Acción Democrática rechaza críticas de Carlos Prosperi a la elección primaria

El partido opositor Acción Democrática (AD) respondió a las declaraciones divulgadas por el candidato a la primaria, Carlos Prosperi, en las que calificó al proceso de este domingo como un “desastre” y afirmó que no reconocerá los resultados de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP).

“La posición de Carlos Prosperi es una posición unilateral, no representa la posición del partido”, afirmó Manuel Rojas Pérez, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática a El Nacional,

El dirigente se mostró crítico a la postura que tomó el abanderado de la tolda blanca y rechazó cada uno de sus cuestionamientos. “No es cierto que el proceso es un desastre. No es cierto que los centros no están funcionando”, aseveró.

“Estamos viendo la realidad del país y hay que aceptar y acompañar lo que la mayoría está expresando hoy”, expresó.

Prosperi, en un video difundido en redes sociales, aseguró que la CNdP debió aceptar el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE), con lo que sostuvo que apenas un 10 % de las mesas electorales en todo el país estuvieron activas para el proceso.

“Con nosotros no van a contar para unos resultados electorales que no es la realidad de lo que hoy se expresa y todo esto se debe a no contar con el apoyo del CNE, lamentablemente hemos visto el desastre en el que estamos hoy (…) No van a contar conmigo para unos resultados electorales sesgados donde mucha gente no ha podido participar”, expresó el candidato.

Por su parte, el partido ratificó, a través de su cuenta X, su compromiso con la unidad. “Reconocemos el sano desarrollo de la primaria hoy, que quedó demostrado con una multitud de venezolanos en las calles”, sostuvo.

Agregó que esta noche, luego de que el órgano rector de la primaria emita el primer boletín electoral, el secretario general de la tolda blanca, Henry Ramos Allup, emitirá una declaración en nombre de toda la dirigencia y militancia adeca.

En AD estamos firmes con la unidad y reconocemos el sano desarrollo de la primaria hoy, que quedó demostrado con una multitud de venezolanos en las calles. Esta noche, luego del 1er boletín de la CNP, nuestro Secretario Gral @hramosallup dará declaraciones en nombre del partido. — Acción Democrática (@ADemocratica) October 22, 2023