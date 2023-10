Ronald Rodríguez Vargas | Sal y Pimienta | Hay primarias pero no candidato unitario

A propósito del conflicto Hamas, Hezbolá, Israel. En toda guerra la primera gran baja es la verdad, así que no confíen en todo cuanto leen de bando y bando. Más de una guerra se ha ganado de la capacidad de engañar que se tenga, incluso a la opinión pública. Lean, verifiquen y confirmen.

Las primarias

Contra todo pronóstico hay primarias el domingo próximo. Y es una gran noticia para el pueblo opositor aun con sus bemoles. En el ínterin se sabrá porque el régimen cejó en su empeño y a pesar que intentó que no se realizaran no le salió al paso vía TSJ o CNE como se esperaba. Quizás una de las razones, que no la principal, es que el torneo por las preferencias electorales del bloque opositor se enfrió, perdió toda su fuerza al retirarse los principales competidores y quedar MaCori y una ristra de aspirantes simbólicos en la foto final. Lo que se creyó fuese una jornada electoral que reuniría unos tres millones de electores se reduce a una que por los pelos alcanzará el millón; ya la inscripción de los venezolanos en el exterior por la que se cacareo mucho fue el primer aviso, ni se acercó al medio millón y se espera que el domingo si acaso voten cien mil. Malo para los que intuían que la jornada sería la de la legitimación de un liderazgo, nuevo (??) con que afrontar los capítulos que se avecinan dentro y fuera a partir del 23O. Los números no dan para semejante bautizo por más que la propaganda y el relato así lo quieran hacer ver.

Los servicios públicos hay que pagarlos

El alcalde de Maracaibo tiene razón, toda prestación debe ser pagada para que esta pueda brindarse con calidad, efectividad y eficiencia. Del tema habló Rafael Ramírez el pasado lunes en su rueda de prensa semanal aun cuando en redes y la prensa no quedaron rastros de sus palabras (las quitaron). Como parte interesada le toca. Maneja un presupuesto deficitario y con él debe salir adelante pues los munícipes reclaman y demandan. Hacía énfasis en el pago del servicio eléctrico. Un servicio que en la ciudad y toda la entidad hace aguas. Ese eufemismo llamado “Plan de Administración de Carga” se ha visto redoblado sin aviso y sin protesto y las interrupciones se multiplican. Conteste debe estar el alcalde que con respecto a la electricidad la ciudadanía ha cumplido. Mal que bien paga, atendió el llamado de Corpoelec para el plan “borrón y cuenta nueva” pero no se ha visto retribuido como esperaba. El ministro Reverol encampañao como anda en pos de la gobernación del Zulia, en que Omar Prieto no sea candidato en San Francisco y con lo de la “recuperación” del Lago de Maracaibo, ha olvidado el tema. Ni palabra sobre el problema de la generación y distribución eléctrica por lo que de expectativas de mejoras nada. Creo que el alcalde como prestador de servicios en un intento pedagógico erró el tiro. No era la electricidad el mejor ejemplo.

Por cierto que Diosdado Cabello haya recibido en uno de sus actos esta semana su dosis de patria me lleno de tanta contentura que todavía no se me pasa.

Rapiditos

El 16 de noviembre comienza el final de la serie más reputada de Netflix: “The Crown” (La Corona). Serán 4 episodios en noviembre y los seis restantes estarán en pantalla el 14 de diciembre. La trama girará en torno a Diana de Gales y sus años más convulsos. Irá desde fines de los 90 hasta el 2000. Veremos en pantalla a Guillermo y Harry y a Kate Midleton. Cercanos a la producción están expectantes por ver cómo quedó el montaje final de las escenas referidas a la muerte de Diana que se grabaron en Barcelona, España, en fecha cercana a la pandemia del Covid. La que si comienza el viernes es la que se considera la serie más longeva del canal, “Élite” en su temporada 7. Si aunque usted no lo crea Elite llega a su 7 temporada. Nuevos alumnos en las Encinas y un regreso. Omar Ayuso sobre quien recaerá buena parte de la trama en donde la salud mental será el reclamo fundamental.

Lo que sin duda es una buena noticia para lo que se espera sea el gran reclamo de la feria de la Chinita, por lo novedoso, es el comienzo por parte de la gobernación del Zulia de la intervención de la avenida 11 de Maracaibo donde se enclava la llamada “Zona 11” que reunirá en una sola calle una oferta de alimentos y bebidas y otros puntos de centralidad y encuentro para ver y dejarse ver propia del primer mundo.

Al gobernador Rosales, uno de los entusiastas propulsores de la iniciativa junto a Giuseppe Anaclerio del Grupo DaVinci, nuestros parabienes y deseos de pronta recuperación de su lesión en el pie sufrida durante una gira por Machiques. Cinco semanas con una bota correctiva (yeso) tendrá que padecer. De lo contrario deberá someterse a cirugía. Pa' lante.

El viernes será el estreno mundial de la más reciente película de Martin Scorsese, “Los asesinos de la luna” aclamada en el Festival de Cine de Cannes en mayo pasado. La cinta está basada en un libro ganador del Pulitzer y cuenta en el reparto con actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Pleamons y Lily Gladstone, entre otros. Entre tanto se calienta motores para noviembre próximo para el estreno de “Napoleón” centrada en los orígenes de este polémico general y su rápido ascenso a Emperador así como su adictiva casi enfermiza, relación con Josefina que desde ya anuncia una candidatura al Oscar de su protagonista Joaquín Phoenix y seguramente a su partner la gran Vanesa Kirby. Ridley Scott su director se encuentra más que satisfecho y equipara su obra con la oscarizada Gladiator de su firma.

¿Qué leo? “El último Telesilla” (Tusquets) de John Irving. Una odisea inolvidable. Un fresco de los Estados Unidos desde los años cuarenta hasta la segunda década del siglo XXI. Desde la Guerra Fría y Vietnam, pasando por la era Reagan y la irrupción del sida, hasta llegar al Tea Party y Donald Trump.

Mañana lunes 16 a las 9PM será el estreno de “Dramáticas” la teleserie de 16 episodios de HIspanomedios y Venevisión que marca el regreso de la ficción novelada a nuestras pantallas. El elenco lo integran Tania Sarabia, Elba Escobar, Mimí Lazo, Amanda Gutiérrez, Lupita Ferrer, Hilda Abrahamz, Dora Mazzone, María Antonieta Duque, Fernando Villate, Aroldo Betancourt, Víctor Drija, Isabella Pérez, Rosmeri Marval, Arán de las Casas, el primer actor Jorge Palacios, Mariángel Ruiz, Kiara y las "tigritas", Jalymar Salomón y Wanda D' Isidoro. Amor, traición, lucha de poder, estafas y enredos se enlazan en esta dramedia, escrita por Indira Páez, César Sierra, Daniel Alfonso Rojas, Violeta Fonseca y Fernando Martínez; bajo la dirección de César Manzano y la dirección de fotografía de Manuel Díaz Casanova.

Mañana se cumplen dos años del "secuestro" de Alex Saab, ese "diplomático a la carrera del ré Me invitan a la Plaza Bolívar a clamar por su liberación. Espérenme sentados. Pazguatos.

Después de la alegría que nos regaló la vinotinto el jueves en Brasil al negociar empate a uno con un gol de antología ante la selecao, el martes podríamos disfrutar de otra en el Monumental de Maturín frente a Chile. Una Roja que ya anunció la baja de Arturo Vidal lo que aumenta nuestras posibilidades. Entre tanto por los predios de la verdeamarela arde troya y pueden ser sancionados Neymar, Richarlison y Vinicius Jr por el parrandón que armaron la noche antes de su pleito con los venezolanos.

El titular de la semana

Lo publica Tu Reporte en Instagram: Resulta “aburridísimo” hablar de la basura en Maracaibo pero es evidente que algo malo está pasando otra vez. El tema ya no hace ruido le dice un periodista en radio y tv al presidente del Imau, este orondo, con una sonrisa de oreja a oreja. Sin duda que en el Imau el pulso de la situación falla y la visión del problema que llega a la alcaldía, está desdibujada. Prometí no hablar más del tema, al menos por ahora, pero es que Tu Reporte me lo puso en bandeja de plata; El miércoles otra vez en la Urbanización La California, El Naranjal, el Bosque, Canaima que se sepa, parroquia Juana de Ávila, tampoco recogieron la basura.

España fuera

En España luego de la celebración de su Día Nacional el pasado 12 de octubre continúan las conversaciones entre Pedro Sánchez - PSOE y demás fuerzas políticas en pos de la suma de apoyos en pos de una investidura que se presume ocurra en el Congresos de los Diputados el 6 de noviembre (tiene time limit hasta finales del mes). El debate es intenso por las demandas que le hacen los separatistas e independentistas catalanes a cara descubierta así como los nacionalistas del País Vasco. Una amnistía que en la práctica supondría que todo el Estado Español, sus instituciones, se equivocaron a la hora de juzgar y castigar a los golpistas del 1 de octubre de 2017, un Referéndum y una buena “bologna” de dinero perdonado por sus gastos y excesos en detrimento de la hacienda pública y por ende del resto de los españoles. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Pedro Sánchez? Ya por lo pronto, de entrada, conoce el peso muerto de sus alianzas con esa izquierda irredenta con la que gobierna y pretende revalidar, por el difícil equilibrio en el que está, y por esa equidistancia que pretende tener en el marco del conflicto entre Hamas e Israel, España, a la postre ocupando la presidencia pro tempore de la Unión Europea quedó fuera del documento comunitario en contra de la guerra.

Bibi fuera

A Golda Meir la guerra del Yom Kipur le costó el cargo de primer ministro de Israel. Los servicios de inteligencia y el ejército fueron tomados por sorpresa por Egipto y Siria a pesar de los avisos que tuvieron y a los que no le dieron importancia (Golda, la película protagonizada por Hellen Mirren actualmente en cartelera lo cuenta muy bien). Cuando el actual conflicto con Hamas y Hezbolá pase Bibi Netanyahu seguramente seguirá el mismo camino. Israel le va a pedir cuentas por ese ataque sorpresivo que sufrieron y que evidentemente no se fraguó de la noche a la mañana. Los videos mostrados por Hamas de la preparación del mismo pone aún más en evidencia al Mosad, Aman y Shabak, esto es la inteligencia, contra inteligencia y la inteligencia militar a quienes agarró el artero ataque con los pantalones en los tobillos. Netanyahu cuyo mandato ha sobrevivido de milagro queda marcado con este evento de consecuencias incalculables en vidas, personas, bienes y la reputación del país dentro y fuera. La dimisión se avecina en el horizonte para el día después.

Bienvenidos

El miércoles próximo estarán de vuelta al terruño Sofía Parra, Marcela Gómez, Rosa Wong, Gabriel Sánchez, Alek Kaliman y Antonio Colina junto a sus mentores Emanuel Andrade, Samuel Paz, María Victoria Uzcátegui, Paulo Ferrari, Sebastián Guadagnini, Andrés Rincón y Elio Urdaneta ganadores de la medalla de oro en el First Global Challenge de Robótica en Singapur por su robot Kashi (luna). Los zulianos también se agenciaron el mayor palmarés en la competencia por ser la segunda selección con mayor puntuación en toda la competencia. La alegría que le brindaron al Zulia y su gente y a Venezuela toda por este logro académico, uno de los más importantes de nuestra historia, le será testimoniado en el Teatro Baralt por autoridades, fuerzas vivas, universitarios y académicos.

En la Biblioteca Pública están que no caben de gozo, ellos le dieron cobijo a este grupo de jóvenes talentos y primeros que nadie vieron nacer a Kashi, ese robot que funciona a través del uso del hidrógeno como fuente de energía renovable y limpia.

Yo voto

Por convicción, por responsabilidad, por mi familia, por el país. Lo haré por quien mejor representa mi educación, formación ideológica -que la tengo- y práctica diaria. Nuestro voto no estará guiado por la emoción del momento. Tampoco por la conveniencia. Nuestro voto dominical estará fundado en la razón, aunque sé que la jornada no resuelve el problema fundamental del bloque opositor si no que lo agudiza. Por mucho no habrá candidato unitario como se quería y era el propósito, empero eso no es óbice para que yo cumpla. Allá ellos.