Alcalde Sobalvarro: "Por primera vez la guerrilla llega a diálogos de paz con un gobierno progresista como el de Petro"

Detalló que en el encuentro se entregó al G/J Reverol, algunos puntos exponiendo las necesidades del municipio, las más estructurales como lo son: sustitución del cable sublacustre desde Santa Fe del Moján hasta Punta Arenal de Isla de Toas; construcción de interconexión de acueducto desde las Cabeceras en la parroquias Isla de Toas hasta San Carlos, el Caño, parroquia Monagas; suministro regular y permanente de combustible; infraestructura portuaria; manejo de residuos y desechos sólidos, entre otros.

Sobalvarro anunció que por orden del ministro Nestor Reverol, la Armada Nacional abordará 100% el municipio Almirante Padilla, iniciando este sábado con una mega jornada militar-civil-policial, que al parecer contará con la presencia del representante del Ministerio de Energía Eléctrica.

Me acaban de informar por ahí que Néstor Reverol va a acompañarnos en esa jornada el día sábado, aspiro y espero pues que eso sea confirmado, para recibirlo como usted se lo merece, primero como zuliano y lo vamos a nombrar de seguro padrino de Almirante Padilla, así que, señor ministro, si usted va el sábado, todos los isleños estaremos muy felices con su presencia, cuente usted con nuestro apoyo incondicional para ayudarlo", afirmó.

En el tema nacional, en cuanto a la participación de Venezuela en la IX Cónclave India-ALC, Sobalvarro aseveró que mientras algunos países como los Estados Unidos, la Unión Europea y de otros continentes, tienen bloqueada y sancionada a la nación, los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, están apoyando a Venezuela.

La India, hoy el país más poblado del mundo, con todas sus inmensas riquezas, necesita de Venezuela y es ahí donde dice nuestra vicepresidenta que tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, como también buenas reservas en gas, oro, coltán y otros muchos minerales, por ello, en buena hora señora vicepresidenta, hagamos negocios con la India", sentenció.

Respecto a la petición del presidente Nicolás Maduro de cero tolerancia para aquellos burócratas que obstaculizan la construcción y consolidación de proyectos que benefician a las comunidades, el alcalde de Padilla expresó estar de acuerdo, dado que los trabajadores de la

administración pública tienen que ponerse al servicio de los ciudadanos.

Los alcaldes que estamos en funciones de gobierno, siendo elegidos por un pueblo, y a los que hoy día nos demandan soluciones, tenemos que responder, actuar en su nombre, ir a donde tenga que ser y junto a todas las instancias, no solamente cuerpos azules, sino de la mano de Corpoelec, Pdvsa, Hidrolago, cualquier entidad, Mercal, sistema de salud, órgano de vivienda, para buscar soluciones a la problemática que se este presentando en las comunidades. Donde quiera que uno vaya, si uno es alcalde que está representando a un pueblo, debe atenderse las demandas con la mayor celeridad posible", dijo.

Aseguró que cuando alguna autoridad va al municipio Padilla, hay un comité de bienvenida en El Moján para embarcarlo en la lancha y otro que lo recibe en La Puntica: "Lo paseamos por la isla, debatimos, acompañamos y hacemos el despliegue que tengamos que realizar, le brindamos un cafecito y después lo despedimos y, de allí nos vamos todos contentos. Bien, así exijo

que se atienda a los alcaldes, a los bolivarianos y a los no bolivarianos, en todas las instancias del gobierno nacional, porque no puede seguir el presidente remando solo, vienen unas elecciones en el 2024 y entonces quieren que sea reelecto, pero todo el mundo es un burócrata, no señor, bien hecho presidente, vamos todos a trabajar, para el logro de eso me incluyo ahí".

En el ámbito internacional habló sobre los acuerdos de Paz entre el gobierno de Colombia y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), los cuales consideró importantes dado que por primera vez una guerrilla en Colombia llega a formar y conformar equipos para los diálogos de paz con un gobierno progresista como es el de Petro.

Subrayó que ya han terminado dos ciclos, el primero en Caracas y el segundo en México, para ir próximamente a un tercero. Además, a partir del 3 de agosto, se inició en la ciudad de Bogotá, en Colferia, los Comités de Participación Nacional que están conformados por 81 miembros tanto del del ELN como del equipo de gobierno, dónde también están involucrados 30 sectores.

Ellos conformarán un conglomerado que está debatiendo en 25 foros, 16 en la ciudad de Bogotá y nueve que se desplegarán por los otros territorios de Colombia, acordando preliminarmente la paz, van a estar hasta febrero de 2024 para que en ese entonces se proceda a presentar algunas alternativas.

Manifestó que "lo bueno es que hay un cese bilateral del fuego, donde ya el ELN se ha pronunciado para que en estos 180 días se depongan algunas actitudes beligerantes contra la población civil, el estado y los entes militares. Sumamente difícil en Colombia, un país que está en guerra, que ha tenido guerrillas con la Farc, ELN, EPL, M19 y otros grupos armados de derecha, izquierda, el paramilitarismo y la presencia de siete bases militares, aspectos que hacen imposible en Colombia que cese el fuego bilateral".

Indicó que es necesario que estos diálogos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano, no queden "en veremos, en letra muerta" y que en verdad se apruebe que los guerrilleros del ELN

se desmovilicen y sus reivindicaciones sean cumplidas en cuanto a poder insertarse en la sociedad, trabajar, formar parte de los sindicatos, de la legislatura, concejalías y gobernaciones.

Ojalá que para mayo cuando se inicie de nuevo el diálogo en la Habana, Cuba, podamos tener ya una agenda concreta para lograr la paz en Colombia, que en verdad es lo que más desea su pueblo, los venezolanos y todos los demás países vecinos de la hermana República y el pueblo de Colombia. Ya basta de guerra en Colombia, eso nos afecta en nuestra frontera, la presencia de irregulares de derecha, izquierda, paramilitarismo, narcotráfico, impacta en los venezolanos, brasileños, ecuatorianos, peruanos y por ende en todo el continente Latinoamericano y Caribeño, que lo que quiere es vivir en paz. Pero esa paz no depende solamente de la gente revolucionaria en armas, si no también del gobierno, de la voluntad política y la que tengan los grandes grupos empresariales e industriales, gremios, sindicatos, del poder económico de Colombia", señaló.

En materia económica, sobre la solicitud de Venezuela de formar parte de los Brics, Sobalvarro consideró que debe ingresar porque es una economía emergente que tiene ingentes recursos, mencionó la Faja Petrolífera del Orinoco con las mayores reservas de petróleo del mundo, 295 mil millones de barriles certificados; el Arco del Orinoco dónde hay oro, coltán, diamantes; el Esequibo, lleno de flora, fauna, minerales; la Cordillera Andina; Los Llanos y Costas.

Aquí tenemos no solamente energía, petróleo, gas, petroquímica, derivados, también tenemos costas para la pesca artesanal e industrial, sin discriminación, sin contaminación, a su vez contamos con ganadería de doble propósito, extensos valles para cereales, en lo largo y ancho del país existen infinidad de recursos, y especialmente aquí, en el Zulia tenemos la corporación geoeconómica más grande de Venezuela para poder solicitar que seamos miembros de los Brics", añadió.

Explicó que los Brics es un grupo emergente que va a sacar al mundo de ese desequilibrio y asimetría existente entre los denominados grandes o países potencia del mundo y los catalogados como naciones en vía de desarrollo, "si Venezuela no estuviese bloqueada, si sus puertos, aeropuertos y mares no estuvieran bloqueados y pudiéramos producir, fabricar, crear, exportar, por supuesto que la situación en la economía no fuera la misma".

En este sentido, agregó que "nuestro presidente necesita del esfuerzo conjunto del pueblo, los trabajadores y empresarios venezolanos, de acciones como el pronunciamiento de Fedecámaras que está solicitando el levantamiento de las sanciones y el bloqueo, como también de la sindéresis de algunos políticos opositores de derecha que ayer llamaron a invasión y ocuparon cargos en empresas propiedad de la nación en el exterior".

Hoy están solicitando el levantamiento del bloqueo y de las medidas coercitivas unilaterales. Nada hacen las sanciones, ninguna sanción va a tumbar un gobierno, pero lamentablemente son nuestros pueblos los que más sufren", prosiguió.

Durante la entrega de esta semana del programa "Visión Global+Plus", transmitido de igual forma a través de RNV 91.7 FM los martes a la 1:00 pm, el economista Alberto Sobalvarro se despidió con el siguiente mensaje: