Ronald Rodríguez Vargas | Sal y Pimienta | El libro de Leopoldo y Lilian

Increíble la capacidad que tienen Nicolás y Diosdado, a estas alturas del partido, de fijar los temas de la agenda pública y no es que tengan la capacidad para hacerlo, la hegemonía comunicacional que tienen para ello además del miedo de dueños y directores de medios de comunicación privados por la Ley Resorte y Conatel, es que a los desocupados opositores, los que dedican todas sus horas a las redes sociales para comentar y dárselas de analistas políticos, sociales, económicos, culturales, éticos, estéticos, aeroespaciales y lo que venga les encanta distraerse comentando y dandole reposteos, posteos, like a cuanta sandez se les ocurra a quienes lo entendieron de entrada y hablan todos los días, no a los suyos, a los opositores en gran medida. Esta semana no hay momento en que el envío de un hombre a la luna anunciado por Maduro no haya sido tendencia. El debate entre el sector opositor lo protagoniza Diosdado con ese esperpento televisivo llamado “Con el Mazo dando” con el que siembra dudas, desesperanzas y rencillas entre uno y otro bando y deshinbición en los más. La confianza y credibilidad que tienen en algunos de este lado de la acera es asombroso. Ellos hablan, anuncian, dicen y los que pelean entre sí son los opositores. Quisieran para sí Nicolás y Diosdado tener hoy día la credibilidad que tienen entre los opositores entre sus seguidores del PSUV, les saldría más barato, tendrían menos que dar por una lealtad de la que dependen y a la que hay que alimentar todos los días asi no tengan con que.

Nos quieren muertos

El miércoles 20 de septiembre llega a los anaqueles de las librerías de Iberoamérica la más reciente obra del multipremiado bestsellers español Javier Moro (Pasión india, El Imperio eres tú, A flor de piel) “Nos quieren muertos” (Espasa) pieza en la que se nos narra con vigoroso pulso la historia de un padre de familia que de la noche a la mañana se encuentra en una celda por un crimen que no cometió, de una madre que se ve obligada a maquillar la realidad ante sus hijos al tiempo que clama en la ONU y en la Casa Blanca por la liberación de su marido, de unos padres que no se resignan a que su hijo pierda la vida entre rejas. Y de cómo, poco a poco, el mundo fue conociendo la verdad sobre lo que realmente sucede en Venezuela. Leopoldo López y familia son los protagonistas de ésta obra de Moro que ya había explorado el tema político en la Pasión india con Indira Ghandi. Leeremos y le contaremos más.

Rafael Ramirez debe hablar menos y escuchar más

El 2 de octubre toma un nuevo impulso el servicio de recolección de desechos sólidos en la ciudad, nos confirma el alcalde de la ciudad en breve conversación. Una nueva empresa se encargará, nuevos equipos se incorporarán y la parroquia Juana de Ávila (albricias) verá redoblado los esfuerzos semanales en la recogida de la basura. Hacerlo dos veces por semana supone todo un reto cuando hasta el presente una vez, los miércoles, ha sido difícil, al menos en Juana de Ávila. Apostamos por el éxito de la iniciativa pues somos vecinos de la parroquia.

Al alcalde Rafael Ramirez le avisamos que ahora que anda comenzando la preparación de lo que será el presupuesto municipal para el venidero año, y un nuevo aniversario de encargarse de la administración del municipio, haga una revisión profunda de la gestión área por área y ponga correctivos donde debe. No todo funciona como debiera y pudiera creer en el maremagnum que se encuentra en el día a día. No es cuestión de recursos económicos -que también- hay mucho de aburguesamiento, falta de capacidad, talento, mano derecha e izquierda a la hora de gerenciar. No todo dirigente político es bueno para la gestión pública y viceversa. Cambios contundentes en la gestión se imponen cuando el line up no funciona, funciona a medias o simplemente es una pesada carga. Lo otro Señor Alcalde, como también le dije, hable menos y escuche más.

Rapiditos

● El presidente de Fedecámaras Zulia Alex Balza pide apoyo para el sector agroindustrial del Zulia castigado duramente por la delincuencia y de paso denuncia las alcabalas, 18 para ser exactos, enclavadas entre el kilómetro 18 y el 40 de la Machiques - Colón, a razón de $5 por carro, en esta zona donde se produce el 90% de los huevos de la región, el 70 del pollo, 60 de cerdo y la materia prima fundamental de la industria del camarón zuliano. Es un mensaje a García, sin duda. ¿Qué han dicho las autoridades militares y policiales del estado sobre el particular?

● Las Águilas del Zulia anunciaron el calendario de la temporada 2023-2024. El debut en la ciudad está previsto para el 24 de octubre, Día de Rafal Urdaneta.

● Bienvenido a la dirección general del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia el artista Gregorio Boscán. Trabajo le sobra, talento también. El icónico museo zuliano necesita en su gestión un giro de 180 grados. Una vuelta a sus raíces también. Por lo pronto hace falta un esfuerzo solidario y conjunto de el IRA, el IMA y Plaza y Jardines (gobierno regional y municipal) para la limpieza y recuperación de sus áreas verdes. LUZ debe, y seguramente quiere, pero no tiene con que. Entablar una nueva relación con los medios de comunicación más abierta, menos caprichosa, más eficaz y eficiente, también.

● Está por comenzar la intervención urbanistica por parte de la gobernación del Zulia de lo que será la potente Zona11 nuevo punto de encuentro de Maracaibo y su gente.

● Esta semana se confirmó la intervención de la Cruz Roja - Zulia. Ricardo Cusano designó para la seccional a Edward Walshe como director.

● ¿Cuál es el embeleco de Antonio Ecarri (Lápiz) contra las Primarias? Fue el primero que descartó participar en el proceso al tiempo que afirmaba que Padrino López sería su ministro de la defensa en el improbable y muy hipotético caso de ser electo presidente de la república. No tenía más que decir -parece- solo un titular para volver a la palestra pegándole a las primarias, cosa que parece ser la moda estos días.

● Marco Ríos Olivares y Miguel Brito Rodríguez trasladan su larga experiencia en el campo de la investigación, educación y la práctica oftalmológica en IDEOS hasta Miami donde abrieron dos semanas atrás una réplica de la que funciona en Maracaibo con éxito desde hace 17 años. Que haya suerte para los amigos.

● Las celebraciones del 82 aniversario de AD siguen. El próximo 21 Carlos Propsperi será el Orador de Orden en el Consejo Legislativo del Zulia.

● Muy mal la deben estar pasando en el PSUV (o sencillamente no les importa) cuando ante un posible adelanto electoral de elecciones regionales y municipales los nombres que se asoman son el de Néstor Reverol, el mismo del “borrón y cuenta nueva”, los bajones de electricidad y el inclemente “plan de administración de carga”; Willy Casanova, el mismo al que le faltó tiempo para terminar de destruir la ciudad de Maracaibo y Omar Prieto, responsable de los años más oscuros de nuestro estado.

Déjennos dormir

Habitantes de las comunidades de La Paragua, La Paraguita, El Pilar, El Pilarcito y Canta Claro se reúnen, conversan, se ponen de acuerdo; Quieren entrar en franco diálogo con Corpoelec. Pasa que en los pasados 6 años y aún hoy son víctimas constantes del Plan de Administración de Carga, ese que se aplica a discreción, a libre arbitrio, al azar y que a ellos no hay noche que le perdonen sin dejarlos dormir, descansar. No es que no lo apliquen (lo ideal), dicen, es que no sea todos los días y en las noches. Que se administre en forma equitativa entre todos los condenados a padecerlo en el Zulia. A los vecinos los acompaño en su reclamo pero también les digo que hay zonas en peores condiciones que las suyas, empero que se organicen como comunidad para formular sus demandas siempre es una buena noticia. Los concejales Daniel Ponne (PJ Juana de Ávila) y Elizabeth Martínez (VP Olegario Villalobos) deberían involucrarse en esta apuesta ciudadana.

Lo que me preocupa de mandar a un venezolano (a) la luna, es que no tengamos electricidad para ver el magno evento (@henkelGarcia)

Gremios

James Ramos puede tomarse con calma sus aspiraciones a la Federación de Colegios de Contadores y los líderes de tendencias internas mayoritarias Iraida Segura y Fermín Portillo ganan tiempo para perfilar sus apuestas en eventual elección de junta directiva del Colegio a nivel local. Pasa que un recurso ante el TSJ, surgido en Anzoátegui suspendió el proceso hasta nuevo aviso. En lo que a los periodistas se refiere va saliendo adelante la posición del grupo dominante en el presente de dejar las elecciones para 2024. Se sienten cómodos con la situación actual. Williams González, Jorge Berrueta y Gerardo Luces, entre otros, deberán moderar sus ganas. No hay fecha, por ahora, para elecciones. Las únicas que se mantienen para fecha próxima, 9 de noviembre, son las del Colegio de Abogados del Zulia, aunque hasta ahora resulta sospechosa la falta de entusiasmo que han mostrado las 3 aspirantes del oficialismo que ni ponerse de acuerdo han querido en favor de una sola fórmula, así como del aspirante a la reelección Mario Torres. Hasta ahora el que más entusiasmo demuestra y derrocha ganas es Jesús Vergara Peña. Amanecerá y veremos.

En agenda

Darse una vuelta por Villa Carmen estos días es hacerse un regalo a la vista y un descanso enriquecedor al alma y el espíritu. La muestra “Una mirada a Maracaibo” nos permite apreciar obras de Julio Arraga, Puchi Fonseca, Vitaliano e Hildebrando Rossi, entre otros. Estuvimos en la apertura el pasado jueves dentro de las actividades de la celebración de los 494 años de la fundación de Maracaibo. Nuestro mayor aplauso para Doña Leonor de Rossi, que con gesto desprendido facilitó las obras de su colección y otras tantas de la familia para que el gran público pueda admirarlas. Ojalá el gesto sea imitado por otros grandes coleccionistas de la ciudad. Hay un patrimonio plástico y escultórico que merece ser apreciado por todos.

El miércoles 20 a las 7:00 PM en el Teatro Bellas Artes hay homenaje al centenario del natalicio de los maestros de las cuerdas Alirio Díaz y Rodrigo Riera a cargo de Luis Quintero y su guitarra.

El jueves 21 a las 6:00 PM en el marco del programa “Lia Presenta” allá en la Plaza Baralt, hay una performance del repertorio zuliano a cargo de la agrupación Saladillo de Siempre.

Rosales juega sus cartas

Es fácil percibir que hay una campaña en contra, una campaña de demolición de la imágen, prestigio y reputación de Manuel Rosales, lanzada desde sectores interesados con un eco y potencia inusitada. Una campaña que lo acusa de tener una entente con Nicolás. Una operaciṕon de opinión pública que por lo que veo quisiera que le diera una patada por el fondillo, le insultara a diario, le retirara el habla y le negara el agua, el pan y el vino. Una campaña además que le niega sus derechos políticos y que le conmina a que se retire a los cuarteles de invierno porque sí. Que se aparte. Que no aproveche sus opciones, las mismas que la ocasión le brindan a unos u otros. Puede que lo que se dice de Rosales sea verdad total o parcialmente, no lo sé, lo que sí sé es que el gobernador del Zulia en la política local y nacional tiene opciones y cartas (no todas apuntan a Miraflores) y las juega a su leal saber y entender. Muchos como él, con menos, ahí andan, entorpeciendo, restando e injuriando por intereses bastardos y mezquinos. De verdad que no entiendo el empeño, hoy cuando el partido es otro.

Por lo pronto yo apuesto al programa de recuperación de ambulatorios, emergencias y hospitales que tiene en marcha que beneficia sin duda a las grandes mayorías en la región.

Punto final

Recordando a Sócrates, si el hombre no está formado como ciudadano, aunque el gobierno sea excelente, no puede funcionar la sociedad (Jorge Luis Borges).