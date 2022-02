Alcalde de El Tigre aclara polémica sobre el matrimonio igualitario: "Será un contrato"

Ernesto Paraqueima, alcalde del municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui, mejor conocido como El Tigre, aclaró que no ha legalizado el matrimonio igualitario en su ciudad.

"No, eso no es así porque nosotros no somos un país federal. Tenemos una sola y única Constitución. La Constitución expresa claramente que el matrimonio es de un solo hombre y una sola mujer", dijo en entrevista exclusiva a Radio Fe y Alegría Noticias.

Es "simbólico"

El Alcalde explicó que tiene previsto que la propuesta entre en vigencia el 17 de mayo, fecha en la que se podrían casar las personas del mismo sexo, pero se trataría de un contrato privado en el que las partes se reparten sus bienes y tiene la oportunidad de celebrar en El Tigre.

El matrimonio es un contrato. Una persona puede estar junto a otro miles de años simplemente porque la ama y eso es lo que priva. Pero en este caso es el Estado el que se mete con el contrato y priva de deberes y derechos", indicó.

"Yo planteo hacer un contrato. Yo les dije que vamos a celebrar un contrato. ¿Ese contrato va a estar registrado? No. El registrador no va a querer, va a tener miedo. ¿Va a estar notariado? No", acotó.

También avisó que se estima que el contrato tenga un costo que ronda entre los 300 y 400 dólares. "Nosotros ponemos, entre abogados y festividad, un promedio de 400 dólares, aproximadamente. Es el plan que tenemos", afirmó.

Radio Fe y Alegría Noticias le preguntó sobre el precio actual de un matrimonio de una pareja heterosexual en El Tigre, a lo que el alcalde aseguró que cuesta, al menos, 30 dólares.

"Nosotros estamos desarrollando esto. Estamos en debate, no es algo fácil. Se han venido legisladores contra mí. No es nada fácil. Antes del 17 de mayo nosotros tenemos eso listo", agregó.

El polémico anuncio comenzó a sonar el lunes 14 de febrero tras una publicación de la organización Género Conciencia, en la que afirmaron que el Alcalde dio visto bueno a un decreto para permitir el matrimonio igualitario.

Sin embargo, Paraqueima especificó que el proyecto que tiene previsto es un decreto donde se formularán unos artículos para permitir anuncios en establecimientos que llamen a la no discriminación; al igual que se decretará la celebración del 17 de mayo como día de la No Discriminación por orientación sexual, identidad y orientación de género.

"Es un contrato privado. Tiene legalidad", dijo el burgomaestre.

"Eso es un mensaje que se le da a todo el país. Si yo celebro ese contrato, simbólicamente eso es un matrimonio", especificó.

Si habrá matrimonio, pero no ahora

Eso va a venir. En el mundo eso se ha aprobado. (Sin embargo), Venezuela junto a Paraguay están rezagados. Venezuela tiene que escuchar a un grupo enorme de venezolanos que tienen su orientación sexual y sus derechos", señaló segundos después de aclarar que es la comunidad LGBTIQ+ quien debe llevar el proyecto a la legislación.

La idea de que en El Tigre se pueda desarrollar el matrimonio igualitario tiene dos ejes que beneficia tanto a la ciudad como a la comunidad. De acuerdo con las palabras del Alcalde, serían recaudar dinero y hacer justicia.

"El movimiento LGBTIQ+ quiere una ruta turística. Te estoy hablando de cuatro millones de personas que consumen. Yo estoy promoviendo mi ciudad, que el dinero circule en mi ciudad, que vayan a panaderías, mercados", aseguró.

"Mi otro interés es recaudar. Ustedes no tienen idea de la cantidad de millones que gana Argentina con el matrimonio entre el mismo género. Nosotros estamos perdiendo ese mercado de personas que se van para allá, que se vengan para El Tigre", añadió.

Según el Alcalde, la Asamblea Nacional no se atreve a promover el matrimonio igualitario por prejuicio.

"Los demás no se atreven. Es por el prejuicio. No lo hacen, de cualquier tendencia sea chavista u opositor". Posteriormente añadió que el legislador tampoco lo hace por el mismo problema de prejuicios.