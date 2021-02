Yohan Flores// Juventud Valiente

Durante muchos años Venezuela se ha caracterizado por siempre tener una juventud aguerrida, contestataria y sobre todo valiente. Por la crisis en el país, la juventud le ha tocado emigrar para buscar un mejor futuro en otros países, pero es de valorar, esa gran juventud que se ha quedado en Venezuela, a pesar de las diferentes dificultades que vivimos actualmente.

Tener jóvenes que van a las diferentes universidades del país, sin dinero para el transporte publico y sin tener la posibilidad de comerse algo en todo el día, es de gran valentía y rebeldía ante el régimen autoritario que nos oprime en nuestra Venezuela. Que existan jóvenes que le ha tocado trabajar sin descanso todo un día y toda una semana, para poder alimentar a sus hermanos y toda su familia, es de gran ejemplo para la sociedad actual.

Es por ello que este 12F no celebramos nada, estamos en rebeldía, y protesta permanente, ante este régimen, que solo ha generado que la juventud venezolana, este, decepcionada, sin oportunidades de crecer, sin becas estudiantiles, sin universidades y sin una buena operatividad en todo su sistema. Cuántos jóvenes venezolanos no se han visto en la obligación de irse del país para poder mantener a sus familias, desde el exterior, que han tenido que ver que algún familiar fallezca, sin tener la oportunidad de verlo, por última vez. Es inaceptable e imperdonable todo el dolor que le han generado a toda una juventud, por más de 22 años.

Ha pesar de todo esto la juventud esta de pie, esperanzada, con muchos sueños por cumplir, con ese gran desafío, que no es más que recuperar a esa Venezuela, que todos hemos luchando por años. Para nosotros los jóvenes es un compromiso ante todas las personas que han muerto a causa del régimen, también de todos esos hermanos venezolanos que tuvieron que irse del país, buscando un mejor futuro. No vamos a descansar hasta no ver eso realidad.

Tenga la certeza toda Venezuela, que sus jóvenes nunca bajarán la guardia ante esta dictadura, que nos tiene pasando hambre, trabajo, muriendo por falta de medicamentos y muchas cosas más. Nuestra nación ha tenido hombres y mujeres, luchadores, que han dado la vida por ver a Venezuela libre y próspera.

Una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta sus amarras: esta condenada a desangrarse. Kofi Annan.