Ronald Rodríguez Vargas | Y Tareck?

Un mes desde que la “operación caiga quien caiga” contra la corrupción anunciara el régimen. Desde entonces una centena de funcionarios, ex funcionarios y amigos, los hemos visto desfilar ante la prensa con bragas naranja (modalidad novedosa dentro del sistema de justicia venezolano) y de los cuales nunca se supo más nada. Tampoco del cabecilla de la banda, Tareck El Aissami, del cual ni siquiera sabemos si está en custodia del gobierno de Nicolás Maduro o en algún lugar en resguardo del régimen iraní del cual es muy cercano el alguna vez dirigente estudiantil de la UDO; Yo he sido cultor de ésta última tesis desde el comienzo y veo esta semana que Darwin Chávez, sin confirmación todavía, comienza a creer en la posibilidad. De estar en manos de Nicolás -me reitero- ya la operación “Caiga quien caiga” habría terminado y Nicolás hubiera cantado el “game over”. Por lo pronto nos preguntamos como todos, dónde está Tareck?

Mala semana para Gustavo Petro

Muy mala la semana para Gustavo Petro. Se va para España y allá la agarra por despotricar de la colonización de América y pretende cinco, seis siglos después no sólo pasar la factura si no que se la paguen al contado. Le ofrecen como es costumbre en estos casos una Cena de Estado con toda la pompa y fastos como haría cualquier buen anfitrión y le da por no aceptar el protocolo. Él no usa chaqué y pumba. La doña le da por aparecer con un traje colorido y más luminoso que los avisos de Times Square en contraste con la Reina Letizia enfundada en un sobrio Carolina Herrera. Los dueños de las grandes capitales del Reino, los del IBEX 35, le ofrecen un desayuno donde compartir y seguro precisar oportunidades de negocios, los deja embarcados. ¿La excusa? El presidente no se levanta temprano. Regresa al terruño y la agarra con el Fiscal general de quien dice es un subordinado, a lo que le responde no solo el Fiscal sino todo el estamento político del país empezando por el Tribunal Supremo; Equivocado Señor, léase la Constitución Nacional y agregan, aquí hay separación de poderes. ¿Qué le están echando a las lumpias en el Palacio de Nariño?

Estos dirigentes de izquierda la verdad es que dan pena. Llegan al poder y asumen que les pertenece sin cumplir las formas y las maneras y pretenden que los demás le digan amén a sus designios. Por ahí anda la vice pdta. en helicóptero para aquí y para allá, porque sí, porque ella es la vicepresidenta y teme por su seguridad.

Los venezolanos podemos dar fe de lo que pasa cuando hacemos mutis, cuando celebramos y aplaudimos por estridentes, exóticos e intemperantes caprichos y desafueros como estos.

Eso sí el “mandao” de Nicolás lo cumplió a pié juntilla. A todo el que quiso oírlo le dijo que la causa de todos los males del país son las sanciones económicas que USA y la UE, entre otros, le imponen.

Los abogados quieren nueva directiva para el colegio

Va tomando cuerpo la campaña por la la renovación de las autoridades del Colegio de Abogados del estado Zulia. Los aspirantes? Uno que siempre ha querido y hasta ahora la oportunidad le ha sido esquiva, Jesús Vergara Peña. Mario Torres que quiere revalidar su largo período al frente de los destinos del gremio y una debutante en estas lides, Vileana Meleán. Más adelante avanzaremos más. Bien por Rafael Galicia que nos ha brindado sendas conversaciones con el trío de aspirantes.

El tuit de la semana lo escribe el politólogo Julio Urribarri Fonseca (@juliourribarri6) “Primera vez en la historia, desde Guaicaipuro para acá, que un presidente un 1ro de mayo hace un anuncio para desmejorar la clase trabajadora… DE LOCURA!!!

Rapiditos.

Michael Douglas recibirá La Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en testimonio de afecto y admiración y reconocimiento a su dilatada y ejemplar trayectoria en el séptimo arte.

Divertida la nueva cinta de Guardianes de la Galaxia de Marvel. El punto final de la historia, su director James Gunn se va para la competencia, nos regala excelentes escenas de acción y una enternecedora historia en retrospectiva de uno sus personajes más emblemáticos el mapache Rocket. Cosmo, el perro espacial, el nuevo personaje es todo una vacile. Una buena metáfora sobre el caer y volver a empezar. El levantarse.

Un nuevo libro de Gabriel García Márquez tendremos en la primavera de 2024 nos han dicho sus herederos. “Nos vemos en agosto” es un texto inédito que se consiguió en los archivos y el escritorio del fallecido Premio Nobel. Tres relatos concluyentes pero tan distantes uno de los otros. El Gabo los tenía “olvidados” por ahí pero a sus hijos les pareció sin sentido dejarlos de publicar. Lo leeremos.

Dice el gobierno que no tiene dinero para el dragado del Lago, por las sanciones… bueno ya usted sabe. Sin duda un Mensaje a García, a Chevron para ser exactos. Ya que eres el gran beneficiado págalo tu. Créalo es así.

Bailando a lo Zuliano. Rendirá homenaje a las madres en El Pozon del Saladillo el venidero sábado 13. También la jornada será de solidaridad y responsabilidad social. Enio Trujillo, conductor del espacio, ha convocado a las principales bandas de la ciudad (Super Combo, Los Master, El Gran Caribe, Madero Show y Los Blanco) para no solo divertir y entretener a la familia, mamá en particular, sino para con lo recaudado con la venta de entradas dar una mano a Irisbell García en momentos de dificultad. Sin duda una iniciativa que respaldamos abiertamente.

El viernes pasado El Copei Odca (?) arrancó la campaña de promoción del pre candidato a las primarias Roberto Henriquez tomando las calles de la ciudad. Del 31 de mayo al 5 de junio María Corina Machado estará recorriendo el Zulia. Una buena oportunidad no solo para promover su candidatura sino también la fuerza y talante de su organización en esta entidad. El 31 de mayo también en la ciudad, Eduardo Fernández.

Ayer sábado arrancó el Torneo Intergaitero de Softball 2023 allá en el recuperado estadio Edgar Ferrer (Urb San Miguel). Durante los próximos 11 sábados habrá deporte, gaita, guaracha y comida para el disfrute de la familia zuliana. Que haya suerte.

Carlos III coronado

Difícil entender en pleno s XXI ceremonias e instituciones como la vista ayer en la Abadía de Westminster. Empecemos por decir que no fue ni es una celebración política, seglar, civil sino una eminentemente religiosa (anglicana) milenaria en sus ritos y costumbres. El Rey y la Casa Real de los Windsor (hoy) es la representación de la unidad nacional del Reino Unido y la Commonwealth y de una inmensa capacidad moderadora dentro del país y de allí el amplio respaldo que recibe, aunque en sondeos de opinión recientes el nivel de reconocimiento ha disminuido en el grupo etario de los jóvenes. Se oponen a ella grupos minoritarios, muy minoritarios, que se dicen republicanos y una izquierda planetaria que la acusa de demodé. Una izquierda que respalda “monarquías absolutas” como la de los Castro en Cuba o autoritarismos, puede que electorales incluso, como los de Rusia, Bielorrusia, Turquía por apenas citar unos.

Ayer la vimos en todo su esplendor y boato. Los festejos supusieron una inversión de unas 100 millones de libras esterlinas con una tasa de retorno de 5 - 6 veces por los niveles de consumo que se alcanzó. Fueron unos 260 millones de espectadores en todo el mundo y primera página de diarios y telediarios de todo el orbe antes, durante y aun después. Por donde se le vea valió la pena el esfuerzo.

Algunas pinceladas más que nos quedan: La Flia Real, la firma, como también se le conoce se reduce al Rey y la Reina, los sucesores los Príncipes de Gales y sus hijos; la Princesa Ana, el Príncipe Eduardo y su esposa Sofía Duques de Edimburgo e hijos. La Reina de España Letizia, vestida por Carolina Herrera, seguramente junto a Kate Middleton, Rania de Jordania y Charlene, la esposa de Alberto de Mónaco, las mejores vestidas de la jornada. Carlos que a pesar de sus 73 años ha querido, como en su momento lo hizo su padre, modernizar la institución y algunas iniciativas ha tomado sobre el particular, arrancó su reinado en septiembre pasado a la muerte de su madre Isabel II con niveles de popularidad que rondan el 53% por debajo de su hijo William y su hermana Ana (la que más trabaja, dicen) veremos como les va porque ellos, la familia, como los británicos todos se la pasan sube y baja como en una montaña rusa. En cuanto al príncipe Harry cuando vea con sus hijos los príncipes Archie y Lilibeth Diana los videos de la coronación de su abuelo entenderá el daño que se ha hecho a sí mismo y a su familia. Por lo pronto, más solo que la una.

Punto final

A la Asamblea Nacional electa en 2015 en los Estados Unidos le han desbloqueado 347 millones de dólares. Corriendo la “presidenta” Dinorah Figuera salió a decir que no eran fondos públicos como para que a los capitostes del régimen no se les metan ideas en la cabeza. Tiene razón, esos fondos no surgen del presupuesto nacional, ni de ninguna cuenta particular o empresarial del país por la que deban rendir cuentas. Son los fondos que los aliados de la lucha contra Maduro, el régimen (USA, UE, Fundaciones de apoyo a las democracias, etc.) entregan para el funcionamiento de la AN desde los tiempos del gobierno interino de Juan Guaidó y al que le daban soporte AD, UNT, VP y PJ. Esos fondos estaban paralizados desde que esos mismos partidos defendieron a Guaidó. Por lo pronto quienes respiran son los beneficiarios del Artm que desde enero no cobran. Por cierto señora presidenta, no se si a Barcelona España llegan los lecos de Jorge Rodríguez y los embelecos de Diosdado los miércoles por la noche, pero quiéralo o no, igual le van a pegar por esos dineros.