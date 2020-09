Yohan Flores // Unidad como propósito para el cambio

El país merece la unión y el trabajo en conjunto de toda la oposición venezolana. Esto como estrategia para vencer el régimen de Nicolas Maduro. Todos los que hacen vida en la oposición venezolana, saben que participar en un proceso electoral, donde no existan garantías mínimas para participar y no teniendo un Consejo Nacional Electoral (CNE), con cierta credibilidad, es imposible obtener un resultado real de los comicios.

Lo que sucede es que muchos en su afán de querer ser líderes de oposición, se les olvida que esta no es una dictadura política, sino una dictadura asesina, violadora de los derechos humanos, (en su totalidad) y narcotraficante. Que, si no la enfrentamos unidos, con gran fuerza, no la podremos vencer.

Venezuela primero

Es la hora de la sensatez, madurez política y pensando en Venezuela, para salir de este mal. Es verdad que ya estamos próximos a cumplir 2 años y donde el Presidente (E) Juan Guaido, asumió el cargo y aun no hemos podido salir de la dictadura, pero pienso que es momento de replantearse en unidad y establecer líneas de acción, que conduzcan al desgaste de la dictadura, incluyendo la presión internacional, que debe ser mas certera en sus sanciones y acciones, para forzar que exista una transición de gobierno en Venezuela. Los ciudadanos son los mas afectados por la aceleración de los problemas sociales que vive la gente en el país.

Unidad fortalecida

No veo un camino favorable en el país sin tener una unidad cohesionada y organizada, las luchas en paralelo, no generan cambio alguno. Esto agrava el conflicto político y la decepción de los ciudadanos, hacia los políticos, aumentaría más. Es por eso que hago el llamado a toda la sociedad venezolana, que está inmersa en política, no caigamos en discusiones, diatribas políticas y descalificaciones, es la hora de honrar a todos los caídos, presos políticos y los que no se encuentran en el país, a estar unidos en una sola voz, para salir de esta catástrofe.

Es aceptable que le exijamos al Presidente (E) Juan Guaido, rectificar en sus políticas de salida del régimen de Nicolas Maduro, pero siempre como método de comunicación y constructivo, con beneficio a lograr el cambio en el país. ¿El Presidente debe rendir cuentas de sus políticas y acciones? Claro que sí. Buscando la manera de ser lo mas transparente posible ante el país.

Elecciones diferidas

Con los últimos sucesos ocurridos en el país, me puedo atrever a decir que las elecciones parlamentarias, serán diferidas. Esto por lo siguiente: