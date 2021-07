Yohan Flores // Liderazgo emergente

En Venezuela hoy en día, hay una dirigencia que va en pleno acenso, en donde un sector se está formando, para asumir los retos que tiene el país. Venezuela merece tener una dirigencia formada, preparada y organizada, para cambiar el rumbo de la misma.

En estos últimos 20 años han pasado 3 generaciones, en las cuales muchos liderazgos no cumplieron las expectativas, también influyo la clase política tanto de oposición como el oficialismo, no les permitió tomar posiciones privilegiadas dentro de la política, esto por temor a perder espacios de poder. El país reclama liderazgos emergentes, que no solo sean jóvenes, si no gente con experiencia, con una gran formación, que puedan aportarle a la nación una transformación real desde todos los aspectos.

Por tal motivo veo una gran cantidad de juventud, que se esta formando a nivel político, universitario y en general, esto da mucha esperanza de seguir luchando para rescatar a nuestra Venezuela, que a pesar de lo que vivimos, existe una gran posibilidad de salir adelante. Ahora mismo con la pandemia, la formación sea trasladado a nivel virtual, que el resultado a sido muy positivo, pero no suficiente, para la formación de las próximas generaciones.

Es de gran importancia la entrada a los espacios de gobernabilidad, a la juventud venezolana, para que, junto con la experiencia, se pueda trabajar por la transformación de toda Venezuela. El país pide a grito una nueva clase política, formada, preparada, con gran sentido pertenencia por la gente y que tenga vocación de servicio, que genere una gran sensación positiva, con hechos a toda la ciudadanía, que esta esperando que esto pase.

Venezuela demanda políticos serios, responsables y preparados, para que le devuelvan la confianza a toda la población y consigo el respeto. No queremos liderazgos de redes sociales, si no de verdad, que conozcan las problemáticas de cada localidad y que busquen las formas de como solucionar, en donde la participación ciudadana sea clave, para conseguir los objetivos. El tener estos liderazgos en nuestro país, cambiara la realidad actualmente de un momento otro, esto también si hay voluntad política.

Mi mensaje a toda la juventud, es que tiene que prepararse, formarse y capacitarse, para asumir los grandes retos que demanda Venezuela, no podemos tener jóvenes que no busquen la formación en general, ya que esto no le deje nada positivo a Venezuela, ni acorto ni a largo plazo. Al país le urge liderazgo que estén dispuesto a cambiar la realidad actual, que asuman el compromiso de la transformación real.

¡Venezuela es rescatable!