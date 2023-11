Alcalde Sobalvarro: "No es Guyana ni la CIJ quien nos autoriza a convocar un referéndum por el Esequibo"

El pasado lunes, el reconocido economista Alberto Sobalvarro, alcalde Bolivariano del municipio Almirante Padilla, en su programa en vivo “Visión Global+Plus” transmitido por las pantallas del Canal 11 del Zulia, en su editorial se refirió a la denuncia que hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros sobre el recurso temerario que introdujo Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para frenar el referéndum consultivo. Señaló que el presidente de la Guyana inglesa Irfaan Ali sigue tratando de intimidar a quien representa al Estado venezolano, "se esta solicitando a la CIJ que se inmiscuya en temas que son netamente de los venezolanos, aquí esta plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artí­culos 71, 72 y 73 lo referente a la convocatoria, en este caso el referéndum consultivo, para responder cinco preguntas que seguro mayoritariamente nuestro pueblo asistirá el 3 de diciembre a responder sí 5­ cinco veces".

Agregó "no es el señor presidente de Guyana ni la Corte Internacional de Justicia a quienes debemos solicitar autorización para convocar al pueblo a un referéndum, dado que, primero somos una patria libre, soberana e independiente, donde el principio de la autodeterminación de los pueblos nos permitió aprobar esta Constitución en la que está, como ya lo dije, plasmado el referéndum consultivo y por ende nuestros derechos. Ya la Asamblea Nacional cumpliendo sus funciones solicitó el referéndum consultivo para tratar el tema del Esequibo, que no es sino refrendar por todos los venezolanos que el Esequibo es nuestro, porque el Sol de Venezuela nace en el Esequibo, ese debe ser de ahora en adelante el pronunciamiento de cada venezolano en cualquier actividad pública o privada".

Sobalvarro apuntó que el presidente de Guyana no puede estar otorgando licencias de exploración ni explotación de petróleo, gas o puede ir aguas adentro o tierras arriba desde el límite que separa naturalmente su territorio. Explicó "en la división desde la orilla hacia nuestro territorio, esa margen izquierda, o sea el Oriente, es el territorio de la Guayana Esequiba, y si miramos hacia la derecha, al Occidente o el Oeste, estamos entonces en territorio venezolano. Una línea divisoria natural que nace en las montañas y desemboca en el Mar Caribe, en el Océano Atlántico. Sobre otros temas de injerencia no podemos ni vamos a permitir injerencia, sepan señores que aquí somos libres, soberanos e independientes y el único texto que nos gobierna es este, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada por la mayoría del pueblo venezolano el 15 de diciembre de 1999".

Respecto a las declaraciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro sobre la Guayana Esequiba, Sobalvarro indicó que Venezuela no forma parte de la OEA, "nosotros fuimos miembros y nos atacó irresponsablemente , es corresponsable usted señor Almagro de los daños patrimoniales y todos los demás que a nuestros ciudadanos le han causado, por la injerencia de usted como Secretario General de la OEA junto a esos cómplices de los países aliados a los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) que acordaron unirse en contra de Venezuela para derrocar a nuestro presidente, primero a Chavez y despues a Nicolás Maduro Moros, pero aquí hay un pueblo ferreamente conformado por la sangre de bravios ancestros, de Guaicaipuro, Nigale y también de Tupac Amaru. No nos vamos a rendir, deje ya la injerencia con Venezuela, primero usted sabe que la CIJ no tiene competencia sobre las diferencias que tenemos en cuanto a los límites del Esequibo, porque ahí está bien claro que la Guayana Esequiba es nuestra y es a través de esta Constitución que resolveremos ese problema recurriendo al referéndum consultivo del cual usted no tiene ni la menor idea de lo que se trata".

Reiteró que el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966, donde la competencia es de la Organización de las Naciones Unidas a través de un oficiante legal para tomar decisiones con dos mecanismos que sean prácticos y satisfactorios. "No hay ninguna otra salida, no hay apelación ante la Corte Internacional de Justicia, organismo internacional ni la Organización de Estados Americanos, a la que no pertenecemos, quienes nos digan a los venezolanos como vamos a defender el territorio Esequibo, nuestra Guayana Esequiba. Usted está siendo un títere y me disculpa porque respeto mucho las investiduras, pero es que el cargo le queda muy grande, comportese pues esta ejerciendo ahí como Secretario General de la Organización de Estados Americanos, la cual no es sino un club de colonias dominadas por el imperialismo norteamericano para utilizarlos a su merced" dijó.

A nivel local, en cuanto a la gestión en el municipio Almirante Padilla, el alcalde Sobalvarro informó que se llevaron a cabo las fiestas patronales de San Carlos de Borromeo, expresó

"Disfrutamos en verdad de esas fiestas tradicionales que cumplen 100 años, son las actividades religiosas tradicionales que tienen mayor cantidad de años, me pareció perfecto y dimos como alcaldia total apoyo para la propuesta cultural, educativa, religiosa y recreativa que nos presentó la subdirección de eventos de la coordinación de relaciones interinstitucionales, tengo que felicitar a Vanessa Soballvarro, Roberta Di Blasio y al equipo de gobierno dirigido desde San Carlos por Marlon Díaz y los concejales y concejalas. Todas esas niñas y adolescentes que participaron en lo que fue la elección de las Reinas del Turismo, de Los Pescadores y de la Feria el dia viernes. Despues estuvimos en una serenata en la iglesia de San Carlos de Borromeo y llegó la procesión el dia sábado, terminando con una gran bailanta cerca del Caño con tremendo sonido y tarima, donde el pueblo entero, nuestra gente, se concentró bailando y disfrutando, como debemos celebrar las fiestas folkloricas, tradicionales con civismo, de la mejor manera pues somos un pueblo feliz, asi que saludo a los Sancarleños por esa manera y comportamiento, ni una riña ni una sola pelea,­ estuvieron al nivel de ser un pueblo con nueva conciencia ciudadana por el buen vivir".

El alcalde además indicó que se realizó la Juramentación del Comando de Campaña por el cinco veces Si del Referéndum Consultivo, además de llevarse a cabo una marcha por la consolidación de ese proyecto, "en todo el país, en sus 335 municipios se juramentaron los comandos de campaña, así como también los 23 estadales, en los cuales se dieron las marchas, como lo hicimos el día de hoy con mucho civismo, sindéresis y estoicismo democratico para invitar a que abrumadoramente o mayoritariamente vayamos el 3 de diciembre a votar si. Iniciamos la marcha a las 4 de la tarde y concluimos con la concentración en la Plaza Bolívar a las 7 de la noche. Para nuestro municipio de 16 mil 500 habitantes es bastante, bonita la concentración y el traslado como se hizo de esa cantidad de gente, apenas pudimos convocar por la lluvia y el tema del transporte sublacustre a las personas de la capital Isla de Toas, pero se cumplió el compromiso que tenemos con la patria, con Venezuela y organizamos el Comando de Campaña e iniciamos con esta marcha, participamos los miembros­ de la poli­tica, cultura, arte, tradiciones, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Polici­a Nacional, estuvimos todos haciendo el acompañamiento por el llamado al Referéndum consultivo del 3 de diciembre, porque desde Padilla donde nace el Mar Caribe estamos defendiendo nuestro territorio de la Guayana Esequiba, que es donde nace Venezuela" afirmó.

En el ámbito internacional, en cuanto a la exigencia de la Liga Árabe a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre una tregua inmediata para Gaza, Sobalvarro catálogo como una situación bastante difícil la guerra e invasión del territorio de Palestina, de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí, "ya van semanas, miles de muertos y heridos, destrucción de la infraestructura hidrológica, eléctrica, vías, carreteras, todo en ruinas pero lo más lamentable son las bajas civiles y también los lesionados, aquellas personas que lamentablemente quedaron discapacitadas, aparte que no reciben agua ni alimentos, tanto por la frontera de Egipto en Rafah ni por el Mar Mediterraneo, por ningun lado ni vía, es lamentable que se siga con este exterminio del pueblo palestino, esto nada más que se puede igualar a lo que se propuso Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, acabar con toda la población judia en Europa, los queria desaparecer de la faz de la tierra, 6 millones de judios contabilizados muertos, desaparecidos, masacrados en ese periodo de 1939-1945".

Recordó que la Organización de las Naciones Unidas está compuesta por una Secretaría General, una Asamblea General y un Consejo de Seguridad, donde la Liga Arabe está solicitando a la ONU que formalmente obligue a Israel, a su gobierno y ejército parar ya el fuego y bombardeo a hospitales, liceos, universidades, dejar de acabar con el patrimonio histórico que le queda a Palestina. Manifestó "ahí está establecido muy claro, si ya la ONU sin tener potestad para repartir o dividir territorios, como lo hizo­ con la antigua tierra de los Filisteos entregando el 85% a los judios, cuando se creo el estado de Israel en 1947 e inicio su funcionamiento en 1948, por quien ellos llaman el prócer de la creación de ese estado David Bengurión. Ya hay millares de muertos, lesionados y una invasión sistemática a través de los colonos de los territorios de Gaza y Cisjordania, un millón 200 mil personas están siendo afectadas ­ en Gaza y nadie dice nada, la ONU dictaminó la semana pasada el cese al fuego, pero esto no ha sido acatado por Israel y no hay potencias como EE.UU., país guerrerista del mundo, y no ha hecho nada la UE ni Asia ni África, a excepción de pocos presidentes, líderes como nuestro presidente Nicolás Maduro Moros que están hablando claro al mundo a través de los medios y redes diciendole que definitivamente el sionismo israeli­, el Estado judio, su Fuerza Armada, ese ejército poderoso apertrechado con armas de alta tecnología, con niveles de desarrollo para masacrar y matar miles, cientos, millares en cualquier bombardeo".

Llamó a sindéresis al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a los líderes del G-7, G-20 y de los países no alineados (134) a convocar a una reunión mundial y acompañar a la Liga Arabe para que cese el fuego y la invasión en Palestina. "Definitivamente también la ONU y los países que lo conforman, den estatus de Estado Soberano, Independiente a los territorios de Gaza y Cisjordania, que los Israelíes se queden con lo que le dieron a ellos y se mantenga el territorio de Jerusalén, Belén como un espacio de administración internacional, es justicia que piden las naciones, presidentes y todos los li­deres del mundo, que se unan las iglesias católica, evangélica, musulmana, ortodoxa, que se hagan expresiones de niños, vamos a cantar, con el arte, la pintura, todos a reclamar a través de cualquier mecanismo o medio el cese al fuego, a la masacre y exterminio al que esta siendo sometido el pueblo de Palestina por el ejercito israeli y su gobierno Sionista de Tel Aviv, ya detengan el fuego, vamos a la paz" sentenció.

En materia económica, se refirió a las declaraciones del presidente de Datanálisis Luis Vicente León quien en una entrevista afirmó que Estados Unidos no tiene la intención de restablecer las sanciones sobre el gas y el petróleo sin importar si el gobierno de Nicolás Maduro incumple los acuerdos vigentes. En este sentido Sobalvarro aseguró que el país tiene un gobierno y un presidente con una misión responsable que está cumpliendo y va a cumplir con todos los puntos del acuerdo de Barbados. Subrayó que es a los Estados Unidos de Norteamérica al que le conviene mantener a Venezuela fuera de las sanciones, medidas coercitivas unilaterales y del embargo económico, porque ellos son la nación más contaminante y también el mayor consumidor de petróleo del mundo. Detalló "creo que están bordeando ya los 30 millones de barriles diarios, es decir, de 100 millones que produce la industria petrolera a nivel mundial, 30 millones consumen solo los norteamericanos, las otras naciones, industrializadas o no, que tienen petróleo o no, consumen el otro 70%, o sea ellos demandan la tercera parte del crudo".

Resaltó que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, demostrado en la Faja Petrolífera 295 mil millones de barriles, pero en el contexto de lo que es la formación de esa roca de crudo pesado y extrapesado, hay pruebas que hablan de un millón 600 mil millones de barriles, es decir, solamente se ha certificado el 20% más o menos. Acotó "a nosotros nos interesa en verdad que vengan las transnacionales, no sólo de los EE.UU., las anglosajonas, que venga también Rusia, los chinos, todo el que quiera petróleo, aquí hay suficiente, eso sí, ponganse de acuerdo con el Ministerio del Poder Popular del Petróleo, con la industria matriz PDVSA, lleguen a los acuerdos que dentro del marco de esta Constitución se puedan realizar e inicien con sus inversiones en la exploración, explotación y refinación, no se lleven solo la materia prima, sino también gasolina, lubricantes, gas, nafta, kerosén, diesel, lo que necesiten, porque aquí no podemos sólo esperar que nos compren los barriles de petróleo, sino que también necesitamos procesar y darle valor agregado para que aguas abajo, recibamos dinero, dólares, euros, yuanes, rublos, cualquier otra moneda de esa cesta de divisas que pudiéramos aceptar aquí en Venezuela, y con ello tener recursos suficientes para cubrir la importación de alimentos, medicinas, equipos médicos, equipos industriales, entre otros, para seguir desarrollando y apalancando con las Zonas Económicas Especiales y el petróleo sin contaminar nuestra actividad económica y así satisfacer la demanda interna, el consumo y poder tener excedentes de exportación".

Finalmente dijó, "los Estados Unidos son los que están más interesados y preocupados porque aquí les dejemos explotar y llevar petróleo, porque nosotros produjimos y exportamos a los EE.UU. un millón 600 mil barriles antes que se iniciara o incrementara el bloqueo, hoy dia no le exportamos nada, cero. Estamos produciendo casi 900 mil barriles diarios, satisfaciendo la demanda interna, el consumo de gasolina, diesel, gasolina de avión, teniendo excedentes y exportando petróleo, pero en una nueva apertura de negociaciones, porque ustedes se han dado cuenta que necesitan de los países productores de petróleo, miembros de la OPEP y no OPEP, bueno, vengan a Venezuela, aquí son bienvenidos pero eso si­, cuentas claras,

aqui no es que voy a hacer negocios allá en Washington, Nueva York, Unión Europea o Londres, cenas privadas no, aquí vamos a hacer negocios junto al pueblo, a través de la Asamblea Nacional, del Ministerio y todos los venezolanos tenemos que darnos cuenta, porque esas inversiones que van a hacer aquí deben ser reinvertidas y diversificadas en el desarrollo económico de la nación, para cuando a ustedes se les vuelva a ocurrir embargar, traer o venir con medidas coercitivas unilaterales, sanciones o bloqueo, estemos preparados, como lo hemos hecho desarrollando la industria nacional en estos últimos 23 años, y así hoy poder satisfacer las necesidades diversas y el consumo de cada uno de nosotros los venezolanos".