Alcalde Sobalvarro: "El llamado de Maduro es para apalancar el crecimiento y desarrollo endógeno del país"

El pasado lunes, el reconocido economista Alberto Sobalvarro, alcalde Bolivariano del municipio Almirante Padilla, a través de su programa “Visión Global+Plus” transmitido por las pantallas del Canal 11 del Zulia, se refirió a las declaraciones del vicepresidente del Partido Socialista Unido Venezuela, Diosdado Cabello, sobre el llamado de la oposición a la conspiración, golpe de estado, guarimbas, manifestaciones, a iniciar un foco de violencia para perturbar la tranquilidad y la paz del país.

Señaló que todas estas opiniones de la derecha vienen dadas porque la oposición está dividida, dado que hay personas que quieren inscribirse en el Consejo Nacional Electoral para ser candidatos a las elecciones presidenciales del año 2024 y no pueden participar por que están inhabilitadas.

Y como no pueden participar y saben que ya los Estados Unidos de Norteamérica está enterado de eso, sus socios en el extranjero, sus lacayos aquí en Venezuela, entonces están buscando la vía del golpe de estado, guarimba, desobediencia civil y en eso es que anda la señora María Corina Machado, el señor Antonio Ledezma y otro grupo más de la oposición que quiere seguir desestabilizando nuestro país”, agregó.

Recordó que la Contraloría General de la República ratificó que María Corina Machado está inhabilitada por 15 años y por esa razón las instituciones en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, los Tribunales no pueden permitir que la señora María Corina Machado se inscriba en una eventual candidatura para la presidencia de la República, “ella puede estar ahí inscrita para las primarias que supuestamente se van a dar en el mes de octubre, no se sabe si se van a dar, no se sabe si tienen las condiciones dadas, si hay intereses en verdad que les convenga hacerla, lo cierto es que nosotros nos anotamos es para las elecciones presidenciales del 2024, y tenemos un candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del Gran Polo Patriótico (GPP) y ese candidato es Nicolás Maduro Moros con quien estamos seguros vamos a la reelección”.

En el tema nacional, respecto al receso parlamentario de la Asamblea Nacional (AN), Sobalvarro agradeció a los diputados del PSUV, del GPP y de la oposición que han hecho un buen trabajo, “no es aquella Asamblea Nacional que se eligió para el periodo que entró en sesiones 2016-2022 no, esto es una AN que en verdad está trabajando, está legislando para soportar el sistema democrático, un gobierno legítimo y una Revolución Bolivariana que cada día se consolida muchísimo más”.

También fijó posición sobre las declaraciones que dio el artista venezolano Omar Enrique en cuanto a la visita de Ricardo Montaner al país, Sobalvarro consideró que cuando se asume un rol en la vida profesional, en la empresa pública o privada, la Industria del cine, televisión, en la música, en agrupaciones de gaitas o folclóricas, los artistas que se deban a todo un pueblo, deberían evitar hacer comentarios de tinte político, porque lamentablemente afecta a las grandes mayorías. Expresó “yo respeto a Ricardo Montaner como artista, como cantante, a su equipo, a su grupo, bendiciones para él y su familia, pero si tú eres un cantante que te debes a un público, a todo un pueblo, eres un cantante internacional, tú no puedes ir allá al otro lado de la frontera en la ciudad de Cúcuta, en la batalla de los puentes, a pedir invasión contra tu propio país”.

En cuanto a la gestión en el municipio Almirante Padilla, el Alcalde informó que el pasado sábado 2 de septiembre inició el bombeo desde Punta Arenal hasta el bypass que se instaló en La Sierrita para sectorizar el suministro de agua potable por tubería. “Nosotros definitivamente probamos el bypass y funcionó 100 %, se cumplió el objetivo y llegamos a los sectores que teníamos que llegar, después vendrá el protocolo y el cronograma desde Punta Arenal hasta Tawalayu, Woman Wayú, el Carrizal y el Semeruco, y posteriormente vendrá la última etapa que es corregir las tomas ilegales de la tubería de aducción, la tubería de 10 pulgadas, qué tiene y debe llegar al Calvario para llenar el tanque y reforzar El Toro, Sotavento, Campamento, Taratara, las Cabeceras, Cerro el Buey, hasta los Chipitos y por supuesto Rangel” dijo.

Sobalvarro detalló que hubo unas fugas que no se habían detectado y algunas válvulas que reventó la potencia del agua, indicó que se esta realizando un censo para detectar estas fallas y corregir. “Al solucionar esto y quede eficiente el servicio, iniciamos el bombeo. Esta semana esperamos corregir para el día jueves, yo creo que el viernes, vamos ya definitivamente a darle curso al primer protocolo a ver si ya solucionamos el problema, para que desde el lunes próximo todos los sectores, todos los días de la semana, todos los días del mes, 365 días al año, en Isla de Toas tengan agua, después vamos por San Carlos, Zapara, Sabaneta de Montiel y Maraca”.

En el ámbito internacional, con respecto a Gabón que se convirtió en el sexto país africano en sufrir un golpe de Estado en los últimos tres años, explicó que África es un continente lleno de riquezas naturales, con suficiente territorio para agricultura, pero también con la peor de las hambrunas, porque los países africanos, han sido oprimidos por más de 700 años por imperios europeos. Indicó “naciones que ya se independizaron y son manejadas por militares más que todo, en algunos casos se han dado elecciones, hay algunas democracias, pero muy débiles que si no corresponden a los intereses de la Unión Europea (UE), de los países que todavía tienen intereses económicos y siguen explotando no solamente a su pueblo, sino también las riquezas naturales, creen que pueden seguir haciendo, lo que están haciendo”.

Agregó “ahora estos nuevos líderes emergentes, sobre todo a mí me impresionó mucho este capitán Ibrahim Traoré, de quien vamos a estar pendiente y dando seguimiento para ver lo que hace. Lo importante es que ya en África, militares progresistas nacionalistas están expulsando lo que queda de los imperios, porque quieren escribir con el pueblo su propia historia, para seguir adelante libres e independientes, porque a estas alturas del año 2023 no nos podemos permitir que existan colonias en ningún país o algún continente, ya está bueno del colonialismo, del neocolonialismo, países libres, independientes, con autodeterminación y soberanía, eso es lo que queremos en África, América, Europa, en cualquier parte del mundo. Rogamos porque existan poblaciones sin yugo, y que en todo país o República ya establecida, reine la paz con independencia”.

En materia económica, Sobalvarro citó las estadísticas presentadas por el viceministro de Políticas Antibloqueo William Castillo, quien dijo que existe un problema global, con un total de 26.162 sanciones aplicadas a 30 naciones, de las cuales a 9 le han sido impuestas 25.152 (96% de estas medidas), mientras que el 4% (1010 sanciones) están distribuidas en los 21 países restantes. Es decir, 30 países, 28% de la población y 72% del territorio del planeta, están sometidos a más de 26,000 sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, de las cuales más de 22.000 han sido aplicadas desde el año 2000.

El economista expresó “desde Venezuela debemos estar de acuerdo con este tema, ningún país puede ser bloqueado, ningún pueblo puede ser sancionado, ningún país puede ser sometido a medidas coercitivas unilaterales, porque no pensemos igual que los líderes de la derecha, como lo hacen Joe Biden, los cerebros del pentágono, del Departamento de Estado, el FBI, la CIA y todas esas organizaciones criminales de los Estados Unidos de Norteamérica que llevan a nuestros países al peor de los sufrimientos. Los EE.UU y sus aliados tienen el monopolio del sufrimiento del pueblo venezolano”.

En relación al gran congreso de campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, productores y productoras de Venezuela apuntó que el presidente de la República esta batallando y apuntando a lo que debe ser el crecimiento, el desarrollo sustentable y la producción nacional. Aseguró que el país, que tiene un poco más de un millón cincuenta mil kilómetros cuadrados incluyendo al Esequibo que son 159.500 kilómetros, debe organizarse para poder tener una actividad económica que lo separe definitivamente del rentismo petrolero, que aún cuando bastante le ha dado a Venezuela, también bastante le ha quitado.

Subrayo “aquí en el Zulia cuánta riqueza tenemos para que nuestros campesinos pasen de ser campesinos conuqueros a ser campesinos con extensiones de tierra mínima, sabemos en economía que una superficie de tierras para que sea rentable sembrando cualquier rubro no debe ser menos de 50 hectáreas, por ello hay que alentar una verdadera política agraria a través del Instituto Nacional de Tierras que le entregue a los campesinos sus títulos, que puedan recibir créditos bancarios, tanto de la banca pública como la privada, de las asociaciones financieras y con ello lograr que nuestros campesinos puedan irse y volver a desconcentrar las grandes ciudades, sobre todo en el centro del país y así vuelvan a cultivar la tierra, el arroz, el maíz y otros rubros, frutas, frutales, volver a la industria avícola nacional sobre todo aquí en el estado Zulia, a la industria porcina, regresar a todo lo relacionado con actividades económicas que no necesariamente dependan de la explotación petrolera, de la industria petrolera”.

Finalmente el economista afirmo que Venezuela es una verdadera potencia geoeconómica para explotar la actividad primaria, secundaria y terciaria, para satisfacer el consumo interno, la demanda de combustible, alimentos, materias primas, productos elaborados, semielaborados, importar solo lo necesario y tener excedentes de exportación. “ese es el llamado que está haciendo el presidente de la República Nicolás Maduro Moros, a la actividad económica para el desarrollo endógeno, crecimiento sustentable para satisfacer las necesidades de la población y seguir con las exportaciones, pero para eso es necesario que se eliminen las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales y que cese definitivamente el bloqueo” puntualizó.