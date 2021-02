Verdades y Rumores // Si con Trump no se pudo ¿Por qué con Biden sí?

PLAN BIDEN. Varios consecuentes lectores me escribieron a raíz de mis revelaciones de la semana pasada, sobre el supuesto plan de Joe Biden para resolver la crisis venezolana. Algunos se mostraron escépticos ante el resultado del plan y otros dudaron que pudiera ser puesto en marcha. Admito que cuando las fuentes me explicaron los detalles, tuve las mismas dudas que se disiparon en la medida que respondieron mis inquietudes y analicé en frío los detalles. Es importante destacar que todo plan siempre tiene un margen de error y sobre todo cuando se trata de la crisis venezolana, que tiene unas particularidades pocas veces vista. Este tiene mayor margen de error, porque su ejecución no depende exclusivamente de EEUU, sino de un conjunto de factores. En esta columna revelo otros aspectos conversados con las fuentes, para que podamos disponer de un contexto más completo. Lo primero que resalta es que Biden no cambiará radicalmente la estrategia seguida por Trump, sino que usará lo que se hizo en la gestión del locuaz presidente saliente, pero con un objetivo final distinto. O sea, usará las sanciones para generar un efecto distinto al que buscó Trump y su equipo. ¿Qué buscó Trump? Desde un primer momento insistió en la rendición incondicional de los líderes del chavismo, a través de las sanciones y sobre todo de las imputaciones por corrupción, narcotráfico y apoyo al terrorismo. ¿Qué se logró con eso? Nada, pues nadie fue capturado, extraditado y enjuiciado. Todos los imputados siguen como si nada hubiese ocurrido. En esa firme posición los cubanos tuvieron mucho que ver, porque insistieron que por las malas no se podía aceptar el propósito de los gringos. Siempre he sostenido que los cubanos de pendejos no van a morir y ellos sabían y saben que de la crisis venezolana pueden sacar mucho provecho y están tratando de obtener ganancias, como expuse la semana pasada. La rendición incondicional parecía la salida ideal y soñada, pero al final no se logró el objetivo. Aparentemente, esa falla la tiene bien clara el equipo de Biden, razón por la cual buscan cambiar de enfoque impulsando una salida política, pacífica y electoral que contaría con el supuesto apoyo de Rusia, China y Cuba, a cambio de beneficios, para realizar elecciones presidenciales y parlamentarias este año; pero además cediendo en un aspecto fundamental y atractivo para el chavismo: que podrán seguir siendo actores políticos en Venezuela, porque no buscarían desaparecerlos y tampoco les prohibirían participar en las elecciones, sino que lograrían sobrevivir políticamente, aunque eso también es tema de análisis tomando en cuenta que el chavismo se construyó no solo sobre la base del carisma de Chávez, que nadie más tiene dentro del PSUV, sino del uso del poder y los recursos públicos para financiar su aparato político y eso probablemente no lo tendrían en un futuro escenario. Varios son los que coinciden que el chavismo en la medida que vaya perdiendo espacios de poder, irá reduciendo su peso electoral y podría terminar con el eterno % que tuvo la izquierda antes de la irrupción del fallecido comandante, pero eso es un tema para más adelante. Lo interesante es que el giro que aplicaría la gestión de Joe Biden, podría lograr los resultados que Trump no pudo alcanzar en el tema venezolano, al no predicar el extermino chavista y además incluir a aliados confiables y convincentes para el régimen. Esperemos que se logren los objetivos planteados, por ahora.

UNA MENTIRA MÁS. La relación entre Juan Guaidó y Leopoldo López pareciera que no está en sus mejores momentos, si es que los tuvo en los 24 meses de gobierno interino. Eso se desprende del discurso de López en cada una de sus entrevistas en las cuales busca desmarcarse de JG y hasta hace señalamientos a sus errores, como si él no tuviera responsabilidad alguna en los fallos cometidos por Guaidó. Mientras que Guaidó lo excluyó de su discurso y no lo menciona ni para bien, ni para mal. ¿Quieren ejemplos? Cuando estalló el escándalo por el alquiler de un lujoso departamento en Madrid por €10.000 mensuales ¿Qué dijo Guaidó? Nada, pues no hubo ni siquiera un gesto de solidaridad. Inclusive a raíz de la huida de López en alianza con sectores chavistas a través de su primo, Leopoldo Alejandro Betancourt López, Guaidó no se cansa de repetir que él no se va de Venezuela para diferenciarse de quien si se fue. Revisemos el otro lado, pues cuando The Washington Post reveló el intento de guiso con el acuerdo con Paraguay, para reducir la deuda con PDVSA a cambio de un pago inmediato y que tuvo como protagonista a Javier Troconis, ¿Qué dijo López? Pues nada, ya que además que nunca ha sido crítico contra la corrupción opositora, ese tema golpeaba directamente a Guaidó y no le interesaba participar en la polémica. Leopoldo ha buscado mantenerse al margen en cada uno de los escándalos de corrupción del interinato, a pesar de que él y gente de su entorno suenan duro en varios de esos ruidosos episodios. ¿Por qué lo hace? Porque su estrategia es desligarse del fracaso del interinato y convertirse en el nuevo líder de la oposición, en un año que parece crucial para resolver la crisis venezolana. Un nuevo round en la cadena de diferencias entre ambos se libra en este momento, con la supuesta construcción de una nueva unidad en la oposición. Veamos el contexto. Leopoldo López anunció el domingo 31/01 que estaba construyendo una nueva plataforma unitaria, durante una larga entrevista que le hizo el diario El Español, pero en ningún momento mencionó a Guaidó. Tomando en cuenta los tiempos periodísticos de producción, esa conversación debió ocurrir por lo menos 48 horas antes y además la reconstrucción de la unidad nunca fue el tema central de la charla, como ustedes mismos pueden revisar al leer la publicación. Sin embargo, el equipo de López buscó de inmediato sacar provecho a ese mensaje de unidad y usó para ello a sus medios aliados y la variedad de cuentas en redes sociales que manejan por medio de sus laboratorios. ¿Cuál fue la reacción de Guaidó y su equipo? Que el lunes 1ro de febrero los medios aliados de su interinato informaron sobre el tema, replicando una respuesta corta y poco explicativa que dio JG durante su intervención en el programa “Mesa del Editor” del portal Analítica que había ocurrido el viernes 29/01. ¿Por qué no lanzaron ese anuncio de inmediato? Porque claramente el tema no era parte importante del discurso de Guaidó, pero ante lo anunciado por Leopoldo tuvieron que equilibrar y por eso la nota que produjo el aparato de propaganda del Centro de Comunicación Nacional. Ambos quieren convertirse en los adalides de una supuesta plataforma unitaria, que pareciera tendrá poco de nuevo y mucho menos algo de unitaria. ¿Por qué? Porque la verdad es que no hay ni siquiera acercamientos con los sectores de la oposición que se separaron del interinato desde hace muchos meses y que son críticos con los errores cometidos. Consulté a gente del equipo de Maria Corina Machado y me dijeron que ellos no son parte de nada de lo anunciado. Pregunté en el entorno de Henrique Capriles y la respuesta fue similar, pero con una frase picante: “Es imposible que Capriles y Leopoldo se entiendan en algo. Y con Guaidó hay muchas diferencias en la actualidad”. Si Maria Corina y Capriles no están, ¿Cuál es la plataforma unitaria? En un primer momento llegué a la conclusión que se trataría del mismo mamotreto que presentó Guaidó el pasado 07/09/2020 y que tampoco tenía nada de nueva y menos de unidad. La confirmación final de la mentira que están diciendo Leopoldo y Guaidó me llegó a través de una aclaratoria que envió el Frente Amplio Venezuela Libre a sus equipos regionales con fecha martes 02/01/2021 y que dice lo siguiente: “Con relación a algunas confusiones generadas por entrevistas y publicaciones durante este arranque de semana, el Secretariado Nacional del FAVL se comunicó con el Presidente (e) Juan Guaidó, quien nos puntualizó lo siguiente, y pidió que fuera aclarado a todos los FAVL regionales: la “nueva plataforma” (el entrecomillado de la frase es original del mensaje) a la que algunos líderes se han referido en la opinión pública es una plataforma de coordinación del trabajo entre los partidos, en ningún caso se ha planteado una estructura sustitutiva al FAVL”. Tomando en cuenta la información recopilada, es claro que no hay ninguna nueva plataforma unitaria en gestación y todos los rumores son la consecuencia del afán de protagonismo de Leopoldo y sus diferencias con Guaidó. ¿Por qué mienten?

PSUV POR DENTRO. La lucha interna en el PSUV está en su punto más crítico, como consecuencia de las disputas entre Maduro y Diosdado Cabello. En columnas anteriores expliqué que Maduro exhibía mayor control territorial del país, pero además mayor autoridad dentro del partido, temas en los cuales había avanzado a raíz del positivo por Covid-19 de Diosdado Cabello, momento en el cual aprovechó y pasó a retiro a la vanguardia armada de DC, entre otras acciones. El momento culminante de la última etapa de diferencias ocurrió cuando en diciembre Maduro maniobró a través del general en jefe, Vladimir Padrino López, para evitar que Cabello ocupara la presidencia de la Asamblea Nacional, logrando el consenso para la designación de Jorge Rodríguez en dicho cargo. Pero Diosdado no es mocho, ni bruto, por lo que inició una ambiciosa campaña interna y externa. A lo interno está reorganizando y motivando a los olvidados Círculos Bolivarianos y las UBCh, con el fin de consolidar su control del partido, tal como ya expuse a comienzos de este año. Lo nuevo, es que también tiene su plan a lo externo y que lleva adelante en alianza con Rafael Ramírez, ex Zar de la Energía en Venezuela durante la gestión de Hugo Chávez, pero luego execrado por Maduro. ¿Qué están haciendo juntos estos macabros personajes? Lo primero es construir una vinculación nacional e internacional con la oposición, a la cual Ramírez ofreció su apoyo ante la notoria enemistad que tiene con Maduro. Ramírez ha venido usando su dinero y contactos internacionales para acercarse a un sector de la oposición que controla el gobierno interino. El ex presidente de PDVSA no solo tiene dinero de sobra, sino además buenos contactos con Estados Unidos y Europa. Sus nexos con el interinato se confirman con el hecho que dos personas vinculadas a él estén en posiciones importantes. El primero es Andrés Yrigoyen quien desde el 08/01/2021 ocupa la presidencia de Citgo Holding y PDV Holding, o sea el negocio petrolero de la oposición. Pero además al “ruidoso” Javier Troconis no solo se le vincula con Henry Ramos Allup, sino también con Ramírez. La alianza con Ramírez ha permitido a Cabello ampliar su influencia en la oposición y motivar a la participación en las eventuales elecciones regionales y municipales, que legalmente tocan este año, pero que aún no son convocadas. ¿Por qué le interesa a DC que los opositores aspiren a gobernaciones y alcaldías? Aquí viene lo más importante de la alianza Diosdado-Ramírez y es que el primero envió, a través del segundo, una propuesta a la nueva gestión de Joe Biden. ¿Cuál es la propuesta de Diosdado? El mensaje que llegó al equipo de Biden es que les recomiendan desechen el estilo de Trump, porque a las “malas” no van a lograr nada y si pudiera lograr mucho con un estilo más político y diplomático. Cabello propone una solución pacífica a través del reconocimiento de la AN electa el 6D y la convocatoria de elecciones regionales, asegurando que un amplio sector de la oposición del lado de Juan Guaidó va a participar, porque al parecer permitirían las condiciones de transparencia y legalidad que devuelvan la confianza en el voto. Y el punto más importante es que, supuestamente, sin trampas, ni cartas ocultas, aceptarían un revocatorio para 2022 y en el caso que Maduro sea revocado, que es el deseo de Cabello, llamar a elecciones presidenciales ese mismo año. El plan tuvo otro objetivo y fue ensuciar la imagen del interinato, porque al parecer Cabello entregó pruebas sobre la corrupción de la oposición en el manejo de los recursos entregados por EEUU para atender la crisis humanitaria y migratoria. ¿Qué busca Cabello? Lo primero sacar del juego a Maduro y así él convertirse en el líder del chavismo en la nueva etapa de la democracia venezolana. Y lo segundo, bajar la presión de los gringos contra él ¿Pero el plan tiene un pequeño detalle? Que no es la hoja de ruta que aparentemente quiere la gestión Biden y que expliqué con lujo de detalles en la pasada columna. Lo importante aquí no es el resultado que obtendría Diosdado con su plan, sino la confirmación de sus fuertes diferencias con Maduro.

NUEVA OPOSICIÓN. Un amigo, quien forma parte del cogollo de la oposición en Caracas, me envió un mensaje cifrado: “Un sector del chavismo aceleró la construcción de una nueva oposición hecha a la medida. No te hablo de Timoteo, Falcón o Claudio que no sirvieron de nada y esos cobres se perdieron. Ahora tienen una alianza con alguien de alto perfil en la oposición, a quien han ayudado a salir del claustro y ahora tratan de empujar con denuncias en su contra, para que asuma un rol más protagónico. Al tipo lo vas a ver más activo hablando de consenso y de ponerse de acuerdo en la oposición. Mientras que del lado oficialista buscarán convertirlo en un héroe de la liberación nacional. Ahí te dejo eso y más adelante te digo a quien me refiero”. ¿Quién me ayuda a descifrar el mensaje e identificar al opositor señalado?

COMPETENCIA. Las disputas entre Omar Prieto y Willy Casanova ahora tienen un nuevo flanco. Ya no solo hay zancadillas y señalamientos de Prieto contra Casanova, sino que ahora Omar busca hacer obras no solo para enderezar su pésima gestión, sino para demostrar que hace más que el burgomaestre marabino. Por eso anunció trabajos en el Puente sobre el Lago, la Circunvalación 1 y en la avenida La Limpia. ¿Qué tienen de importancia esas obras? Que Prieto había abandonado las inversiones públicas, mientras Casanova ocupó esos espacios con asfaltado, ordenamiento de áreas como la Curva de Molina, además de plazas y parques. Ambas gestiones son malas, pero la de Prieto es la peor de todas y por eso asume de nuevo su papel de alcalde, porque nunca ha sido verdaderamente gobernador, para tratar de igualar la pelea con Casanova. ¿Y Willy que hace al respecto? Nada, porque desde su despacho insisten que no quiere peleas políticas en el PSUV. Lo peor para Prieto es que los hermanos Rodríguez tienen anotado el nombre de Casanova, como una opción de ellos a la Gobernación en las elecciones regionales, como analizo a continuación.

PRIETO. El pasado fin de semana dos amigos me escribieron preguntando qué información nueva tenía sobre las posibilidades de Omar Prieto de reelegirse, pero nada novedoso me había llegado para ese momento. Sin embargo, el lunes conversé con una fuente y me dio datos adicionales: “Ese tema esta muy movido y se va a decidir en Caracas, como tú ya sabes. En el Zulia se enterarán cuando ya el nombre del candidato esté definido. Omar depende que Diosdado logre recuperar poder y pueda presionar para inclinar la balanza a su favor. En cuanto al general, Néstor Reverol, el tiene el apoyo de un ala militar de mucho poder y de Tareck El Aissami, razones por las cuales Maduro lo aceptaría como el posible candidato. Pero esos no son los únicos nombres, porque los hermanos Rodríguez tienen guardada la carta de Willy Casanova por si las cosas se enredan y ellos lo propondrían como una opción de consenso. Aunque eso no es todo, porque Francisco Arias Cárdenas está por regresar a Venezuela desde México porque quiere ser el candidato. El no tiene mucha oportunidad, pero ese gocho sabe joder y su objetivo es acabar con Prieto”. Por cierto, nunca he afirmado que Prieto está 100% fuera de juego, sino que tiene su panorama político muy complicado.

UNIDAD. A raíz de los últimos anuncios de Leopoldo López y Juan Guaidó sobre una nueva plataforma unitaria, el Partido Centro Democrático (PCD) fijó posición exigiendo que sea una unidad real y no lo mismo que viene cometiendo errores: “Nosotros somos militantes de esa unidad, pero no del control del G4 y sus cuestionados líderes. La oposición que lidera Guaidó debe dejar de mirarse el ombligo y abrir su comunicación con todos los sectores. Un ejemplo es que cuestionaron a Fedecámaras por una reunión con el chavismo, pero a los empresarios no se les toma en cuenta y tampoco se habla con ellos. Se repiten los mismos errores, porque las cúpulas de la oposición solo hablan entre ellos y no con todas las organizaciones políticas, sociales y económicas. Ojalá tomen otro camino o la fuerza ciudadana les pasara por encima. Juan Guaidó debe liderar con responsabilidad y desprendimiento la reconstrucción de la unidad con todos los actores de la crisis”. Creo que los temores de la dirigencia del PCD se confirmaron, porque lo de la nueva plataforma unitaria, por ahora, es más de lo mismo.

MENTIROSO. Es público y notorio que Omar Prieto miente de forma compulsiva. Con el manejo de la crisis eléctrica hay suficientes embustes acumuladas y ahora también lo hace con la pandemia, al señalar que gracias al sistema público de salud se ha recuperado 92% de los pacientes positivos por Covid-19 en el Zulia. ¿Por qué miente con eso? Porque en el sistema de salud público solo sobreviven aquellos que cuentan con el apoyo de sus familias, para llevarles alimento y medicamentos. Quien depende exclusivamente de los colapsados hospitales públicos, corre severos riesgos y casi que depende de un milagro. Esto no es un invento mío, sino una revelación que me hizo un amigo que recién superó el Covid en el Hospital Universitario: “Hermano en el Universitario solo salen vivos los que contamos con familias que se encargan de llevarnos alimentos y medicinas, porque allí no hay nada para cumplir con los tratamientos. Salí traumatizado no solo por los efectos de la enfermedad, sino también por lo que vi. Ver gente morir por el coronavirus y hambre fue terrible. El personal del hospital hace lo que puede con lo que tienen a mano”. En conclusión, de nuevo Omar Prieto miente y que me disculpen los colegas que son aliados y defensores de OP.

ALTA SOCIEDAD. De nuevo la pareja López-Tintori es protagonista en la alta sociedad madrileña. Ahora no se trata del pago de €10.000 mensuales de arriendo por un lujoso departamento, sino que Lilian ahora aparece recurrentemente en los medios que reseñan a los famosos. Su última aparición fue en la sección “Famosos” de la revista “Vanitatis” del diario El Confidencial. A la esposa de Leopoldo le hicieron una larga entrevista titulada: “La nueva vida (y negocio) de Lilian Tintori y su hermana Patricia en Madrid” (LEA AQUÍ: http://ow.ly/TjZP50DptMQ). La pareja sigue llevando una vida a todo trapo en Madrid y sin dar explicaciones sobre cómo o quién(es) financia(n) su dispendiosa presencia en España, mientras la mayoría de los venezolanos sobrevive en medio de la crisis.

DEPURACIÓN. En el programa “Análisis” que modero en el canal Visión Democracia TV conversé esta semana con el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca, quien explicó en detalle los puntos más resaltantes de una hipotética depuración del sistema electoral en Venezuela, para que los venezolanos recuperen la confianza en el voto ¿Cuáles son esos aspectos? Primero que todo la renovación total de los rectores, aplicando exactamente lo que establece la Constitución que es designar a venezolanos y venezolanas sin militancia política demostrable en los últimos 7 años, pero que además generen confianza en la oposición y el chavismo. Adicionalmente planteó que habría tareas pendientes con la nueva plataforma tecnológica del CNE, porque la anterior desapareció cuando se quemaron casi todas las máquinas de votación en marzo 2020, pero además la usada el 6D falló de forma grave (en un alto porcentaje no transmitió los resultados) y se desconoce de dónde salió. Adicionalmente, la reestructuración del personal del CNE porque los actuales empleados en su mayoría dejaron de cumplir con sus labores, ya que sus bajos sueldos no le permiten ni siquiera movilizarse y por eso tuvieron que contratar a decenas de personas para las parlamentarias y todas son del PSUV. Caleca hizo hincapié en un punto fundamental y es la anulación del Plan República, que ya no se justifica porque originalmente fue creado cuando la guerrilla atacaba las elecciones en los años 60. ¿Todo esto es posible? Si, aunque eso depende de la fortaleza de la coalición de naciones que presionará al chavismo, para aceptar elecciones presidenciales este año. VEA EL PROGRAMA COMPLETO AQUÍ: https://youtu.be/aIbQ2LwcZWw.

CAOS. Decir que el chavismo es sinónimo de caos en Venezuela no es nada nuevo y original. Un reciente ejemplo de ello es como 10 mujeres llegaron en una camioneta de la Guardia Nacional Bolivariana al edificio de Multinacional de Seguros en Maracaibo, procediendo a desvalijar todo lo que hubiese de valor, incluyendo costosas obras de arte entre ellas una de Lía Bermúdez que es patrimonio artístico del Zulia. Eso ocurrió el pasado sábado 30 de enero sin que ninguna autoridad intentara impedir el robo, por cuanto todo lo que está en ese edificio es parte del patrimonio de dicha empresa, que fue intervenida a raíz de una decisión del TSJ que es la consecuencia de una orden directa de Diosdado Cabello, quien exigió acabar con los negocios de Tobías Carrero en Venezuela. Eso demuestra el colapso de la institucionalidad en nuestro país, porque está al servicio de los caprichos del chavismo. Si quieren ver los destrozos, ingresen a este post de la cuenta Intro Maracaibo en Instagram.

#CONTRASTES. Esta semana en una nueva emisión de #CONTRASTES converso con el diputado, Julio Montoya, sobre los avances en la investigación de la estafa de Víctor Vargas, presidente del BOD, contra más de 16 mil venezolanos, pero además hablamos sobre la corrupción en el gobierno interino. Este programa debió difundirse el pasado viernes 29 de enero, pero una falla técnica lo impidió. SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE: http://ow.ly/eQIH50AyZg4.

TERCERA VÍA. En el municipio San Francisco sigue tomando fuerza la opción de una tercera vía para las elecciones municipales, tomando en cuenta el fracaso en la gestión del PSUV y el desgaste de la oposición. Hasta ahora quien lidera esa iniciativa de la tercera vía es el profesor, Ricardo Lobo, quien viene haciendo un gran trabajo social con su Fundación “Renovando Esperanzas”. ¿Será candidato a alcalde? Aunque aún es prematuro, su nombre está encima de la mesa.

AL CIERRE. Me informan de serios problemas en Fedecámaras Zulia. Supuestamente hay tremendo rollo armado a lo interno, a raíz de los acercamientos de ciertos miembros de las directivas de ese organismo y la Cámara de Comercio de Maracaibo, con el chavismo. Los más criticados son Ricardo Acosta y Ezio Angelini. La semana que viene cuento los detalles, porque aún no los recibo completos.