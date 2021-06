Ronald Rodríguez Vargas // Periodistas

Hoy todos somos Roland Carreño, periodista detenido sin que se cumpla el derecho a ser juzgado con el Debido Proceso. El simboliza lo que ha sucedido con los hombres y mujeres que practican esta digna profesión los pasados ventidos años. Persecución, robo de sus herramientas de trabajo, apropiación indebida de los materiales fruto de su esfuerzo, detenciones arbitrarias, cárcel, agresiones físicas, verbales, apaleamientos, cierre de sus fuentes naturales de empleo (expropiaciones, cierres censura, autocensura de diarios, radio, canales de televisión, internet) , extrañamiento y exilio, solo por informar en forma oportuna, veraz o expresar libremente sus opiniones.

Todo ello deberían tener en cuenta el Régimen en todos sus niveles y quienes recibieron, reciben o recibirán loas y honras a méritos y logros el pasado año con ocasión de un Dia del Periodista que lejos de ser una celebración es un día de oprobio.

Liberen a Roland, liberen a la prensa, el país lo reclama… Al CNE siempre poderemos mandarlo mal carajo. Es al ente al que le toca ganarse la confianza de los venezolanos si quiere que los venezolanos le compren el ticket de las elecciones del 21 de noviembre. Para empezar debió hacer y comunicar mejor antes de comenzar el proceso de inscripción de los nuevos electores; una reunión con partidos y organizaciones políticas habría sido oportuna para que estos coadyuvaran en el esfuerzo pues para poder ir a votar o abstenerse primero hay que ser elector.

Ahora que mencionamos votar o abstenerse el bloque opositor debería tener claro que una u otra opción no puede ser un fin en si mismo y que cualquiera de las opciones que se elija debe ser el reflejo de una política, una táctica y estrategia. Si la opción es participar pues hagámoslo, salgamos a ganar trescientas alcaldías y 20 gobernaciones, convirtamos la cita del 21N en un plebiscito y obtengamos un referente numérico con el cual hablarle al régimen, al país y al mundo. A un pueblo que se sabe mayoría no le roban las elecciones. Lo contrario, abstenerse, pues lo propio debe hacerse.

Hagamos política. Aumentémosle el costo al régimen de esta cita electoral que nadie quiere antes de una presidencial… Primaria inútil la convocada por el PSUV. Como todo lo del Régimen, una ficción para hacer creer que si cuando en la practica es no. Ya lo hemos visto antes, la militancia votando y eligiendo sus candidatos y después la Dirección Nacional designando a dedo al que mejor le parezca en funcion del reparto de cuotas de poder interno. En esta oportunidad ya lo volvieron a decir. Los que si debieron hacer una primaria por aquello de movilizar a sus bases y aceitar maquinarias, sea si o sea no (mascar chicle y caminar al mismo tiempo es posible) es el Bloque Opositor. Nada más dañino, en estos tiempos de descreimiento y desmotivación, la elección por consenso de los candidatos. Resta más de lo que suma, y aquí viene a cuento el tema de la renovación del liderazgo y la prácticamente imposibilidad de reinvención de nuestra dirigencia que han hecho de la politica su profesión y oficio.

Al Gore perdió la elección (por las buenas o las malas, no lo se) y cuando lo llamaron 4 años después como candidato natural dijo, ¿Yo? que va. Fundé el primer canal de TV por internet, asumí la causa medio ambiental, gané el Premio Nobel. Los Clinton tienen su fundación que apoya causas humanitarias, dictan discursos y cobran muy bien por ello, hasta novelistas son, el pasado 7 de junio Bill publico su segunda novela, “La hija del Presidente” e Hillary hará lo propio el 12 de octubre. George W Busch se dedicó a la pintura cosa que hace aceptablemente.

Los Obama escriben sus biografías, fundaron una productora de contenidos de TV aliada de Netflix con réditos económicos millonarios. Los expresidentes de Colombia cada uno en sus causas y apoyando la de los países Latinoamericanos en problemas. Aznar lidera una fundación de estudios políticos, Rajoy volvió a su trabajo de toda la vida, Notario. Albert Rivera al ejercicio privado de la abogacía, y Felipe al cultivo de Bonsais. Fernando Henrique Cardozo todo un asesor de políticas sociales y macroeconomicas dentro y fuera de Brasil. La Sra Merkel ha dicho que en Octubre se va a su casa con su marido. En Inglaterra de Blair, Mayor, Brown, Cameron y May ni están ni se les espera en actos protocolares muy seguidos. Aquí, medio se menciona una elección y aparecen los mismos de siempre. ¿Premio o condena?… La Vinotinto hoy, el mejor retrato del arrojo y pundonor de los venezolanos. Nos ha pasado de todo y ahí estamos en pie de lucha. Frente a Peru la tarde del domingo el once no debe variar con la llegada de los titulares salvo en la linea de ataque. La alineación que gana no se cambia (¿Esto lo dijo Yogui Berra Juan Vené?). Que haya suerte!!!

