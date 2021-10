Ronald Rodríguez Vargas // Nicolás llegó a la Universidad

Que de pretendientes tiene la botella vacía. Que inoportunos también. El despellejamiento público de unos y otros estos días a veces nos hace creer (iluso yo?) que algo bueno esta por ocurrir en breve pues no tendría otra explicación el ensañamiento que hay entre Leopoldo, Borges, Capriles, Calderon Berti entre si y todos contra Juan Guaido. La verdad sea dicha, si el presidente interino logra superar esta campal batalla habría que considerarlo un titán, pues con adversarios así, no cualquiera sale adelante. Volver al punto de partida, a cero, como parecen querer algunos incluidos unos beligerantes formadores de opinión, periodistas y medios de comunicación que están en esta jugada (en realidad lo han estado desde siempre, nunca dieron una oportunidad) no debería ser una opción ahora que mal que bien estamos en una ruta que ademas de clara tiene pocos obstáculos legales. Bien sea la carrera electoral a tres años como se ventila en la Mesa de Negociación en Mexico, la del Referéndum Revocatorio en 2022 o hasta una Reforma Legal que permita un Recorte del Periodo. Empero claro, mientras Leopoldo, Borges, Capriles, Calderon Berti y otros más, anden en lo que andan (?), el Régimen no se sentirá obligado a regresar a una Mesa a la que están condenados a volver una vez el berrinche de Alex Saab, del que cada vez hablen menos, se les pase.

De cara al 21N la participación parece superar el 60% a pesar de la bestial campaña que los Anti Votos han desplegado a diario. El chantaje al que someten al Bloque de la Unidad los candidatos disidentes parece no encontrar eco en una sociedad altamente polarizada, donde el voto tubo esta casi que institucionalizado y la economía del voto, como bien apunta las ciencias políticas , parece hacerse tradición. Estos últimos hacen mucho ruido y en realidad tienen pocas nueces. En lo que al Zulia se refiere, las encuestas (las serias, las de siempre) dan cuenta del incremento de la participación en cifras superiores a las que estamos acostumbrados en la entidad y la intención de voto se concentra en los dos polos enfrentados en proporción de 70-30, 60-40 incluso en Maracaibo donde la dupla Rosales – Ramirez ha llevado a niveles marginales las otras candidaturas. Solo los interesados, encuestas y medios digitales surgidos al calor de la campaña contradice lo fáctico.

Entre tanto en la acera de enfrente las alarmas están encendidas, Omar Prieto Fernández corre el riesgo de perderlo todo. De perder la protección que el poder y la gobernación le prodigan, mas aun su “ruta de escape” pues en el municipio San Francisco su delfín Dirwin Arrieta cuenta con avales según las encuestas inferiores a los de Willy Casanova frente a Rafael Ramirez. Gustavo Fernandez ha logrado el consenso generalizado para llegar a presidir el municipio al Sur de Maracaibo. Sus números en las encuestas e indices de aceptación son superiores incluso a los obtenidos en 2017.

De Omar hay que cuidarse. El comando de campaña del Bloque Opositor y hasta el mismo CNE con el Plan República deben estar atentos. No juega limpio. Nunca lo ha hecho. El 21N se le va la vida. De el cualquier cosa puede esperarse antes, durante y después del hecho electoral.

Escribo mientras se desarrolla el clásico del futbol español Barca vs Madrid. No lo veo. Los de la Peña me han convencido que mientras Koeman sea el entrenador el Barca no gana nada. Ellos están persuadidos de que el tocayo es el responsable de todos los males del equipo blaugrana y el presidente no prescinde de él porque no tiene con que pagarle. Su nueva tabla de salvación es Xavi Hernández (quien ya se deja querer) a quien sin propósito de enmienda lo quieren sumar desde ya a la ristra de culpables de las derrotas: Valverde, Settien, Koeman, Etc. Ya leeré mas tarde como nos va. Escribo y al fondo escuchamos los arpegios de “El concierto de Aranjuez” (Joaquin Rodrigo), “Mephisto”, el Waltz de Fran List y “Amor Brujo” (Manuel Falla), sin duda, todo un regalo al oido capaz de calmar alma, espíritu y corazones en una semana donde también quedaron eliminados de cara a la Serie Mundial los Medias Rojas de Boston. No gano para sustos.

A los seis años, el escritor español Santiago Posteguillo, quedo impactado frente a la imagen del Coliseo Romano donde sus padres lo llevaron de paseo. De joven volvió a estarlo por la cantidad de cartas de rechazo que le dieron editores y editoriales a sus primeros libros. Un buen día algún benévolo editor, quien sabe a cuenta de que, se dedicó a leer sus letras y páginas sobre gente poco nombrada de la última etapa del Imperio Romano y sonó la campana. Un millón de libros ha vendido con algunos de los títulos de su trilogía “Africanus”, trilogía de “Trajano”, “Trilogía sobre la historia de la literatura”, y mas recientemente, la “Bilogía de Julia Domna” con la editorial Planeta. Pues Santiago aquel niño al que el Coliseo le quito el habla de la impresión ha dejado a todos dentro del mundo editorial sin habla. Se ha ido de Editorial Planeta, su casa de siempre, para fichar por Penguin Random House por la bicoca de un millón de euros. El contrato más alto firmado hasta la fecha en el mundo editorial. Penguin Random House le ha devuelto a Planeta el golpe que supuso años atrás el quitarle a uno de sus autores bandera, Javier Cercas y mas recientemente a Carmen Mola ganadores del Premio Planeta, uno de los mas reputados y mejor dotados del panorama literario de la actualidad.

“Camino de Roma, ni mula coja ni bolsa floja”

Hoy que celebramos el natalicio del prócer Zuliano Rafael Urdaneta queremos felicitar a la Comunidad Universitaria de la URU, sus autoridades, profesores, alumnos, egresados, que también celebran años de la fundación de la superior casa de estudios, así como al Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul), ambas instituciones perdurables en el tiempo de nuestra entidad, luz, faro y guía de un Zulia de progreso. Igualmente y volviendo al “brillante general” y su fecha de nacimiento (que bien nos caería un arrocito de maíz, unas masitas de puerco, un revuelto de pollo de allá de la Cañada, la cuna misma del general) , recomendar la lectura de “El Oscvro Señor V” (Monroy Editor) de Norberto José Olivar.

Cincuenta años esta cumpliendo el parque temático mas importante de América, Disney World Resort. Lo celebra desde el pasado 1 de octubre y en eso estará año y medio. Sus fachadas han sido remozadas e iluminadas y nuevas atracciones han sido incorporadas. Esta semana estarán concentrados en la celebración particular de Halloween y con ella arrancando la temporada navideña. Disney en Orlando esta al ochenta por ciento de su capacidad por el Covid y sus taquillas para la mayoría de los dias de aquí a enero están con el cartel de “Sold Out” (vendidos) sobre todo en Magic Kingdom, Epcot Center y Disney Studios.

Twitter. Si les ganamos unas 10 gobernaciones y unas 120 alcaldías, los ponemos a pasar aceite, siguen los coñacitos, de afuera, nos aceitamos nosotros, nos organizamos, presionamos por unas primarias en la oposición y el 2024 les damos en el mero centro y los tumbamos con votos! (@lanegrapaz)

Nicolas finalmente llegó a la Universidad, entre gallos y media noche, pero llegó. No honra su investidura ni magistratura. No se atrevió a ir a plena luz del día a que lo recibiera el Consejo Universitario como corresponde ni a caminar por sus espacios y ambientes. Betancourt, Leoní Caldera, Carlos Andrés, Luis Herrera lo hicieron y no siempre contaron con el beneplácito de alumnos y profesores, pero coraje y bolas sí.

Todo el mundo se pregunta, por qué la campaña de los candidatos a Alcaldías y Gobernaciones no postulados por la tarjeta de la Unidad, se desgastan en reclamarle al Bloque Unitario no lo hicieran. Por qué sus campañas se dedican a demoler a los candidatos de la Unidad y no a los adversarios y aspirantes la mayoría de ellos a la reelección del PSUV, las tratan como a virginales vestales: ni con el pétalo de una rosa.

Un régimen que no ha dado buenas cuentas sobre la marcha de la Pandemia en Venezuela. Todos sus indices están en duda y organismos internacionales las cuestionan y contradicen pretende arrancar clases presenciales el lunes 25 de octubre en todas sus etapas. Después de haber incluso fracasado en la modalidad a distancia por la precariedad de la interconexión y la falta de herramientas para poder impartir clases en condiciones aceptables si quiera. Que pretende con esta “regularización” de un año escolar que mas allá de la pandemia, cosa que ya es grave, esta afectada por la destrucción de la planta física, la depauperación de salarios de los docentes, la falta de gasolina y transporte, la desaparición de los comedores escolares y pare usted de contar las graves deficiencias y falencias por las que atraviesa el sector educativo en Venezuela. Con su accionar el Régimen promueve la exclusión de la mayoría de los educandos en el país pues es el sector publico el que no podrá cumplir habida cuenta que la educación privada mal que bien funciona. Ciudadanos de primera y de segunda? En el sector publico de la educación lo que encontraran serán brazos caídos y voz en cuello de los distintos sectores y gremios y alumnos muy pocos por la escandalosa deserción de los mismos.

Se nos ha ido Lia. Gran Dama de la Cultura hasta el ultimo día de su vida. De su inmenso legado en la Universidad, las Bellas Artes, el Centro de Arte que lleva su nombre y la ciudad a la que se dedico en alma vida y corazón, nos queda un proyecto que nadie que venga a esta ciudad entendería que no exista, “El Museo del Lago” que hasta terreno donde elevarlo tiene y una frase, una interrogante, un error, que es todo un proyecto de vida y al que algún día deberíamos enmendar: “Los Zulianos hemos vivido de espaldas al Lago”. Grande Lia, te vamos a extrañar.

El viernes es la Bajada de la Virgen. Atentos por NCTV Canal 11 del Zulia y la 90.9 FM La Chiquinquireña. Loada Seas Virgen de Chiquinquirá !!!

Punto final. “Cuando el poder establecido aspira en convertirse en dueño de la educación, no hace sino incurrir en una tentación totalitaria” (Juan Manuel de Prada).

