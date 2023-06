Ronald Rodríguez Vargas | María Corina no

Dos cosas eran evidentes. Al régimen no le interesa el proceso de primarias convocado por la oposición -sin duda factor aglutinante y unitario a pesar de los pesares- y que ante la falta de acuerdo, de consenso, entre los tres cuatro sectores mayoritarios del bloque opositor María Corina Machado haya emergido y despuntado con la fuerza que lo ha hecho, cosa que es lo que menos que menos querían. De ahí una entre tantas de las triquiñuelas que podía ocurriseles con el ánimo de sabotear el proceso, de forma ilegal, como no podía ser de otra manera, haya solicitado la renuncia a sus fichas en el CNE y renunciado -ellos no lo han hecho- a la cuota opositora, léase Picón y Márquez. Veremos cuanto aguantan estos dos últimos la embestida del régimen pues la ley los acompaña y si algo han de decir pues a la fecha que sepamos ni pío como si con ellos la cosa no fuera.

Correcta la reacción de la Comisión Nacional de Primarias que más allá de lamentar el hecho anunció de inmediato su plan B y la intención de realizarla de forma autogestionada. Complicada la cosa, pero no imposible, cuando las ganas y los recursos físicos y financieros se juntan.

Sin duda un mensaje a navegante sobre lo que se nos viene; Lo que quiere el Régimen. Desesperanza (en lo que Diosdado es su principal vocero), sin unidad y María Corina no!!!

¿Y la soberanía?

Entonces la seguridad de Tareck El Aisammi y su familia la provee Irán o dicho de otra manera el presidente iraní Ebraim Raisi le impone las condiciones a Nicolás y el régimen de cómo, con quién y a quién la operación "Caiga quien Caiga". Lo de la soberanía les importa a estos tercios cuando de USA se trata. De resto, pamplinas.

Va siendo hora de que Nicolás le explique al país a estas horas del partido, dos meses después, le explique las marchas y contra marchas de la operación de las bragas naranjas.

El modelo Mandela

Escribimos estos días sobre las cosas que pasan cuando el mandante escoge a su sucesor. De cuando el “generalísimo, caudillo de España por la gracia de Dios” le dejó como continuador de su obra a los españoles a Juan Carlos de Borbón. Hoy repasamos la figura del muy citado -cuando se quiere quedar bien- y en nada seguido Nelson Mandela. La experiencia la recoge muy bien John Carlin en su libro “Factor Humano” (Seix Barral) y más adelante en la película de Clint Eastwood, “Invictus”, basada en el libro con Morgam Freeman y Matt Damon como protagonistas.

El régimen del Apartheid hacía aguas. La presión internacional cerraba todos los caminos en el país y el descontento de la población, mayoritariamente negra, era un hervidero, una olla de presión a punto de estallar. Frederic De Clerk, blanco para más señas, sabía que ya el régimen no daba para más. Una solución había que encontrar. Manda a explorar la conciencia de Nelson Mandela allá en la cárcel donde cumplía ya 27 años de su pena. Abrigaba su corazón odio, rencor, y deseos de revancha, de venganza? Su sorpresa fue encontrar un hombre que como siempre había querido lo mejor para su país y su gente, la propia y la no tanto pues de lo que se trataba era el bien de todos. El bien de Suráfrica. De Clerck acepta el guante, lo libera y se convocan a elecciones generales, elecciones que a la postre, cosa que se sabía, ganaría Mandela de calle, pero antes, Madiba, tenía una una tarea inmensa que cumplir. Convencer a los suyos de que era posible, de que no era la hora de la venganza sino de la unión y el trabajo por el país. A De Clerck que los blancos ya le tenían ojeriza por la iniciativa le tocó hacer lo suyo en el mismo sentido. La película lo grafica muy bien ante el triunfo del equipo de rugby cuando muestra el abrazo, espontáneo e inesperado, de los escoltas de Mandela, los blancos y los negros, que como presidente se empeñó que fuera así. Lo demás es historia conocida, DeClerck y Mandela, el “padre de la nación”, Premios Nobel de la Paz por semejante tarea de unidad y reconstrucción.

Tomemos nota para salir adelante.

Tuits

“Los malandros hicieron lo que estilan: malandrear, detonar la implosión definitiva del CNE. La comisión de primarias respondió como debía: vamos con la elección autogestionada del candidato opositor. Un desafío logístico. Transformar la zancadilla en entusiasmo es ahora la meta”. (las negritas son mías). (@Leonardo_Padron)

“Es muy probable que Rosales no se lance a las primarias. UNT las defenderá hasta el final, pero Manuel no se lanzará. De esta manera, si la dictadura inhabilita a todos los precandidatos por participar en una primaria sin el CNE, quedaría Rosales como única opción de consenso”. (@FranciscoPoleoR)

“AN postula a Nicolás Maduro para que cuente los votos del CNE” (@ChiguireBipolar)

“Renuncia de mayoría de rectores CNE es maniobra oficialista contra el voto. Promover abstención vía desconfianza ha sido su estrategia, con sesgos tácticos, pero consistente. El voto es lo que usted y yo, como ciudadanos, tenemos. No colaboremos a su devaluación”. (@aveledounidad).

Rapiditos

● Lupita Ferrer recibió el homenaje que debía de la gobernación del Zulia, el Consejo Legislativo y el Teatro Baralt. No sólo que lo merecía sino que en deuda se estaba con ella. A la diva, a la primerísima actriz, a la reina del melodrama latinoamericano, a la “Zulianita”, todo. Nos extrañó sí que la Alcaldía de Maracaibo no estuviera presente en los homenajes (cortocircuito acaso?) Lupita merecía al menos las “Llaves de la Ciudad”. Más allá de esto, ha olvidado la Alcaldía de Maracaibo, la de hoy, ayer y antes de ayer, que como en todas las grandes ciudades del mundo, existe este reconocimiento como máximo que otorga la municipalidad a sus hijos más dilectos y visitantes ilustres?

● Las últimas 24 horas en la vida de Robespierre (el jefe del terror en la Francia de la Revolución ocupa nuestra atención estos días. Narrada trepidantemente por Colin Jones, “La caída de Robespierre" (Plaza & Janés), es un libro que atrapa sobre todo para quienes leemos en clave ese importante hito de la historia de la humanidad. Conocer en profundidad a Maximilien Robespierre, al “genio tenebroso”, Joseph Fouché junto a Napoleón han sido de mis pasiones de siempre.

● Comenzó a rodarse “Dramáticas” esta semana en Venevisión. La teleserie de Hispanomedios tendrá 12 episodios y marca el regreso de los dramáticos de altos quilates al canal de la colina. A pesar de las opiniones de la “no invitada” (Daniel Ferrer Cubillán dixit) Carolina Tejero, sí celebro la producción. Es hora que la televisión venezolana, la que queda en pie al menos, recobre su sentido y esencia en aras de las muy golpeadas audiencias cansadas de refritos, latas mal cerradas y producciones que ni en centros universitarios se ven. Un mano a mano entre “Portadas” y “Espejo Público” de Antena 3 en España, la pierde de calle Portadas, por no decir de abuso. Portadas, por apenas citar una (los similares de Televen y Canal I son infumables) y compararla con las producciones de Univisión y Telemundo, ya de por sí remalas, es una afrenta a estas.

● Esta semana debe empezar a normalizarse el despacho de gasolina a las estaciones del Zulia. La reactivación del Palito y la inminente entrada en labores de Cardón así lo anuncia. Sin gasolina, sin gasoil, sufrimos todos y en todo, la recolección de basura es apenas uno de sus efectos inmediatos (así no quiera reconocerse por gadejo) el ánimo y el espíritu del marabino, del zuliano, idem. Calarse dos y tres días en una cola no es fácil, tampoco para el carácter de la gente. Sea.

● Cuando escribo recibo por whasaap un nuevo artículo del luciteño Douglas Zavala, “El timbre de Fombona” a propósito del aniversario del nacimiento de Rufino Blanco Fombona (17 de junio de 1874). En la mañana de hoy, como otras mañanas y tardes se estuvo conversando sobre “La olvidada batalla de Maracaibo en su Bicentenario” en el Teatro Baralt; En las salas interactivas de la Biblioteca del Estado, el académico Herman Petzold Pernía sobre el “Auge y Caída de Don Cipriano Castro, Caudillo y Restaurador de Venezuela”; Ángel Rafael Lombardi en redes sociales dicta cátedra sobre lo humano y lo divino de la historia regional y nacional, y así pudiéramos seguir citando lugares, eventos y hechos sobre los cuales disertar, debatir, polemizar. Les cuento esto por una pregunta que nos hacemos desde hace días y meses: El cronista de la ciudad, dónde está, dónde hace sentir su presencia. Cuando lo juramentaron nos dijeron que Reyber Antonio Parra, profesor de LUZ, con credenciales inmaculadas, cosa que no dudo, tendría como misión y responsabilidad “el plasmar la historia, cultura y tradición del municipio Maracaibo”. A la fecha no tengo el gusto ni tampoco conozco una letra escrita por él a propósito de fechas, hitos y personajes, polémicas también, que sobre el hecho histórico regional y local se suscitado en lo que va de año. ¿Existe el cronista de la ciudad?

Un café con…

Compartimos con Giuseppe Anacleiro (Grupo Davinci) a propósito de la creación de la llamada “Zona Once”, boulevard gastronómico que se instalará en la Avenida 11 de Maracaibo, entre el Boulevard 5 de Julio y la calle 67B. “Los vecinos nos hicimos parte de la solución” nos dice. 50 empresarios y vecinos de la zona que presentamos una idea, un proyecto que ha entusiasmado y animado al gobernación del Zulia que de una vez se puso manos a la obra y ya estamos en eso, haciendo realidad el proyecto en su fase técnica y topográfica. Son 1.2 kilómetros que serán intervenidos urbanísticamente, con su paisajismo y adecuación más allá del asfaltado de la vía, las aceras y brocales que serán ampliadas. Incluye mobiliario urbano, la intervención de artistas plásticos que trabajaran los paseos peatonales. La siembra de árboles, que cambiarán el microclima de la zona que permitirá la instalación de terrazas al aire libre y la sustitución de la iluminación por otras de mayor calado. El proyecto al que deberá incorporarse la Alcaldía de Maracaibo y la Cámara municipal por aquello de la adecuación de las ordenanzas, al menos de entrada, y el gobierno nacional lo que es aspiración del gobierno regional. Esperamos poder inaugurar hacia la Feria de la Chinita, nos dice ya para finalizar, y que la iniciativa sea referencia regional y nacional que potencie las capacidades turísticas de la ciudad.

Los amargos y agrios de la ciudad la deben estar pasando mal ante anuncios como este, que de una lo tildan de “pan y circo”.

Frenar a China

La llamada “nueva ruta de la seda” se proponen los cancilleres de la Unión Europea. Ursula Von der Leyen viene a esta parte del continente (Brasil, Chile, Argentina y México) para impulsar la relación y preparar agendas de cara a la cumbre UE-Celac a realizarse los días 17 y 18 de julio en Bruselas y en el que de entrada se tratará de resucitar el tratado de libre comercio con Mercosur. Es un “imperativo estratégico” ante el orden geopolítico actual, ha dicho Joseph Borrell (Alto Comisionado para las Relaciones Exteriores de la UE). Además de establecer rutas y mecanismos de diálogos permanentes y efectivos que dinamicen la relación, la Unión Europea quiere desbloquear y revitalizar el Acuerdo Comercial con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y lo que llaman la joya de la corona: México.

En todo esto Venezuela ni está ni se le espera por más que Pedro Sánchez (Psoe, jefe del Gobierno español, por ahora), “presidente in tempore” de la Unión Europea a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre la haya incluido entre sus prioridades. Unas prioridades que por lo que se ve son de él solito y que no van en comunión con los intereses y prioridades de la UE donde tampoco se le menciona mucho.

Punto final

Los yukpas, como el resto de las etnias (barí, motilones, guajiros, entre otros) merecen todo nuestro respeto y sus demandas deben ser atendidas con urgencias y no solo en la coyuntura pues sus problemas son estructurales. Si el país está en deuda con ellos, el régimen ídem, que los declaró originarios en la Constitución Nacional. Duda no cabe que son colectivos vulnerables y como tal deben ser tratados, empero lo que es igual no es trampa, cualquier conversación, negociación, acuerdo pasa por el cese de la beligerancia y el cierre de las vías públicas, que es un delito establecido en el ordenamiento jurídico venezolano. A partir de ahí cualquier cosa, pero levantados en armas, literalmente hablando, no podrían ni deberían conseguir nada. Alzados en armas y delinquiendo lo único que pueden y deben conseguir es a la ley con todas sus implicaciones. Lo propio para quienes a cuenta de la doble nacionalidad van y vienen al vecino país por la libre y cierran la troncal del Caribe cuando les da la gana en busca de prebendas de quienes enfrentan de igual a igual por la zona y por el “botín”: uniformados verdes, grises y azules.

La Viceministra debe dejarse de demagogia y paños tibios. Las autoridades militares, policiales y judiciales también. Ellos tienen derechos, si, pero el resto de la ciudadanía también. Quiera Dios que no pase a mayores el conflicto por la acción de un desesperado, quiéralo Dios.