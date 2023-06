Ronald Rodríguez Vargas | “Hay que sacar a Maduro”, la consigna única de las primarias

Inscritos los que son y los que están en el proceso de primarias de cara al 220 toca ahora la parte más difícil para los aspirantes a ganarlas sin que la campaña llevé a abrir heridas profundas de quienes más temprano harán falta a la hora de asumir la campaña presidencial. Debe ser una campaña propositiva y alegre que estimule la participación y venza el miedo, “devolverle la alegría”, decían los chilenos. Se hace buena aquí la propuesta de César Pérez Vivas de reunirse todos, el martes próximo creo y llegar a un acuerdo de caballeros, que establezca parámetros y límites. Hay que persuadir y convencer para construir mayoría y que dé paso a la candidatura unitaria que se pretende. En el camino, que no será un lecho de rosas y en el que se tendrá como una sombra la amenaza perpetua del régimen con sus trapisondas cada una peor que la otra en la medida que el proceso de la primaria y la unidad se vaya concretando, la mayoría de los candidatos, no cumplidos los objetivos inmediatos se estarán retirando y sumando a candidaturas que piensen que aglutinan más y representan mejor su escala de valores. De cualquier manera, el programa y el slogan, escríbase como se escriba, lleva un titular en mayúsculas que nos une a todos: ¡Hay que sacar a Maduro!!!

Entre tanto, sigo echando en falta un comando central táctico y estratégico que mire más allá de sus narices, que vea la fronda más allá de las ramas, que establezca y mida escenarios, formule respuestas al día a día de la política nacional, regional y local. Que sea capaz de elevar el costo político al régimen, en fin, las primarias son un medio, una herramienta muy poderosa para alcanzar la unidad, pero no es un fin en sí misma. El contexto electoral implica mucho más. Se debe dejar de ser reactivo -que también- y darle paso a lo propositivo. Hay que poner la bola en el campo del régimen.



Del “hombre que calculaba” de Manuel Rosales les hablaré la semana próxima.



Polonia, Solidaridad y Walesa

Después de Juan Carlos I de España (cuando el mandante escoge su sucesor) y Nelson Mandela (Un candidato y elecciones acordadas con el régimen dominante) nos paseamos por la Polonia de San Juan Pablo II, Wojciech Jaruselski, Lech Walesa y el sindicato Solidaridad. Mensaje a García para los que se la pasan con el ritornelo del “no se puede”.

Corrían los años ochenta del siglo pasado, Polonia era uno de los países del llamado “telón de acero” una de las naciones del ámbito soviético. Wojciech Jaruselski gobernó el país desde 1981 hasta el 85 como primer ministro y jefe de estado hasta 1980. Comandante en Jefe de las fuerzas armadas polacas y secretario general del Partido Obrero Unificado Polaco (Comunista) para más señas. El régimen hacía aguas, el malestar social iba “in crescendo” y a la par de la solidaridad de la comunidad internacional que presionaba y buscaba una salida para Polonia liderada desde el Vaticano por el Papa San Juan Pablo II, emergía el liderazgo de un civil, trabajador de un astillero para más señas, Lech Walesa y un sindicato convertido en partido político más adelante. Solidaridad. La imposibilidad del “hermano” mayor de inyectarle recursos a su muy precaria situación económica, así como la negativa de prestar apoyo militar, los llevó a una mesa de negociación en Varsovia (Acuerdos de la Mesa Redonda) como válvula de salida, de escape. Jaruzelski en nombre del régimen, Walesa por el Sindicato Solidaridad y otros líderes opositores lograron no sin apuros varios acuerdos de corrección política, de pluralismo, sociales y económicos. El acuerdo dio paso a unas elecciones donde se eligieron los senadores (99 de 100 escaños para la oposición, el uno era Jaruzelski) y representantes (160 de 161 también para la oposición) del ahora congreso Bi Cameral que llevó a la presidencia al recién electo presidente de este, Tadeus Mazowiecki, el primer presidente no comunista del país en años quien convocó de inmediato para mayo siguiente a elecciones -que no fueron un camino de rosas- que fueran ganadas de calle por Solidaridad y Lech Walesa. De cómo Polonia comenzó la democratización de su país en mayo de 1990 como fue el principio del fin del bloque comunista ya es historia.

Lo resaltable aquí en dos platos es que la oposición polaca se dejó de paparruchadas, acordó unirse por el futuro del país y con el apoyo internacional como Fuenteovejuna derrotaron al régimen militar, comunista de su país en elecciones y no solo eso, a la aunque ya no entonces ,muy poderosa, Unión Soviética.



Rapiditos

- Pablo Iglesias emergió el 15M, prometió tomar el cielo por asalto, demoler la monarquía e instaurar la república. Nueve años después ni la coleta le queda tan solo su casa en la exclusiva Galapagar en Madrid. Podemos el 23J encuestas de por medio casi que se borra de la política de España y su canal de televisión es más que un chiringuito en YouTube en redes. Ahora la amenaza se cierne sobre las dictaduras y autocracias latinoamericanas que deberán recibir en calidad de asesores y empleados “ad hoc” que quedarán sin empleo gracias a este liderazgo sui generis que pretende encarnar.

- Es más barato prestarle el Airbus de Conviasa al “presidente” cubano Miguel Díaz Canel que regalarle uno. Así que no se quejen amigos lectores. Comprensión es lo menos que hemos de tener.

- Francisco no perdona. El Arzobispo estrella, el secretario de Benedicto y jefe de la casa pontificia, Georg Gänswein ha sido enviado a casa sin responsabilidades. Quédese en Friburgo le ha dicho. Un lugar bien bonito para el descanso y el arrepentimiento. Déjese de estar escribiendo libros sobre las cloacas vaticanas.

- Mañana lunes 26 entre las 9am y 12m Venevisión Media lanzará “Portadas al Día” para la televisión abierta y estará disponible también a través de las plataformas digitales de venevisión.tv. Como no podría ser de otra manera, el programa estará dirigido a la familia venezolana con especial énfasis en la mujer. En el morning show destaca una pléyade de animadores -a los que no tengo el gusto de conocer-. Solo a la divertida y recién casada Mariela Celis. Que haya suerte para ellos.

- En streaming, “Generación 2009”, el primo Gustavo Vargas (Ostería) nos pone en la ruta de “Silo” y la española, “Silencio” la primera nos pone en pantalla un drama serial en tres tiempos que le sigue los pasos a la clase de 2009 del FBI con Kate Mara (Shooter, Los 4 Fantásticos, House of Card) en rol protagónico. En “Silo”, una comunidad tóxica y en ruinas, en un gigantesco silo subterráneo que se hunde a cientos de pisos de profundidad donde la gente vive llena de normas que creen destinadas a protegerlos. Tim Robinson y Rebeca Ferguson protagonizan; y en “Silencio” Arón Piper, Manu Ríos entre otros nos cuentan la historia de Sergio un adolescente que mata a sus padres y sale en libertad seis años después. Desde entonces, no ha dicho una palabra y a una joven psiquiatra, Ana Dussel, interpretada por Almudena Amor, le tocará desentrañar si es un peligro para la sociedad, pero lo más importante, el porqué de su crimen contra sus padres.

- El jueves 29 finalmente en las salas de cine de la ciudad el estreno de la 5 película de la saga de Indiana Jones. La última que al menos protagoniza Harrison Ford que fuera aplaudida en Cannes en mayo pasado. Estamos expectantes. Hay preventa para las primeras funciones.

- Hoy domingo hay “Bola Loca” la nueva jugada de la Lotería del Zulia. Son $500 mil dólares a repartir en premios que tendrá disponible la Renta de Beneficencia Pública del estado Zulia. El sorteo podrá verse a través de YouTube (la ley resorte lo impide por los canales convencionales) a las 5 de la tarde con Leonardo Villalobos como imagen del sorteo.

¿Qué Leo?

El lance de Yevgeny Prigozhin (grupo Wagner) nos alcanzó leyendo “El mago del Kremlin” (Seix Barral), libro por el que su autor, Giuliano Da Empoli ha sido multipremiado, alcanzado reconocimiento mundial, vendido todas las copias posible desde su lanzamiento en marzo-abril pasado y traducido a una veintena de lenguas. Una exégesis si se quiere de la Rusia actual y su máximo líder Vladimir Putin en clave de ficción con una prosa trepidante que hace lo que es casi un ensayo una novela que se lee en un solo tirón.

De la guerra de Chechenia a la crisis de Crimea pasando por los Juegos Olímpicos de Sochi, por El mago del Kremlin desfilan empresarios, Limonov y Kasparov, modelos y todos los símbolos del régimen en la que es la gran novela de la Rusia actual y una magnífica meditación sobre el poder y la fascinación por el mal y la guerra. Una obra que resulta una montaña rusa intelectual, antropológica y emocional en la que el autor no sólo pone al servicio de la historia un gran conocimiento sobre la ciencia política y la Rusia contemporánea, sino que logra construir una apasionante novela que sumerge al lector en la mente de unos personajes que ejemplifican la violencia y el sinsentido de ciertas decisiones políticas y le permite acercarse y sentir la experiencia del poder.

Por cierto que a Yevgeny Prigozhin a la larga no le arriesgo la ganancia -por muchos dólares que se dice se transó-se lanzó una parada contra el alto mando militar ruso -no le escuché decir que fuera contra Putin- y no consiguió la respuesta que buscaba o tenía acordada. Lo que sí es cierto es que como en el cuento del danés Hans Christian Andersen por allá por 1837 nos mostró al rey desnudo. La invasión a Ucrania y ahora la parada del grupo Wagner nos va mostrando los grados de descomposición en la que poco a venido cayendo la Federación Rusa. No será hoy, pero el día llegará más pronto que tarde. Toma nota Nicolás.

José Luis Rodríguez Zapatero de vuelta al ruedo

“Muchos se lamentarán de los ataques a Sánchez (Pedro el jefe del gobierno y candidato a la reelección)” … “ ha dicho ayer en El País de Madrid -periódico afecto al “sanchismo” al que defiende a capa y espada-. Al “anti sanchismo” interno y externo al PSOE le ha lanzado su dardo también: “la lealtad exige humildad”. José Luis Rodríguez Zapatero ha salido a lavarle la cara al casi delfín luego de años de horrores para la sociedad española donde se han complacido en exceso a los socios de gobierno; etarras, nacionalistas, independentistas, separatistas penados por delitos sexuales contra las mujeres a los que redujo vía legislativa las penas, agresiones permanentes a la institucionalidad del reino y pare usted de contar según reseña a diario la prensa española. Zapatero representa lo peor del partido socialista español a decir de históricos como Felipe González, José Bono, José Guerra, entre otros, es también el muy desprestigiado Baltazar Garzón, Puebla, Maduro, Cristina, Lula, Evo, Castillo, Petro y la dictadura cubana.

Por cierto, hoy hay elecciones en Grecia y Guatemala. En Grecia la derecha o los conservadores tienen la oportunidad de revalidar mandato En Guatemala, con un candidato, candidata más bien, prácticamente elegida por el gobernante de turno tiene la primera opción, después que a lo Nicaragua fueran eliminados de la carrera electoral por la autoridad electoral los aspirantes que lideraban las encuestas en primera y segunda posición. El llamado “autoritarismo electoral” parece seguir ganando terreno en América Latina.

Punto final

El de ayer solía ser un día señalado en el calendario anual. Conmemoramos la crucial Batalla de Carabobo y con somnolencia (por el desfile lo digo) y eso que su desprestigio no eran como el de ahora, más bien era junto a la iglesia y los medios de comunicación uno de los de mayor reputación en todos los sondeos de opinión, El Día del Ejército. Ahora además de hastío lo hacemos con asco. La actuación de los ahora salidos de la otrora academia militar de Venezuela, aquella cuya tarea dice ser “formar hombres y mujeres dignos y útiles a la patria”, las pasadas dos décadas, no anima, ni inspira el respeto debido. En lo que a mí respecta, el 202 aniversario de la gesta libertaria de Carabobo y el día del ejército (en minúsculas) pasó por debajo de la mesa, porque hace mucho dejó de ser el “forjador de libertades”.