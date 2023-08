Ronald Rodríguez Vargas | Adiós a la Cruz Roja

Que la caballerosidad y la educación de los firmantes del Pacto de gobernabilidad, así como del respeto a los resultados y del apoyo e impulso irrestricto de los perdedores al ganador (a) sea el norte de lo que resta de la pre campaña en pos de las primarias. Es lo que toca y es lo que se espera de quienes se anuncian, y sabemos que es así, son distintos a los mandones que tenemos hoy día en el poder. Unas primarias amenazadas por un régimen que se sabe no las quiere por el efecto unificador que trae consigo y unos candidatos, que tampoco quiere el régimen, que inhabilitó a buena parte de ellos de forma espuria y hasta una militarada que solo sobrevive y comanda en un régimen donde sólo los peores, los sumisos y los serviles pueden tener protagonismo.

El próximo reto de la Comisión Nacional de Primarias, permanentemente incomprendida y la más de las veces vilipendiada, es fijar los lugares físicos donde se asientan los tres mil y pico de centros de votación que se instalarán en el país el próximo 22O.

Adiós a la Cruz Roja

De entrada debemos decir que la Cruz Roja es una institución privada y como tal no está sujeta de decisión tribunalicia alguna que suponga intervención de gobierno en lo que es su manejo, estructuración y administración por parte de régimen gubernamental ninguno. No puede el TSJ decidir y definir quien integra su junta directiva, quien la preside, administra y dispone de sus destinos. Esto lo sabe muy bien Ricardo Cusano como empresario y presidente de Fedecámaras que fue. Asumir la presidencia de la misma la pone fuera de la legalidad. La Cruz Roja / Media Luna Roja goza como la Fifa, por apenas citar una, de un fuero particular que señala que cualquier signo de intervención gubernamental queda excluida de la organización. Años de servicio, de cooperación, ayuda humanitaria con financiamiento propio se han puesto en riesgo por la pataleta de un gobierno que le importa un bledo la seguridad y protección de la gente causado por los cayos, los intereses que pisó Morris Sierralta con asuntos particulares de su bufete referentes a la herencia en discusión judicial entre la viuda e hijos del empresario Ricardo Cisneros (Digitel….) fallecido por Covid años atrás. Hoy el TSJ ha mandado pal carajo la libertad de asociación a la que tenemos derechos todos por intereses mezquinos.

Vergüenza

El caso de los 33 en Valencia será una mácula que llevará de por vida el “poeta de la revolución” alguna vez defensor de los derechos humanos, Tarek Williams Saab. Una vergüenza lo sucedido dentro de lo que se presume es un régimen revolucionario y progresista para no llamarlo de izquierda del que la verdad sea dicha se espera poco pues hasta “coñazos” le ofrece a sus adversarios.

Cierta prensa y algún periodista que por un titular, like, me gusta, posteo y posteo hace hasta lo impensable, también deben poner sus barbas en remojo. En la información y su proceso hasta la publicación no todo vale.

Inestabilidad en España

El 17 de agosto se instalan las Cortes Generales en España con los senadores y diputados electos en las elecciones del pasado domingo 23 de julio. La primera mayoría la tiene Alberto Nuñez Feijóo con el Partido Popular seguido de Pedro Sánchez Castejón del Psoe, Santiago Abascal de VOX y Yolanda Díaz de Sumar. Ninguno por sí mismo tiene la cifra de los 176 escaños necesarios para formar gobierno. Cualquiera de los dos primeros debe apelar a las matemáticas parlamentarias y las alianzas para poder conseguirlos. Feijóo ha pedido a su adversario del PSOE, se abstenga para que gobierne el ganador de las elecciones, Sánchez ha dicho no y se fue de vacaciones. Espera el desgaste en las negociaciones del PP para entonces en tromba entrar en el juego que más le gusta -de hecho ha sido presidente 5 años con la llamada coalición Frankenstein- y que espera repetir. El riesgo es tener que sumar a independentistas, nacionalistas, separatistas y etarras de Cataluña, País Vasco y Navarra que ya le han puesto un precio casi que impagable a sus apoyos, más el del partido del hoy prófugo de la justicia, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña que de entrada a dicho, amnistía de la que se beneficia en lo inmediato él y los suyos y un referéndum de autodeterminación no contemplado en la constitución del reino. Tocará al presidente en funciones rebajar esas demandas, y seguro lo consigue, a fin de cuentas estos con él consiguen más o menos, con un gobierno PP-Vox, nada. Y de escrúpulos, Pedro Sánchez poco a la hora de alcanzar el poder. De no lograrse alguno de los dos escenarios descritos toca repetir elecciones en diciembre, cosa que nadie quiere.

Y la gobernabilidad? ¿Y el rol a jugar por Felipe VI el jefe de estado? Bueno ese es otro tema del cual hablaremos la semana próxima.

OAP

Oswaldo Álvarez Paz, el “Zuliano Mayor” está donde debe. Al lado de María Corina Machado. Hace rato que el “Zuliano Mayor” dejó el centro del conservadurismo para anotarse en el extremo. Un activo valioso el que suma la precandidata de Vente Venezuela.

Por África

Vladimir Putin pierde su particular guerra contra Ucrania, pero no deja de mover ficha en la geopolítica mundial. Ahora le toca “colonizar” África. La foto del militar golpista de Níger, sus poses y palabras, lo dicen todo. El control de riquezas minerales a cualquier precio. De la gente, maltratada, humillada, empobrecida en niveles impensables se habló poco. Tampoco de los chinos que también andan de la mano de Putin o Putin de la mano de los chinos, ya no se sabe en esa y otras empresas globales. El sorpasso debe oficializarse en la próxima cumbre de la sub región convocada en Sudáfrica estos días a la que le han pedido a Vladimir que no vaya para evadir la orden de captura de la Corte Internacional de Justicia.

Entre tanto Francia y Emmanuel Macron sacan sus cuentas y lloran sus pérdidas.

X (antes twitter)

“A la recalcitrante y desenfocada oposición extremista se le cae una ilusión y corre a refugiarse en otra más fantasiosa aún” (@torosavarol)

“Rusia sólo copia lo malo; así como EEUU durante la guerra fría financió y apoyó golpes de estado en América Latina, Putin los financia y apoya en África. Si usted es antiimperialista, está obligado a ser anti putinista. Si no lo es, es solo un hdp” (@FernandoMiresol)

“Andrés Caleca: tenemos que ir a una educación del siglo XXI, hay que dar una gran discusión de para dónde va la educación venezolana. No podemos repetir los esquemas del siglo XX” (@XabierCosco)

“El qué el dólar oficial haya llegado a Bs 30/$ no es el problema clave. El problema de fondo es una combinación de la cantidad de divisas que se queman para evitar la devaluación en vez de utilizarlas para recuperar la electricidad y promover la diversificación de exportaciones” (@joseagilyepes).

La frase de la semana

“Yo no me voy a inmolar por mi papá” (Nicolás Petro, Revista Semana).

Por cierto y vale la pena destacar que en un país donde la justicia se respeta y donde la separación de poderes (el check and balance) es norma, los hijos de los presidentes son juzgados y hasta condenados. Los ex presidentes también.

Rápiditos

La tan promocionada película “Sonidos de Libertad” (Sound of Freedom) fruto de una gran conspiración de sectores oscuros que no quieren que la veas, según dice alguna prensa por ahí, tiene fecha de estreno en Venezuela: 31 de agosto. Esperemos que el film que produce Eduardo Verastegui que tiene a Jim Caviezel, Mira Sorvino y Bill Camp en roles estelares no sea más cáscaras que nueces como a veces pasa con este tipo de film, polémico pero igual de sobre promocionado. El tráfico de niños, en este caso bajo la mampara de una agencia de modelaje, no es tema nada novedoso, preocupante si, pero no pone de bulto nada que no se sepa.

La Academia de Ciencias y Artes de la Televisión norteamericana se cura en salud y pospone para enero de 2024 la entrega de los Premios Emmys. La huelga de guionistas y actores pica y se extiende por la política de mutismo y oídos sordos de las grandes productoras.

El viernes pasado debutó en sociedad el proyecto de la “Zona Once” que se desarrolla en la Av. 11 de Maracaibo. Una intervención urbana que pasa por la ampliación de las aceras, acondicionamiento vial, señalización, arborización e iluminación para dar cabida a nuevos emprendimientos gastronómicos y recreativos (cine incluido) y potenciar a los ya establecidos en el lugar. Una apuesta a lo grande del gobierno regional, los restauradores y seguramente en lo inmediato de la alcaldía de Maracaibo en pro de la modernización de una ciudad tirada al olvido por sus gobernantes buena parte del siglo XXI. la pregunta de las 64 mil lochas, se consultó a los vecinos? la intervención causará un impacto notable en la zona cosa que altera para siempre el modus vivendi de los residentes.

La pauta de la industria editorial en Iberoamérica la marcan las grandes editoras españolas en sacrosantas vacaciones en julio y agosto. Retoma sus actividades en septiembre próximo para lo que es el último cuatrimestre del año -quizás el de más ventas-. Algunos títulos comienzan a anunciarse. “El problema final” del súper ventas Arturo Pérez-Reverte, “Nos quieren muertos” de Javier Moro (septiembre); “Le dedico mi silencio” de Mario Vargas Llosa (octubre). Entre tanto en Venezuela el editor Sergio Dahbar marca la pauta con “El país que se muerde la cola” de Michaelle Penfold que agota sorprendentemente las tiradas que van saliendo de imprenta y “Cálidas ruinas” de Rubí Guerra que llegó desde Miami de la mano de Douglas

El martes 8 en Disney se estrena la tercera temporada de “Solo asesinatos en el edificio” la teleserie de true crime (una de las mejores del pasado año) en la que Martin Shore, Selena Gómez y Steve Martin se aprontan a resolver crímenes raros a través de un popular podcast. Seguirán en la tele serie como personajes regulares y miembros de la vecindad del Arconia Tina Fey, Paul Ruud, Jane Lynch, Cara Delevingne y nuevos cameos de famosos como Sting y el gran fichaje de la temporada, Meryl Street.

Hoy domingo regresa “La Bola Loca” de la Lotería del Zulia. $500 mil dólares en premios y usted puede adquirir y diseñar la jugada en su agencia de loterías de confianza o a través de whatsapp +58412-5935939 o la web de la lotería.

Punto final

Macori jueves y viernes en Los Laureles en Cabimas y en Santa Lucía en Maracaibo, respectivamente.

