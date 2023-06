Ronald Rodriguez Vargas | Apagón

Que a nadie lo tome por sorpresa, y no es que lo esté deseando, pero en un país en el que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) hace aguas desde hace añacatales y a diario vemos y padecemos muestra de ello sin que el MinPoPo para la energía avise, informe, de señales de vida sobre las acciones correctivas que implementa -si es que las implementa, ya la noticia no será que se produzca el apagón, la noticia será el día, hora, duración y no habrá bloqueo, sanciones y prohibiciones que valga como excusa para explicarlo.

Pasa igual que con el valor referencial diario del dólar y el asombro de quienes tienen que sudarlo y pagarlo. Mientras no existan medidas correctivas en materia de política fiscal, monetaria, económica en general a la par de otras de corte juridico y moral, como la confianza, pues no dejará de subir e imagino que el ciudadano de a pié no dejara como tonto de asombrarse. Esta semana, aviso a navegantes debe cruzar la barrera de los treinta salvo que el BCV le de por seguir quemando recurso que no tiene para “frenarlo” hasta que ya no pueda más.

MaCori lidera

Dicen los expertos que es la cantidad real de votantes en el proceso de primarias convocada por el bloque opositor venezolano. 3 millones nada más a pesar de la alharaca que se ha montado en torno a ella. El evento, siempre ha sido así, es muy ruidoso pero en verdad logra mover poca gente. Siguiendo la lectura de los expertos de ese milloncejo más o menos un tercio es el que tendrá derecho a votar desde el exterior, tanto que se ha luchado por ello, pero a la final pocos los que llegarán a las urnas, su propia realidad legal, laboral, la distancia se lo pondrá difícil por lo que dejarlo así será el menor de los males. De parte de ese tercio y parte de otro tercio que dice estar desencantado de la dirigencia partidista, del G3-G4, surge de acuerdo a las encuestas la mayoría de las intenciones que favorecen a María Corina Machado, Quedan por repartirse las intenciones de los llamados candidatos de AD, UNT, Pj y VP y los que logren arrastrar Delsa, Andrés, Benjamin y Caleca. Con esas cifras de intenciones, más adelante, cuando parezcan tendencias irreversibles, los estrategas de unas y otras sumarán, restaran, multiplicaran y dividirán y afinarán tácticas y alianzas que podrían, según lo reciba la opinión pública, inclinar la balanza en favor de uno u otro aspirante. Lo que también queda claro a priori es que en 3 millones de electores de un universo que supone el doble o el triple, los movilizados de las maquinarias, oxidadas como dicen que están y sin mucho gas, llevarán la voz cantante. Guerra avisada…..

Encuestas II

La semana pasada hablábamos de lo apreciadas y denostadas que son según para donde se inclinen en el momento que se publican o el uso que le de la propaganda. Esta semana una que por años ha sido menospreciada -y con razón- por manipular los números y ponerlos en conjunción de la línea de acción del gobierno, casi que van ligaditos siempre, Hinterlaces, fue reivindicada, fue puesta en alza por una de las candidaturas. ¿Cuál? la que se vio favorecida, claro está. Rápidamente se les olvidó que Schaemel, que si x, y o z.

Tuits

Sobre escasez de gasolina: -”PSUV: La gente no tiene por qué salir angustiada a poner combustible”. Así es sal siempre con tu mejor sonrisa. Gobernador de Lara: “La perspectiva es que debe mejorar en un lapso que no está determinado todavía”. Ni un día antes ni un día después (@pppenaloza)... Más triste que chavista en la UCV. (@ajcaleca)... Hay que tener un CI (Coeficiente de idiotez) demasiado alto para pensar que con un juicio en la CPI Maduro va a entregar el poder para que el día siguiente comience una razzia contra ellos. ¡Por Dios! llevamos 24 años y cada día somos más tontos (@carlosRaulher)... Querido Lionel, ¡Bienvenido a Miami! ¡Que buena noticia que vengas aquí! Ya que solo habías venido antes por breves temporadas, te doy un adelanto de lo que vas a encontrar: una isla de diversidad en un estado gobernador por un extremista anti-inmigrante (@oppenheimera)

Rapiditos

Hoy termina la Feria del Libro de Madrid. Han sido dos semanas en El Parque el Retiro de Exposición y Venta; autores firmando sus libros, coloquios, conversatorios, ver y dejarse ver (qué envidia) la cita permitió a varias editoriales de origen venezolano radicadas allá poner en alto lo más granado de nuestras letras y a un selecto grupo de nuestros autores Méndez Guedez, Juan Carlos Chirinos, Karina Sainz Borgo, la zuliana María Elena Morán estar de tú a tú con sus pares españoles. Enhorabuena.

Elon Musk superó esta semana a Barack Obama en seguidores. El fundador de Tesla se apuntó 133.070.080 mientras que el ex presidente tan sólo 133.042.918

China y Brasil han llegado a un acuerdo para realizar transacciones comerciales y financieras directamente en las monedas de sus propios. De forma que intercambian yuanes por reales y viceversa, en lugar de usar dólares estadounidenses. Sin duda la envidia de Nicolas Maduro, solo que este no tiene nada que intercambiar, ni bolívares. Veremos cómo le va con el presidente de Irán que viene por ahí de visita justo cuando la Refinería de Cardón está paralizada. Otros que andan en la onda de fortalecer sus propias monedas para reducir la dependencia de dólar estadounidense, el euro, el yen y la libra esterlina son los países miembros de la ASEAN (Indonesia, Malasia, Singapur, Brunei, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar y Timor Oriental).

Universal Orlando Resort amplía sus instalaciones en Orlando Florida con un nuevo parque. En el verano de 2025. Se sabe poco de sus atracciones pero “Epic Universe” muestra como bandera a Starfall Racers, una montaña rusa que promete causar sensaciones capaces de alterar las almas más fuertes de sus visitantes. Al nuevo parque le acompañarán hoteles, restaurantes, centro de entretenimiento y más. Será un parque centrado en la aventura y lo épico.

El jueves 15 el actor Tom Hanks salta del cine y la tv a los anaqueles de las librerías. Su libro “Otra gran obra maestra del cine” (Roca) de la que que ha dicho el escritor Matt Haig (La Biblioteca de la Media Noche) es salvaje, ambiciosa y excepcionalmente divertida, es una novela sobre la realización de una película de acción de superhéroes multimillonaria repleta de estrellas… y los humildes comics que la inspiraron.

El PP amplía su ventaja

En España los estudios demoscópicos más recientes dan una ventana casi que rozando la mayoría absoluta al Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijoo. El actual presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a sabiendas de lo que se le viene, ha impuesto a los muy suyos en las listas de las futuras cortes pasando por encima incluso de los liderazgos naturales en las autonomías, las baronías pues, lo que anuncia un partido desmovilizado de cara al 23J y a la espera del 24 para la escabechina interna. Por los predios de la izquierda (a la izquierda del PSOE) se dice se logra la alianza más grande de la historia en España con veto incluido a Podemos del cual ahora todos huyen y pasan factura a su fundador Pablo Iglesias vetando a su mujer la intransigente e intragable ministra Irene Montero y al portavoz parlamentario Pablo Echenique de tan infausta recordación aquí. Interesante sin duda la carrera electoral en el reino donde el tanto monda, el tanto sube y el tanto baja de los partidos nacionalistas, independentistas, separatistas, pro etarras en Cataluña, Navarra, País Vasco son datos de interés para la futura España dispuesta a dejar de lado el llamado pacto “Frankenstein” por lo que se anuncia un pase de factura al soberbio y creído Pedro Sánchez el cual amenaza alcanzar a su partido.

Gustavo Petro

El milagroso encuentro de los 4 niños que por seis semanas estuvieron perdidos en la selva del Guaviare luego de un accidente aéreo donde fallecieron sus padres no hace que en Colombia se pasé página a los dimes y diretes del ex embajador en Venezuela, su secretaria personal, su esposa e hijo. Tampoco la tregua firmada con el ELN. Petro se libra, por ahora, de esta pero su gobierno queda tocado, prácticamente deslegitimado. Tampoco es que su salida del gobierno sea soplar y hacer botellas. No la tiene fácil en adelante. En Colombia hay instituciones que no se quedarán quietas y actuarán legalmente en consecuencia. El Congreso del que ya perdió la mayoría por otros de sus lances en meses pasados hará lo propio. Han transcurrido apenas 10 meses desde que asumiera la presidencia y están donde están. Ni siquiera los consulados en Venezuela se han abierto, cosa que se suponía era prioridad. En el Palacio de Nariño no han tenido una noche en paz, ni la tendrán.

100 años de cárcel

Esta semana inscribe su candidatura a las primarias del partido Republicano el ex vicepresidente Mike Pence. El otrora compañero de fórmula de Donald Trump. Lo hace incriminando a su antiguo jefe en los sucesos de aquel triste e inefable 6 de enero en el capitolio. Con Pence se multiplica la lista de contendores a Donald lo que potencia sus posibilidades en una carrera que lidera cómodamente y que sólo se ve afectada por los distintos frentes judiciales que tiene abiertos. El martes habrá show en prime time. En eso seguramente convertirá su comparecencia en la que será imputado por una treintena de delitos que imponen penas de casi cien años de resultar culpable en un juicio que se estaría realizado en 2024 a la par de las primarias. Para los que hablan de la politización en USA de la justicia (el ex presidente incluido) vale recordar que esta última acusación la hace un Gran Jurado, que no es otra cosa que un grupo de ciudadanos escogidos al azar al que se presentan los indicios sobre los que se sustenta la acusación, estos las valoran y actúan en consecuencia. Amanecerá y veremos.

Lula la incógnita

Qué busca Luiz Ignacio Lula Da Silva en Venezuela nos preguntamos. Tanto empeño en reivindicar (fallidamente) a Nicolas y su régimen Urbi et Orbi no puede ser por mera solidaridad automática. Algún interés tiene. Trataremos de dilucidar durante la semana y les contamos el próximo domingo.

