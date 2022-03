Agricultores de Portuguesa preparan sus tierras a la espera de insumos y créditos

Los agricultores de Portuguesa vienen de un pequeño crecimiento de la producción de maíz y arroz, en el ciclo invierno 2021, un inusual ciclo de verano en cuanto a precios de frijol chino, pero con gran expectativa para mayo de 2022 cuando se inicia el ciclo invierno de maíz.

Para ello, la masa productora está en el proceso de preparación de tierras, con la esperanza según los números del propio ministro Wilmar Castro Soteldo, de sembrar 240 mil hectáreas entre maíz amarillo y blanco.

Las asociaciones como Anca, Aproven, Asoportuguesa, PAI, Asopruat, Andillanos, Futuragro, MP Agro, Campos Sano, Asospino, Agro Insumos La Máxima, están comprometidas con la siembra de los cereales y también están preparadas para brindar todo el apoyo y la asistencia técnica al pequeño, mediano y gran productor del campo portugueseño.

La necesidad urgente es tener las semillas, agroquímicos y fertilizantes a tiempo, pero todo ello se concreta con el apoyo financiero de la banca pública y privada y con el sector productivo, dado a que se hace necesario recuperar la maquinaria agrícola, por lo que urge que el Estado y el presidente Nicolás Maduro genere las condiciones para una siembra efectiva y productiva y una cosecha exitosa.

El presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Venezuela, Nicolás Romano, aseguró que "hay muchas expectativas y una gran esperanza en el campo, la gente quiere producir en este momento, el país así lo requiere, los agricultores de Portuguesa y la empresa privada, cree en Venezuela, solo falta un empuje del gobierno, para que generen las condiciones de financiamiento y facilidades para la obtención de insumos necesarios y a tiempo, como lo son los fertilizantes que hoy están escasos en el mundo y muy costosos, y agroquímicos necesarios para el desarrollo de los cultivos”.

"Tenemos en este momento las mejores condiciones para hacer efectiva una buena siembra, contamos con el diésel maquinarias y gente buena que quiere trabajar la tierra", agregó.

Enfatizó que Venezuela tiene el capital humano más importante en el mundo agrícola, "pues nosotros queremos producir aquí nuestros alimentos, nuestros cereales, estamos conscientes que dependemos de las importaciones, pero para quitarnos ese yugo, primero hay que sembrar y producir en los campos de Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico, la clave está en hacer una planificación efectiva y productiva a tiempo".

Romano dijo que "no es hora de echarnos las culpas de no querer hacer las cosas bien y a tiempo, hay que dejar el chinchorro a un lado; debemos pararnos temprano de la cama e irnos a trabajar con mucho ánimo, como lo éramos antes, de lunes a lunes, llegó la hora de sembrar, el futuro está aquí (en el campo), nuestros jóvenes vienen entendiendo que la agricultura es la mejor profesión del mundo, por eso pedimos al gobierno, al gobernador de Portuguesa, Antonio Primitivo Cedeño, que cerremos filas para producir nuestros alimentos".

Asimismo, reconoció el trabajo de "la familia agrícola portugueseña, a nuestros productores y agroindustriales, empresas agrofinancieras por ese gran esfuerzo que hacen, porque se lleve a cabo el ciclo venidero invierno verano que se aproxima".

"Nuestros productores están sumamente motivados a sembrar maíz porque se ven esperanzados en que va a ser un año exitoso para dicha producción y repunte para la economía agrícola del estado y del país, y reconocemos el gran esfuerzo de nuestras asociaciones y entes financieros de adquirir todos los insumos para que se dé, de manera exitosa y oportuna la siembra tomando en cuenta la cantidad a financiar y la calidad de los insumos y, la entrega oportuna para lograr las metas propuestas y así obtener una cosecha exitosa a futuro, felicitaciones ante todo y un reconocimiento a nuestros productores y asociaciones por su empeño en seguir apostando a la producción nacional", manifestó.