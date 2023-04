Ronald Rodríguez Vargas | Rafael Ramírez Colina presente en la Cumbre de Ciudades de América

Sobre ecología, migración y trata de personas estuvo dialogando esta semana con sus pares de otras 200 ciudades de América el Alcalde Rafael Ramírez Colina en el marco del encuentro que se realizara los dias 24, 25 y 26 de abril en la ciudad de Denver Colorado. El evento parte de la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, surgida a partir de la más reciente Cumbre de las Américas. Ramirez Colina también tuvo la posibilidad de mostrar con entusiasmo su experiencia de rescate y recuperación como burgomaestre de la segunda ciudad de Venezuela, sumida en el abandono los últimos años después que fuera luz y guía, pionera en materia de comercio, industrialización, electricidad, banca - finanzas, cultura ya de cara a la celebración de sus 500 años desde la fundación.

Petro líder de la izquierda

Esta semana Angel Monagas lo escribió en su “Caiga quien caiga” y tiene razón. Gustavo Petro, a pesar de la crisis de gobernabilidad interna que tiene, está lanzado a ser el líder de la izquierda sudamericana, a sustituir a Lula Da Silva. La Conferencia Internacional que convocara para el pasado martes se inscribe en esta aspiración y la de acelerar soluciones al caso Venezuela que a él le toca muy cerca, no solo por la vecindad, sino porque en Colombia residen dos millones de venezolanos de la diáspora.

Contrario a otras voces soy de los que creo que la iniciativa le salió bien. Logró convocar a veinte países más a la Unión Europea y el Acuerdo Final recoge lo que era su propósito: Acercar posiciones en torno a dos temas fundamentalmente. Elecciones libres con observación internacional de acuerdo a lo señalado por la UE en 2021 y la urgente necesidad de reactivar la Mesa de Negociaciones en México que bajo los auspicios de Noruega es donde se toman las decisiones fundamentales, si las hay.

Por su parte el régimen venezolano, como era de esperarse, elevó su voz, incrementó lo que llaman el “costo de salida”, cosa que ni se consideró en el marco de las deliberaciones.

Lo de Guaido, bueno eso es otro tema, pero de entrada dejó bien claro lo malo, lo pirata en el manejo de los asuntos exteriores que es el ratificado canciller Leiva. Lo mismo pudo hacer y decir con más tacto, finura, diplomacia.

Un café con…

César Pérez Vivas. En realidad fue un desayuno. Allí nos encontramos con un dirigente curtido, maduro, fruto de la experiencia como dirigente juvenil del Partido Copei, diputado al congreso, gobernador del Táchira, ahora al frente de la Concertación en unión del PCD entre otros con el que aspira a participar y “ganar” las primarias del bloque opositor venezolano en octubre próximo. Nos dijo que respalda el proceso en todas su partes y le da un voto de confianza a la Comisión Nacional de Primarias. Que no se deje chantajear eso sí. Vamos con el CNE y su plataforma, sin captahuellas, ellas dividen a los participantes y desestimula la participación por la desconfianza. Maduro nos quiere divididos y en nuestras casas. Estimula la abstención pero se va a quedar con las ganas.

“Así nos meta preso a todos, candidato unitario en 2024 habŕa, vamos a participar con ganas y entusiasmo y le vamos a ganar”. Sobre el país que viene nos dice que hay que deschavetisarlo a través de la educación y la reeducación. Al negocio petrolero debemos invitar a los capitales privados. Anunció la vuelta del Congreso Bi Cameral, el balotaje, esto es la segunda vuelta para la elección presidencial, con un periodo de 5 años sin posibilidad de reelección, “más nunca”.

Estuvo en la ciudad durante 4 días, se reunió y escuchó con todo el que pudo. Sobre la eventual participación de Rosales en las primarias, con quien por cierto no conversó, dijo que bienvenido. Todo el que quiera puede participar y es el elector el que elige. Voy a seguir en mi empeño, nos dice ya para finalizar; Construyo una alianza ganadora con todos los sectores de la vida nacional. Nos vemos pronto. Al Zulia volveré.

El adiós de Guaidó

No necesita mayor explicación. Usó a Colombia y la Conferencia Internacional como salida elegante a un problema que había comenzado en noviembre cuando Un Nuevo Tiempo, AD y Primero Justicia le sacaron la silla, cosa que también hizo su partido Voluntad Popular -vuelto nada por cierto- esta semana. Más solo que la una el otrora presidente interino no le quedaba otra como no sea ponerse a buen respaldo, de su gran valedor, todavía, ante las amenazas del régimen que también aprovechó la circunstancia para quitárselo de encima como quería desde hace muchísimo tiempo sin “disparar un tiro”.

Tuit

El tuit de la semana lo escribe el escritor nicaragüense Sergio Ramírez durante su visita al Instituto Cervantes donde acompañó a nuestro galardonado Rafael Cadenas a lo que se llamó la entrega de su legado: “cuando la gente no puede votar, vota con los pies, marchándose…”

Manuel pre candidato

Los jóvenes de Un Nuevo Tiempo ponen a rodar la maquinaria. Ayer pidieron a Manuel Rosales Guerrero ser su candidato a las primarias de octubre próximo. A los jóvenes de la organización les preocupa el “sueño” del gobernador.

Rápiditos

Steven Spielberg al terminar el visionado para los directivos de Disney de la 5ta película de la saga de Indiana Jones, la única que no dirige (lo hace James Mangol): ¡Maldita sea! Creía que yo era el único que sabía hacer una de estas. Spielberg que en la actualidad trabaja en el viejo proyecto de Stanley Kubrick sobre llevar la vida de Napoleon Bonaparte en formato serie a la TV y con Tom Hanks una suerte de continuación de Band of Brothers y The Pacific, “Master on de the Air”, estuvo este fin de semana junto a Michelle y Barack Obama para disfrutar del concierto que el “Boss” Bruce Springteen ofreció en la ciudad condal. Indiana Jones y el destino final se estrena en el Festival de Cannes el próximo mes de mayo y en cine el 30 de junio.

Mañana 1 de mayo (9.00PM) HBO se va de estreno con “Los plomeros de la Casa Blanca”, de los mismos productores de Veep y Succession, con Justin Theroux y Woody Harrelson en roles protagónicos.

Rihanna será la voz de Pitufina en la nueva película de los personajes animados. Allí también cantará sus letras y hará las veces de productora de la cinta. Entre tanto, el 30 de mayo se estrena la versión en live motion de la “Sirenita” con Halle Barry.

Hay que darse una vuelta estos días por el Centro de Bellas Artes para admirar las “Realidades Oníricas” de Carmelo Niño. Todo un regalo para la vista. Carmelo recibió ayer en el Palacio de gobierno la Orden del Lago de Maracaibo como testimonio de afecto y admiración por su obra y legado.

Rafael Cadenas

De la entrega del Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá el lunes 24 de abril a Rafael Cadenas nos quedan las siguientes pinceladas.

La estampa adusta, sobria y sin aspavientos a sus 93 años. Su discurso de aceptación en el que reivindicó el valor de la educación para la libertad, esa libertad de la que le hablaba el Quijote a Sancho por la que “así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida…” ; Su recuerdo y saludo para con la Universidad Central de Venezuela, sus profesores y alumnos (por extensión a toda la universidad venezolana) la que pasa un mal momento -dijo-. Y del discurso del Rey Felipe VI ese estupendo perfil muy bien documentado que hizo del galardonado, el recuerdo que tuviera para otro barquisimetano, Salvador Garmendia, y esa descripción que hizo de la ciudad de los crepúsculos donde señalo que los conductores hacen caso omiso del cambio del semaforo de amarillo a verde para seguir admirando la belleza de sus atardeceres.

1 de mayo

Mañana marchamos y protestamos aunque mal paguen. Es nuestro derecho y deber. La dimensión histórica de la fecha y la insensibilidad de un régimen que se auto denomina obrero nos convoca.

*@ellibrero

[email protected]

Fotoleyenda

El Alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez flanqueado por su esposa Vanesa Linares y el editor del diario El Comercio de Colorado, Jesús Luis Sánchez Meleán, en un aparte de la "Cities Summit of the Americas" en Denver Colorado.