores estadios de gobernanza, gobernabilidad en unión de los venezolanos, "cinco puntos bien definidos, respecto al último hay que garantizar el proceso electoral del año 2024 y es necesario que estos acuerdos se cumplan porque ya hay gente amenazando que si no se hace lo pautado o no se llega a esto o lo otro, entonces definitivamente las sanciones, las medidas coercitivas, unilaterales, el bloqueo económico que tanto daño le hace a nuestro país ejecutado por la corporación criminal más grande del mundo como lo es EE.UU., nos llevará a seguir con nuestra economía asfixiada, con los puertos y aeropuertos cerrados, sin poder transar bienes y servicios, tanto para la exportación o importación, así que en buena hora señor presidente, siga usted convocando a la paz, al diálogo, a la convivencia de todos los venezolanos, como una sola familia, como un solo pueblo".

En otro tema, sobre la denuncia que hizo el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez de un fraude en las elecciones primarias de la oposición, Sobalvarro indicó "aquí las elecciones no pueden ser privatizadas, aquí el ente rector no es SÚMATE si no el que está claramente contemplado en esta soberana Constitución que nos dimos la mayoría del pueblo venezolano el 15 de diciembre de 1999, donde se establecen o conforman cinco poderes: el Poder Electoral cuyo rector es el Consejo Nacional Electoral (CNE) que es el único ente constitucionalmente conformado, establecido para regir cualquier tipo de elección que se le solicite, como el referéndum consultivo al cual vamos el 3 de diciembre por ejemplo, para las cinco preguntas que hay que responderlas positivamente, y así será de seguro por la mayoría del pueblo venezolano, pero no puede ser un ente privado".

Señaló que SÚMATE es una empresa que maneja la misma señora María Corina Machado, financiada por corporaciones de los EE.UU, "entonces cómo van a ir unos candidatos a hacer una elección privada cuando aquí hay un ente rector para ese tipo de eventos como es el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto, los resultados de esa elección primaria no tienen validez ni aval, legal ni constitucional, aparte que aquí hay leyes, está la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que debe definir y sentenciar si en verdad esa convocatoria es válida o no, claro que no es válida ya eso lo sabemos pero tienen que establecerse los criterios constitucionales para entonces denunciar, demandar, lo que está haciendo nuestro gobierno y Partido Socialista Unido de Venezuela, hecho hoy por el camarada Diosdado Cabello y también ahí está el pronunciamiento del presidente de la AN. En lo que a mí concierne esas elecciones primarias sin la presencia, veeduría y rectoría del CNE son nulas, irritas, invalidas".

A nivel local, en cuanto a la gestión en el municipio Almirante Padilla, el alcalde Sobalvarro informó que esta semana se inauguró el Puerto Lacustre "El Toro" con una inversión significativa de 1 millón 342 mil bolívares por parte del Consejo Federal de Gobierno. Detalló "en tiempo récord, dos meses, 60 días, logramos esa obra que hoy dignifica a nuestro pueblo isleño porque ahora tenemos una metodología, un mecanismo, primero lo bien que está el muelle día y noche, con señalización, cercado, taquilla, ahora hay orden, los pasajeros haciendo cola, entrando, pagando su tiquete, van se embarcan, la carga espera, se procede a montar la carga, se da el zarpe, arribo y así sucesivamente en perfecta coordinación y articulación como cualquier puerto internacional en cualquier parte del mundo".

Anunció que la próxima semana se va a inaugurar el puerto de Punta Arenal, y ya se está trabajando en el proyecto para solicitar los recursos para el de San Carlos y el muelle pequeño de la Isla de Zapara, Maraca y Sabaneta. "Estamos trabajando en eso, porque tendremos un puerto principal que es El Toro, uno pesquero en Punta Arenal, otro turístico en San Carlos y los puertos secundarios de Sabaneta, Maraca y Zapara, para controlar conjuntamente con Protección Civil, Dirección de Prevención, Seguridad Ciudadana y Orden Público, Guardia Nacional, Armada y la Policía. Se ha creado la autoridad única portuaria del municipio Almirante Padilla, a través del amigo Pradelio para que ponga orden ahí, quien cuenta con 8 años de experiencia en transporte, fue nombrado el viernes y ya está trabajando, así que por fin rescatamos el muelle o puerto de El Toro con su terminal lacustre, bien acomodado después de 20 años abandonado", afirmó.

En el ámbito internacional, respecto a la resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para una tregua de carácter inmediato, duradero y sostenido con vista a un alto al fuego humanitario en la Franja de Gaza, Sobalvarro consideró que es un gran reto para la ONU el conflicto entre Israel y Palestina, "Cuál es el mandato? que cese el fuego, ya van más de 8 mil víctimas, civiles, niños, viejitos, con un bombardeo irracional, indiscriminado a los hospitales, escuelas, liceos, al pueblo civil. Dicen que están acabando, contrarrestando a Hamas, que es un Movimiento Político que seguro tiene, como debe tener por Dios, un ejército popular defendiendo su frontera que es lo que se le dejo, cuando la ONU sin tener potestad para eso, dividió todo el territorio que era 100% palestino, dando el 85 a Israel y los segregaron a ellos, los arrimaron a la Franja de Gaza y Cisjordania y entonces ahora la ONU es un espectador que está solicitando que el conflicto en Israel llegue a su fin y cesen las víctimas: desplazados, heridos y fallecidos".

Se preguntó, "cuántas guerras más y batallas tiene que librar el pueblo palestino? que solamente está esperando que la misma ONU le dé el estatus de estado o nación para que sea respetado. Apenas ha sido reconocido por 135 países, los otros hacen caso omiso y apoyan, como el propio EE.UU., con recursos para que compren más misiles, bombas, tanques y su ejército este más fortificado y exterminen definitivamente a los palestinos. Resiste Palestina, como debe resistir Irán, Nicaragua, Cuba, como debemos resistir aquí en Venezuela, resiste allá también en Corea del Norte, todos los países tienen derecho a su Independencia, soberanía y autodeterminación, y nadie, absolutamente nadie, imperio alguno va a poder quitarle ese derecho a quienes amamos la paz".

En materia económica, en cuanto al Consejo Nacional de Economía, Sobalvarro reiteró que Venezuela tiene condiciones suficientes en gran parte de los rubros, de la actividad económica que pudiera desear o querer tener algún país del mundo. "Tenemos de todo, costas para la pesca, llanos, montañas para el cultivo, la cría de la ganadería doble propósito, cereales, arroz, verduras, hortalizas, café. Tenemos también el Arco Minero del Orinoco, la Faja Petrolífera del Orinoco, los pozos convencionales de petróleo, una infraestructura que por supuesto se le debe invertir pero el tema de las sanciones económicas no ha permitido hacer esas inversiones en puertos, aeropuertos e infraestructura. Tenemos el Esequibo o Guayana Esequiba, 159.500 km cuadrados de territorios ricos con salida al Océano Atlántico, al Mar Caribe".

Aseguró que este año se ha visto que las cosas han mejorado a partir del tercer trimestre y este ultimo cerrará con broche de oro con las Zonas Económicas Especiales para apalancar el crecimiento, el desarrollo sustentable en armonía con el ecosocialismo donde el hombre (materia prima para producir, comer, vivir) y los factores de producción, estén a la orden de una nación que tiene 23 años bloqueada. "Este Consejo Nacional de Economía garantiza la Venezuela potencia, no hay duda que lo seamos pues aquí contamos con todo y un recurso humano bueno y valiosísimo. Tenemos la conducción de un presidente progresista, nacionalista, socialista, chavista que está dando el frente con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policías, organismos de inteligencia y contrainteligencia, aprovechando el momento este de la flexibilización de las sanciones para ir enrumbado a la eliminación definitiva para que podamos diseñar una estrategia, un plan económico de emergencia para rescatar antes que todo los servicios públicos: telefonía, puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas urbanas y extraurbanas, caminos de nuestros productores, campesinos. La situación de lo que es la troncal del Caribe que nos une con Colombia y permite el comercio internacional de más de 50 millones de habitantes, con una industria también desarrollada, así como lo que tiene que ver con la troncal del Eje Perijá, es decir, Villa del Rosario, Machiques, Catatumbo, Semprún hasta el Táchira y de ahí nos unimos al Sur del Lago, las cuales son vías que están bastante deterioradas y no permiten a los productores dedicarse 100% a su actividad económica. Imagino el tema de la Lara-Zulia, Falcón-Zulia, así debe estar todo el territorio nacional, nuestros puertos funcionando al 25% de su capacidad porque estamos bloqueados, no entran ni salen los barcos que transitaban antes, tanto del puerto de Maracaibo, La Guaira, Guanta o Puerto Cabello, estos espacios también necesitan adecuarse a los nuevos retos de la reactivación económica que viene y mirar al futuro en los próximos 10,15, 20 años para conseguirnos en el Caribe con la Franja y la Ruta de la Seda y hacer negocios con los Chinos, los BRICS desde las Zonas Económicas Especiales".

Finalmente hizo un llamado a los venezolanos, pequeños y medianos comerciantes, promotores, productores del campo, de la ganadería, a la industria, comercio y a aquellos empresarios que se dedicaron a hacer política que vuelvan a su fábrica, ganaderos a sus campos, campesinos a sus tierras, estudiantes a sus aulas, maestros a dar clases, que no se nos siga yendo el talento de las universidades, industria petrolera, metalmecánica, SIDOR, reactivar las industrias básicas para producir con las materias primas, que nos dio la providencia para explotarla y así definitivamente dejar de depender del petróleo, porque es necesario diversificar la economía. "Este Consejo Nacional de Economía Productiva con esta Ley que diversifica las exportaciones y el Fondo que financiará las exportaciones a través de la red financiera pública y privada que tenemos, vamos a utilizarla, a aprovechar este momento de flexibilización y les aseguro que cerraremos con broche de oro e iniciaremos un nuevo año con tendencias muy positivas de crecimiento, desarrollo y consolidación del aparato productivo nacional para satisfacer el consumo interno y tener los excedentes de exportación de los que siempre hablamos", afirmó.