Sebastiana Barráez | El largo camino de una periodista por revelar las irregularides en los Tribunales de Protección Infantil

Karla Salcedo Flores denuncia el negocio que hay con los niños por parte de un grupo de Jueces, fiscales, consejeros y varios bufetes de abogados, que cobran entre 30 y 60 mil dólares por cada caso; el que paga se queda con el menor sea familia o personas ajenas.

En agosto del 2020, la entonces Juez Joselyn Vanessa Fernández Amoroso, prohibió a la periodista Karla Salcedo Flores difundir información sobre la denuncia que Daniela Valentina Montañez Yumar hizo reclamando a su hijo y a quien le habían decretado una “Medida Innominada de Protección en beneficio del niño”. Salcedo sospechaba de una patraña para ocultar el negocio que hay con los niños por parte de un grupo de Jueces de Protección, fiscales, consejeros y varios bufetes de abogados, que cobran entre 30 y 60 mil dólares por cada caso; el que paga se queda con el niño sea familia o personas ajenas. Toda la historia empieza en el 2018 cuando un Tribunal le quita la hija a su amiga; luego de cinco años la pequeña apareció en Medellín, Colombia.

Cuando a Isabel Rinaldo Andazora le quitaron a Keira que entonces tenía 8 años, su amiga, la periodista Karla Salcedo se dedicó a investigar en una lucha que lleva cinco años, en cuyo camino ha ido sumando muchos casos más, 10 de los cuales expuso ante el Ministerio Público, gracias al apoyo de los abogados Martín Geymonat y Damary Rangeol, de las ONG Funvenides (Fundación Venezolana de Niños Desapareidos) y Derechos Humanos Dr.

La historia

El cubano nacionalizado español Pedro Alba Linares e Isabel Rinaldo sostienen una relación de la cual nace Keira, que tenía ocho años cuando surgen problemas entre la pareja, porque estando en España él habría agredido a Isabel, ella lo denuncia y se regresa a Venezuela con su hija.

El Ministerio Público le envía una citación a Isabel porque su ex pareja la había denunciado por ataques violentos contra su hija. Cuando llega a la Fiscalía la detienen “por averiguaciones” y le quitan la niña entregándosela al padre. Al día siguiente, ya en libertad, comienza la búsqueda, pero Kiera y su padre no aparecieron. Han pasado cinco años desde entonces y la lucha de Karla Salcedo desde la ventana del periodismo fue acompañar a su amiga en el largo camino.

Lo atroz de esta historia, donde el poder judicial de LOPNA en Venezuela es actor principalísimo, ha demostrado que Pedro Alba Linares solo quería vengarse de Isabel y por ello termina dejando a la niña con una tía que la ha tenido en niveles de miseria y malos tratos.

Hace dos meses una compañera de estudio de Kiera en Medellín ve el video que Salcedo se empeñó en difundir con varios medios, donde aparece el rostro de la niña, lo ocurrido y la búsqueda que su mamá lleva. Le habría comentado “Mira, esta eres tú y dicen que tu mamá te está buscando”. El impacto de Kiera, su reacción, sus lágrimas y sus miedos estallaron atrayendo la atención de la escuela, que llamó a las autoridades y por fin se supo dónde y con quién estaba Kiera. La sorpresa es que su padre la había dejado en Colombia y se fue para los Estados Unidos.

Kiera no ha sido devuelta a Isabel, porque los organismos colombianos han retardado todo el proceso burocrático, ni siquiera porque se han restablecido las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre Colombia y Venezuela.

Lo primero que Karla Salcedo Flores le die a Infobae es “Keira apareció”, consciente de su triunfo sobre un sistema plagado de jueces corruptos, bufetes que arman delitos, fiscales que hacen gala de negligencia o cooperación con las mafias, funcionarios mercaderes de los consejos de protección, al que se la han sumado funcionarios diplomáticos que pregonan ser amigos de Nicolás Maduro. Y la red está extendida a otros estados como Anzoátegui, Carabobo, Táchira y muchos más.

Quiénes y cómo

Cuando hace cinco años, Isabel Rinaldo Andazora desesperada por encontrar a su hija, y en medio del proceso judicial que continua contra ella por las denuncias del cubano, acude al Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes remiten el caso a Interpol, porque Pedro Alba había salido del país y supuestamente se llevó a la niña a los EEUU.

La periodista Salcedo Flores, en conversación con Infobae, destaca los datos de ese caso, los funcionarios actuantes y el largo camino recorrido hasta encontrar a la niña.

Expediente: Régimen de Convivencia AP51V-2016-007572 pasó del Tribunal 13 de Mediación al l1 de Juicio.

Jueces que retrasaban o dejaban de hacer: Yasmina Ramos, Mara Bastidas y Betilde Araque.



Modificación de Custodia: AP51-V-2016-007570. Pasó del Tribunal 24 de Mediación al Tribunal 14 de Mediación. Jueces: Dagiely Palma. Betilde Araque. Secretaria Carmen Sotillo.

Acción de Disconformidad. AP51-V-2017-003966 pasa del Tribunal 13 de Mediación al 14 de Mediación. Jueces: Yasminia Ramos y Lenni Carrasco.

Privación de Patria Potestad. AP51-V-2017-015266. Del Tribunal 12 de juicio pasa al 1 de Juicio.

Expedientes revisados por el TSJ en Sala Constitucional que produjo la sentencia 097 del 15 de mayo 2019 ordenando, con carácter vinculante, que no pueden abrirse expedientes con las mismas personas en diferentes tribunales.

En todos los casos la Fiscal 97, María Da Corte (nombrada Juz de LOPNA) intervino de manera pasiva y Yaritza Gómez. Las consejeras de Protección de Libertador: Yanisett Sánchez, Karina Colina y Ana Cardoza.

Fiscales: 104 del Ministerio Publico. Las que estaban en los años 2017-2018 2019. “Una de apellido Villasana. No tengo el nombre de la otra”, dice Salcedo.

Luis Castillo era fiscal auxiliar de la 104 y siguió siendo fiscal. Las jueces actuaban bajo las ordenes de Felipe Hernández Trespalacios, sub director de familia, quien al ser destituido por corrupción se convirtió en el abogado defensor del padre de la niña Pedro Alba Linares; Carmen Cotillo, que era secretaria de los casos, también se convirtió en defensora del cubano que secuestró a la niña.

Modus operandi. Abren procedimiento por Régimen de Convivencia. Abren otro expediente por Modificación de Custodia. Luego denuncian paralelamente el delito penal en Fiscalía o Consejo de Protección. Y luego que comienza el expediente penal, demandan por privación de patria potestad. Y así obtienen medidas para quitarle la custodia a la madre.

La mafia sigue funcionando

Del Tribunal Sexto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Joselyn Vanessa Fernández Amoroso, sobrina del Contralor General de la República, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, ascendió a Jueza Coordinadora Encargada del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

“En el caso de Rosa Reyes Rebolledo, quien era presidente del circuito judicial de Caracas de los tribunales de Protección (LOPNA), pasó a la Cancillería en el cargo de Restituciones internacionales, pero dejó sus tentáculos en el sistema de Protección”

La periodista Karla Salcedo Flores le dice a Infobae que “al denunciar estos casos, recibí correos electrónicos pidiéndome que no publicara más en mis redes. Las amenazas continuaron. Cada vez que hago un instagram live del tema, mandan a sus emisarios a ofenderme”.

“El caso de Isabel es uno de los más emblemáticos y que logramos viralizar hace más de 2 años, porque a Isabel Rinaldo la metieron presa en los calabozos y la acusaron de haber violado a su hija. Justo en ese momento se la quitaron. Luego, hubo investigación y quedó absuelta y libre. Keira es de nacionalidad italiana venezolana, y fue sacada del país de manera irregular”.

“La juez Carmen Zuleta emitió sentencia en el caso de Isabel luego de unas mesas de trabajo que se hicieron en el TSJ para dar celeridad a estos casos. Yo particularmente le escribí al Fiscal General de la República, Tarek William Saab y pedí su intervención para que las madres tuvieran respuestas. Fueron designados Fiscales Nacionales para investigar y luego llegaron al TSJ para dichas mesas de trabajo”.

Declara como insólito que “en el caso de Isabel, el papá de Keira logró que Interpol le quitara la alerta roja y sobre Keira hay una alerta amarilla, pese a que según la sentencia de la juez Zuleta, la niña debía ser restituida a su madre”.

Daniela aparece muerta

Daniela Valentina Montañez es una de las madres víctimas del sistema de menores en Venezuela, relata Salcedo. Le entregaron la custodia del niño al papá, Adrián Alberto Novoa Moreno, alegando “problemas de conducta de la mamá, de atención y maltrato. Es un patrón que se repite”.

“El modus operandi es asi: el padre dice que la madre maltrata al hijo, que lo abusa sexualmente o que lo tiene abandonado. El siguiente paso es que el Estado entre en juego para “beneficio del niño” y que le quiten el niño a través de la custodia entregada al padre. En este caso, no fue la excepción”.

“Daniela inició una lucha mediática importante, estuvo encadenada en las puertas los tribunales competentes de LOPNA (Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes) en Caracas. Ella estuvo dando la batalla y la lucha por su hijo. En algún momento el Tribunal recapacita y le regresa al niño, pero en ese proceso en que además estábamos en plena pandemia Covid, Daniela murió”.

“Hubo un informe super extraño diciendo que Daniela se había practicado un aborto. Todos quedamos muy impactados, incluyendo a su pareja sentimental, quien asegura que no había tal embarazo. Todo fue muy raro y ojalá la muerte de Daniela Montañez alguna vez quede esclarecida, porque no creo en esa extraña versión que dieron de su muerte”.

“Además, el padre del niño estaba en Venezuela, porque no fue que él se había ido del país. Daniela tenía un espíritu irreverente, difícil, tenía un carácter aguerrido, por lo que para un hombre como ese (papá de su hijo) era muy fácil decir que se había suicidado o que se había hecho un aborto loco en la casa. Yo no creo eso, porque la conocí”.

El Fiscal lo sabe

En octubre 2020 la periodista Karla Salcedo Flores notificó formalmente al Fiscal General de la República, Tarek Willaim Saab lo que estaba ocurriendo en los Tribunales de Protección de niños y adolescentes, iniciando el escrito con la lapidaria frase “espero que usted pueda poner especial atención al caso que le voy a presentar”.

Después de relatarle que fue contactada desde hace casi tres años por la madre de un niño para que denunciara lo que estaba sucediendo “comencé a investigar cómo funcionan los tribunales de LOPNA (Tribunales de Protección de Niños Niñas y Adolescentes), qué hacen para entregarlas custodias de los niños, y sobre todo y lo mas llamativo ciudadano Fiscal, cuánto vale ilegalmente un proceso en estos tribunales de niños y adolescentes”.

Salcedo sin vacilar le dice al Fiscal: Hay una mafia dentro de los tribunales de LOPNA y quiero que usted conozca todo esto con las pruebas que le haré llegar.

Hay una similitud muy poderosa en todos los casos: mismo modus operandi, mismos nombres, misma juez y abogados”.

Según lo que la periodista destacó en esa comunicación al titular del Ministerio Público, el modus operandi en ese momento del año 2020, porque hoy en el 2023 tiene algunos actores nuevos, “la jueza Rosa Isabel Reyes Rebolledo se ha dado a la tarea de crear un grupo cercano de abogados que captan casos donde puedan manejar una fortuna muy grande de dinero que reparten entre todos”.

El primer paso “del equipo de Rosa Reyes es abrir un expediente en tribunales penales, acusar a la mamá del niño de alcohólica, problemas mentales, drogadicta, violadora de niños o cualquier otro delito”.

Segundo paso: “el caso llega a los tribunales de LOPNA, donde el equipo de Rosa Reves está moviendo sus hilos para entregar la custodia al papá del menor, quien tuvo que haber pagado entre 10 mil y 30 mil dólares, dependiendo de cada caso. La sentencia, siempre a favor de quien pagó. Le arrebatan los niños a las mamás sin ningún tipo de defensa, sin el debido proceso”, porque como explica “hay mucha plata de por medio. No pueden ir a un juicio justo porque no hay pruebas de nada”.

Salcedo le indica 10 casos al Fiscal General donde se puede evidenciar el modus operandi que denuncia.

Caso uno: los hermanos de 12 y 6 años:

Padres: Yurai Salazar Amundaray y Juan Carlos Carrero Guevara.

Delito denunciado e imputado: trato cruel continuado.

Fiscal 109: Sulmaira Márquez Duque. Exp. MP- 73343-2018.

Juez 5to en Funciones de Control de Caracas: Francis Segovia. Exp. 5-C-S-1389-18.

Nota: Todas las actuaciones de carácter penal fueron utilizadas como un trampolín para darle algún matiz de licitud y legalidad al vil procedimiento de Modificación de Custodia, que la madre ostentó desde que sus hijos nacieron.

Tribunales de LOPNA entonces presididos por Rosa Isabel Reyes Rebolledo. Juez Tercero de Primera Instancia de Mediación, Haydee Lissette Vincet, decretó Modificación de Custodia a favor del padre y dictó Medida de Alejamiento, Asunto Principal AP51-V-2019-002221-P, Cuaderno de Medidas AH52-X-2019-002221- 1.

Alfredo Pereira Mendoza, 20 de Primera Instancia de Mediación, decretó divorcio, cerró las instituciones familiares, incurre en falta de pronunciamiento y a pesar de ser el Juez natural, se desprende del expediente sin justa causa; Raiza Bastardo, 5to de Primera Instancia de Mediación, incurre en erradas interpretaciones en cuanto a recursos y falta de pronunciamiento, materializando dilaciones indebidas y retardo procesal. Ronal Igor Castro, 4to Superior, no admite Acción de Amparo.

Abogados de la contraparte: Maryan Palmera y Enoé Carrillo Castellanos.

Caso 2: también hermanos

Madre: Emily Benítez Marcano.

Padre: Jesús Antonio Villanueva Cruz.

Juez 32 de Mediación en Lopna, Faraha Antor y luego Rafael Piñate.

El padre introduce Modificación Provisional de Custodia. Exp Nro. AP51-V-2016-008270.

Juez 15 de Mediación de LOPNA, Lenny Carrasco.

La madre introduce Restitución de Custodia. Exp. Nro. AP51-V. 2016-16670. Juez 2do de Juicio de LOPNA, Salvador Mata, decretó modificación de custodia a favor del padre. EXP Nro. AP51V2016008270. Juez 2DO Superior de LOPNA, Jakcleline Landaeta, Decretó sin lugar la Apelación e impuso Régimen de Convivencia Supervisado a favor de la madre, cada 15 días, 4 horas en el tribunal, pero el padre incumplió.

Abogadas de la Contraparte: Marián Palmera y Enoé Carrillo.

Caso 3: la odontóloga

Madre: Enza M. Ganci I.

Padre: Bayan Saab Richani.

Delito denunciado e imputado: Comisión por omisión en el delito de abuso sexual, conociendo la causa la Fiscal 2 Arelis Veliz, EXP. N° MP-36127-18 y el Juez 2 en Violencia de Género, Auralis Pérez. EXP.N°GP01-S-2018- 000631.

Expediente Medida de Alejamiento: a través del Consejo de Protección del municipio Valencia, estado Carabobo, a cargo de Solange Moya, Gabriel Salcedo y Argenis Rivero. Expediente administrativo N° 6883-E.

Expediente LOPNA: Juez 5TO de Protección, Eduarda Gil, quien decreta Medida de Custodia Provisional exclusiva a favor del padre, EXP. N° GP02- V-2018-000164.

Fiscal 18, Miroslava de Jesús Pinto Escobar.

Caso 4: una adolescente y una niña

Madre: Liliana García Muentes.

Padre: Orlando Márquez.

Delito Denunciado e Imputado: Trato cruel continuado.

Fiscal 121 José Ferreira.

Expediente de Medida de Alejamiento, Nro. 4966: a través del Consejo de Protección Municipal de Baruta.

Expediente LOPNA: Juez 20 de Mediación, Alfredo Pereira,quien decreta Custodia Provisional de ambas niñas a favor del padre. Expediente AP51-V-2018-00134 y el Juez 3 de juicio, Betilde Araque, secretario Freddy Amundaray Torrealba, decretó el divorcio y ratificó la custodia a favor del padre

La Consejera de Protección de Baruta, Glennys López, el 8 de noviembre 2018, dictó a la madre Orden de Alejamiento, incluso desalojándola de su hogar.

Juez 3 de LOPNA, Betilde Araque, secretario Freddy Amundaray Torrealba, ordena el divorcio y ratifica custodia a favor del padre, estableciendo régimen de convivencia a favor de la madre en un Centro Comercial de 2 a 6 de la tarde.

Caso 5: es extranjera

Madre: Juliana Castellanos.

Trámite de Colocación Institucional a través del Consejo de Protección, municipio Libertador, a cargo de las funcionarias Marisela Villamediana Mandry, Dora Arraiz, Viviana González, inicia trámites de colocación institucional de la niña a los 3 días de nacida.

Expediente LOPNA: El juez 20 DE Mediación de LOPNA, Alfredo Pereira Mendoza, en la Causa AP51-V-2019-1165- P, decretó la colocación de la niña, en una institución privada, y es quien debe pronunciarse por restitución o reintegración familiar solicitada.

El Despacho Fiscal 22 a cargo Yoel Monjes, bajo el número N- 34 57 002 -2019, 8-04-2019, en el mismo hospital donde nació la niña, el Consejo de Protección del Municipio Libertador, inicia los trámites de colocación institucional, porque la madre al dar los datos, y por temor a ser deportada ya que es extranjera e indocumentada, se identificó con otro nombre. El padre de la niña se percató de ello al ver la historia médica y le recomendó a la madre que resolviera el problema, notificándolo al Departamento de Historias Médicas, desde donde los remitieron al Departamento de Trabajo Social y luego al Consejo de Protección, quien remite la causa a la Fiscalía 22.

El Consejo de Protección ordenó la corrección del libro de actas e historias médicas, pero antes de hacerlo, según reveló Castellanos “la conseiera Marisela Villamediana le exigió al padre de mi hija, el pago de USD 8.000, de lo contrario no presentaría a mi hija. Acudimos a la Defensa Pública y se logró que la niña fuera presentada por el padre”, pero para ese momento la niña estaba en la oorgaciización privada donde no le permitían contacto con la bebé ni amamantarla.

Caso 6: Bebé de dos años

Madre: Karen González.

Delito Penal denunciado e imputado: Tratro cruel continuado, denuncia del padre contra González.

Fiscal 109 Sulmaira Marquéz Duque, Exp. Nro. MP- 271210-2019.

Expediente de Modificación de Custodia: a través del Consejo de Protección, municipio Libertador, a cargo de las funcionarias Dora Arraiz, Jaqueline Torrado, Karina Colina y Yanisett Sanchez. Dictan Medida Custodia Provisional a favor del padre del niño. Y a la madre Medida de Alejamiento, causa identificada bajo el Exp. Nro. CPNNAL 3.051-008-2019.

Funcionarios policiales irrumpieron en casa de Karen González, de manera violenta y arbitraria, se la llevaron al módulo de Policía en Ruperto Lugo y le quitaron al bebé. Sin evaluación, dictaminaron medida de Protección, se ordenó la separación inmediata de la padre y se le prohibió acercarse al entorno donde reside el bebé quien era lactante de un año y ocho meses.

“Fiscalía 109 no le da seguimiento al caso, no reposan en el expediente las resultas las evaluaciones realizadas a mi hija, ni tampoco los informes de talleres a lo que tuve que asistir de acuerdo a lo establecido por la institución, y mientras el tiempo transcurre no he visto a mi hijo”.

Interpuso acción de amparo constitucional AP 51-0-19-7751- P, en contra del Consejo de Protección, que fue inadmisible y se ordenó cierre y archivo definitivo del expediente, firmada por los abogados Betilde Araque Granadillo y Freddy Amundaray Torrealba.

Caso 7: cuatro años

Madre: Jenetsy Guadapule Arias.

Padre: Carlos Antonio Salanova Díaz.

Expediente Modificación de Custodia. Juez 8vo Mediación LOPNA, Milagros Antonieta Zapata Ramírez, decretó medida preventiva de Custodia Provisional a favor del padre; EXP, AP51-J-2020-002091-P, AH52-X-2020-000005

El 4 de junio 2020, un equipo multidisciplinario de LOPNNA acompañado con funcionarios del CONAS, con las armas de fuego a la vista, le quitaron a la madre el niño de cuatro años.

Caso 8: la niña EEUU

Padre denunciante: Eduardo Martín Geymonat, es uruguayo y venezolano. Su hija de 5 años nació en los Estados Unidos.

Fraude Procesal en el Circuito de Protección de Caracas.

Expediente: AP51-V- 2016-018241.

Jueces: Dagiely Palma (27) y Milagros Zapata (8).

En noviembre 2016 se presenta, por los Tribunales de Protección de Caracas demanda de divorcio, custodia, permanencia en el hogar, régimen de convivencia familiar, manutención y administración de bienes. En diciembre 2016 se dictan medidas cautelares.

La niña estadounidense de un año y 7 meses y la familia residían en Bogotá, Colombia. Todo a espaldas del padre. Ni la niña ni su mamá regresaron a Venezuela, La niña se encuentra en São Paulo Brasil. Desde el 2016, el tribunal mantiene las medidas provisionales, no hay realizado ni la primera audiencia, no acepta la contestación de la demanda y no se pronuncia sobre el fraude.

Caso 9: el militar

Madre: Diana M. Stella M.

Padre: militar de la Aviación, Alejandro J. Guevara H.

Expedientes en Lopnna: AP51H2017003088, AP51-V-2017- 005014. Tribunales 12 y 15, Tribunal 2do y 3ro Superior

Jueces Edelwis García, Lenin Carrasco Dorante, Iván Cedeño, Aurimar Cáceres y Yaqueline Landaeta.

Expediente en jurisdicción penal: 15- J-1165-18, jueza Jhosmar Dinorah González. “Querella por difamación agravada en base a un escrito de mi defensa consignado en los Tribunales de Lopnna. El progenitor de mi hijo ha logrado todos estos actos haciéndose valer de su investidura de MilitarActivo de la Aviación”.

Caso 10: dolorosa historia

Madre: Daniela Montañez Yumar, madre del niño de 5 años .

Expediente LOPNA: AP51-S-2020-2266-P._

Tribunal Sexto de LOPNA: Jueza Joselyn Fernández Amoroso.

El 16 de mayor 2020 16-05-2020, Daniela se da por notificada de una Medida Anticipada de Custodia, decretada por la Juez Lenni Carrasco Dorante, quien posteriormente, se inhibió del caso, quedando la Juez Joselyn Fernandez Amoroso.