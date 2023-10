Ronald Rodríguez Vargas | Fallida la vuelta a clases

Para mañana 2 de octubre está anunciado el inicio del período escolar 2023-2024. Todos los anuncios del gobierno en materia de infraestructura y servicios, como todo lo que le rodea, una ficción para hacer creer que sí cuando en la práctica es no. No es verdad que se han puesto a punto las 20 mil escuelas que dice; no es verdad que los alumnos están en capacidad de volver a las aulas carente de todo como carecen; no es verdad que los maestros, los educadores estén dispuestos a regresar a las deplorables aulas, falta de alumnos y de todo, por los míseros sueldos que se le pagan. Si el gobierno hablara de los índices de deserción de alumnos, maestros y administrativos no estaría tan orondo como esta, empero como ya dije, para variar es una ficción para hacer creer que sí cuando en la práctica es no. Con su mentira cumple el trámite, llena la primera página de Últimas Noticias, horas de programación en VTV y demás canales radio televisivos de esa perversa hegemonía comunicacional que ha creado con los años. Mañana los veremos en acción, sin alumnos y docentes, pero según ellos, avanti.

Sin CNE

Toca dar un golpe en la mesa y salirnos de ese círculo vicioso en el que nos entrampa el régimen cada vez que quiere y puede. Prescindamos de la intervención del poco confiable órgano electoral y hagamos las primarias a troche y moche con nuestros propios recursos por más precarios que parezcan y en verdad lo sean. Si le decimos sí ahora, nos llevaran al 19 de Noviembre y en el ínterin a 2024 porque se atravesará la idea peregrina del referéndum consultivo, y así sucesivamente hasta lograr lo que en verdad han querido desde el principio que las primarias opositoras no se hagan. A la Comisión Nacional de Primarias le toca salir adelante, y aun así habrá otras amenazas en ciernes, con un contundente golpe de autoridad.

Por cierto, la integridad territorial no se consulta, se defiende sin ambages.

Al IMAU le falta gerencia

Sin duda que la mayor debilidad de la gestión de Rafael Ramírez, a pesar de los esfuerzos, que los ha habido, es la recolección de desechos sólidos. Recursos físicos, financieros y humanos han sido dedicados y nada que el servicio alcanza ribetes de calidad. Resulta espasmódico, poco fiable en la frecuencia anunciada. Quien esto escribe, munícipe de la parroquia Juana de Ávila, Urb La California, predios de la Avenida Paul Moreno y El Naranjal lo sufre y lo padece cada semana. Cuando no es el carburante, son los repuestos y cuando no son los carburantes, los repuestos y los camiones es el capricho de los trabajadores que pasan recogen en los tres edificios de la zona y con las mismas se van. Ya cumplieron parecen decir. Se de los esfuerzos que se hacen desde la alcaldía, me consta del trabajo de los concejales (bueno algunos) que le ponen empeño, empero el problema creo está más allá, está en el órgano rector que no funciona. Su gerencia en todos los niveles sufre de pata de rolismo, dejadez y carece de talento para la gerencia. Ni la web, ni la telefonía, ni los sms, redes sociales, allí no funciona nada y me consta como usuario, no es que me lo han contado. Lo he vivido y como ya dije padecido. Es un problema de conducción el que hay y donde el ciudadano parece importarles nada; Ni un minuto de su tiempo merecen para ser atendidos. El presidente del IMAU es un figurín que cuando aparece, cuando se digna hacer acto de presencia en los actos a los que asiste el alcalde, es un ver y dejarse ver. Los ciudadanos que no osen molestarlo que el estar ahí es solo un compartir entre panas de la alcaldía y para eso está protocolo, para el espanto.

Se nos ha dicho que la primera semana de octubre hay cambios en el proveedor del servicio de la zona e incluso que la frecuencia se duplicará a dos veces por semana, cosa que si se cumple se agradece; Como Santo Tomás, veo y creo empero aún eso no resuelve el tema de fondo que es institucional. La militancia partidista. La lealtad con la gestión no es suficiente cuando de gerenciar lo público se trata. Se requiere ganas, talento, capacidad, vocación y entrega.

En otro momento hablaré de una “cosa” que llaman IMA.

Por cierto Señor Alcalde, sin complejos. El Festival de la Orquídea es un hito artístico musical que le pertenece a la ciudad, a su rutina, a la normalidad citadina. Su vuelta es una señal de esperanza, de que podemos volver a ser, a pesar de los pesares, la ciudad dicharachera y festiva que siempre hemos sido. Si hay alguna inversión que hacer, pues hágase, cualquiera que sea, seguramente no afectará las partidas fundamentales del presupuesto municipal. La fiesta forma parte de nuestro ser y estar.

A mi no me pagaron

“Yo nunca he trabajado por encargo” ha dicho contundentemente el escritor español Javier Moro a propósito de “Nos quieren muertos” (Espasa) y el bulo que circula en redes sociales, y portales de dudosa reputación y credibilidad que dicen sin aportar prueba alguna que recibió $250.000 de la familia de Leopoldo López por escribirlo. “He hecho la historia porque es buenísima. Solo escribo historias que me inspiran, para que mis lectores también puedan inspirarse”, señaló quien ya alguna vez recibió ataques similares en Brasil por “El Imperio eres tú” centrado en el emperador Pedro I y en la India por “El Sari Rojo” donde abordó la figura de Sonia Ghandi. La obra es las resultas de tres años de trabajo, investigación, documentación, entrevistas hasta la redacción final. Si hacemos caso a la cifra que se menciona alegremente serían unos $60 mil dólares por año. Con esa cifra no se vive en Europa dignamente. Una barrabasada muy alejada de la realidad si fuera cierta, agregó para finalizar.

Rápiditos

Néstor Reverol vino al Zulia está semana para hablar de la recuperación del Lago de Maracaibo y visitar zonas afectadas por las lluvias. De la otra recuperación -la eléctrica- no dijo nada. Las interrupciones del servicio se multiplican, ese eufemístico “Plan de Administración de Carga” arrecia, se repite en zonas hasta dos veces por días en bloques horarios que superan las 4 y 6 horas y el no tiene nada que decir. Así aspira a ser gobernador del estado.

Treinta y tres años de fundado celebró ayer el Diario El Regional del Zulia. El diario que se imprime en Ciudad Ojeda y que ha sido fiel reflejo del acontecer informativo de la gente de los municipios de la subregión Costa Oriental del Lago y de sus principales hitos en materia de sucesos, política, economía, deportes y hasta sociales. Un diario que como ha demostrado nació para quedarse y darle voz a los que no tienen voz. Lo celebró con una edición extraordinaria que apostó por todo aquello que ha hecho grande al Zulia. Atrás quedó la costumbre -cosa que lamentamos y que esperamos la situación país permita retomar- este tradicional encuentro del “quién es quién” del estado con sus directivos, empleados administrativos, periodistas y obreros. Un bonito día siempre para ver y dejarse ver y chocar cristales y desear parabienes a todos por igual.

Será el 26 de octubre cuando se publique en Iberoamérica la nueva novela de Mario Vargas Llosa. “Le dedico mi silencio” estará centrada en la música de su natal Perú. Estamos expectantes.

El 16 de octubre en Venevisión está pautado el estreno de “Dramáticas” , la miniserie que marca la vuelta de las producciones venezolanas a la televisión local. Lupita Ferrer, Elba Escobar, Tania Sarabia, Jorge Palacios, Javier Vidal, Aroldo Betancourt, Mimi Lazo son algunos de los intérpretes que veremos en pantalla

Terminó la huelga de guionistas e intérpretes en Hollywood. Mañana lunes los sindicatos terminarán de finiquitar los detalles del acuerdo alcanzado con los estudios y productoras. Desde ya comienzan los corre corre para retomar las producciones de las series y películas interrumpidas y que ya debería estar al aire (Anatomia de Grey, Colegio Abbott, Stranger Things, Miércoles así como los programas franquicias de la factoría de Dick Wolfe; Ley y Orden, Chicago y FBI. Para el 15 de enero de 2024 HBO Max finalmente anunció el estreno de la nueva entrega de la antología “True Detective: Noche polar: que tendrá a Jodie Foster y Kali Reis en roles protagónicos. Entre las series más vistas de la semana encontramos a “Ahsoka” (Disney), “Solo asesinatos en el edificio” (Disney), “The Bear” (Disney), “One piece” (Netflix), “The continental” (Prime Video).

Vimos “Simón” y “Golda” en el cine. De entrada la ganadora del Festival de Cine de Mérida nos conmovió. La actuación de Christian McGaffney digna de grandes palmares. Natural, auténtico en pantalla. Una necedad vetarla como representante del país en el Premio Oscar. La película es buena. Una cinta sobre la derrota, el perdón. Un retrato de una generación que lo entregó todo por la causa de la libertad y que un régimen criminal se empeñó en destruir, amedrentar, borrar del imaginario popular. Por su parte Golda, centrada en la Guerra del Yom Kipur, nos acerca a la figura controvertida de Golda Meir, cuarta primer ministro de Israel y primera y única mujer hasta el presente y sus decisiones en este particular enfrentamiento de Israel frente a los atacantes de Egipto, Siria y Jordania en el día santo de 1973. La película es puro Helen Mirren (Golda) de entrada con una transformación física impresionante. Después toda una clase de actuación. El dolor, pesar, la angustia, el miedo, la firmeza de una lideresa que supo ganar su puesto en la historia, todo el el rostro, gestos, hablar y andar de una Mirren entregada a un rol por la que fue señalada por no ser judía.

La Academia Nobel anuncia el ganador del Premio en literatura de 2023 el próximo jueves 5 de octubre. ¿Los favoritos? Los sospechosos habituales: Murakami, Can Xue, Thomas Pynchon, Mircea Cartarescu, Margareth Attwood, Salman Rushied, Don DeLillo, Cesar Aira, Paul Auster, Claudio Magris. Amanecerá y veremos.

Ahora le toca a Pedro Sánchez

Fallida la investidura de Alberto Nuñez Feijóo -le faltaron 4 votos en el Congreso de los diputados- el Rey ha convocado, como corresponde, a una nueva ronda de consultas a los partidos políticos los días lunes 2 y martes 3 de octubre. Es previsible que le encargue a Pedro Sánchez - Psoe asumir la investidura, buscar los 176 votos necesarios. Dos escenarios posibles: O Sánchez logra a un costo altísimo en lo institucional y para la democracia española su segundo pacto frankenstein (independentistas, nacionalistas, pro etarras) o se va a nuevas elecciones. Conociendo al hoy presidente en funciones no dudo que la parada se la va a lanzar. La otra posibilidad, contra todo pronóstico, es que Felipe VI disuelva el parlamento y convoque a nuevas elecciones. A fin de cuenta no hablará, le suelen hacer el vacío, con los partidos determinantes de la alianza (los catalanes Junts, ERC y los vascos de Bildu). Otro amanecerá y veremos. Entre tanto, Feijóo no fue presidente de gobierno pero si salió fortalecido junto al PP como líderes absolutos de la oposición con credibilidad y confianza suficiente para navegar las aguas borrascosas que pudieran venir en los próximos días y años. De haber nuevas elecciones los españoles estarían votando el 14 de enero de 2024.

Delcy Eloina canciller?

La vicepresidenta anda por México participando en las deliberaciones del Grupo de Puebla. Dicen que buscando apoyos para el levantamiento de las sanciones impuestas al régimen de Nicolás por USA y la Unión Europea. La verdad es que la ganancia se la arriendo poca pues no es el Grupo de Puebla el que más puntos tiene en estos y aquellos pueblos por la fuerte carga ideológica y los intentos de alebrestamiento que ha tenido en una y otra latitud. Y para más señas la diplomacia venezolana sin chequera no rinde frutos sino véase en lo referente a Guyana, los países de Caricom, los pobrecitos favorecidos con los ventajosos contratos petroleros, Cuba incluida, nos han dado la espalda.

Lo otro que nos preguntamos a propósito, es acaso Delcy Eloina Rodríguez además de Vicepresidenta de la República, Vicepresidenta de Asuntos Económicos (después de Tarek) es también Ministro de Relaciones Exteriores. La hemos visto por los países bálticos, Rusia, en Bruselas en la reunión de la Celac y otros encuentros de carácter internacional. ¿Habrá alguien que nos aclare la duda?

Ahora que lo menciono, tendría la cortesía el régimen de informar con lujo de detalles en forma oficial del paradero de Tarek El Aissami? ¿Podría hablarnos de su estatus legal? Podría abundar sobre la marcha de la causa que se le sigue, o sobre lo que se nos dijo que lo acusaban?