Ronald Rodríguez Vargas // 5 de Julio

El 5 de julio lo celebro con alegría y entusiasmo. Ojala pudiéramos hacerlo con música, bailes, gastronomía y cualquiera otra expresión de jolgorio que podamos llevar a las calles y hacer de la fecha toda una fiesta popular. A fin de cuentas es el día más grande de la venezolanidad, una fecha que nos une a todos sobre una misma tierra y una misma causa. Conmemorar nada. Nuestros héroes y glorias militares que se reserven para otros momentos. Bien lejos los desfiles militares (decreto de la junta militar que derrocó a Rómulo Gallegos) que dicen bien poco hoy día del país que somos, de nuestro potencial y grandeza. El 5 de julio recuerda un acto de civiles entre civiles en el Congreso Nacional de entonces).

Hoy celebro una emancipación y concepto de libertad que con luces y sombras fuimos modelando desde 1811 transformando un país pobre, derruido por la guerra, rural, en un Estado cercano de la modernidad. ¿Que hemos involucionado? Es nuestro demerito y nuestro mayor reto en adelante.

¡Feliz 5 de Julio!… Las Primarias del PSUV del pasado domingo confirmaron lo que ya habíamos advertido aquí: Toda una ficción para hacer creer a su bases que sí cuando en la práctica es no. Haber dejado por fuera a Jesús Faria, Elias Jagua, Francisco Arias, Giancarlo Di Martino que radio pasillo afirmaban habían ganado o al menos llegado muy cerca del primero (caso Dimartino) dice bien poco de la transparencia del proceso y del gran poder de veto que al final tiene (siempre lo ha tenido) la Dirección Nacional. Los argumentos usados para descalificarlos (“de acuerdo a los reglamentos”) por Diosdado Cabello bien pudieron aplicarlos al momento de la inscripción y no conocido el resultado.

En el Zulia Omar Prieto tiene el mandado hecho el próximo 8 de agosto. El rival que le pusieron, el alcalde de Mara, Luis Caldera nunca ha querido la candidatura (varias veces se lo han ofrecido), nunca ha querido ir al Palacio de los Cóndores. Es “feliz” allá en su municipio… Me gusta lo que ha venido haciendo Carlos Alaimo en su exilio forzoso: construye un partido que sea alternativa dentro de la geografía regional y nacional. Ha incorporado nuevos rostros a sus ya experimentados cuadros previo al paso por procesos de capacitación y formación en ideas políticas en general y las propias del PCD que se han venido cribando los últimos años hasta alcanzar el planteamiento doctrinario de la organización que se define de centro derecha y de ahí todas las iniciativas y propuestas que han venido adelantando en su actividad de calle: solidaria y oportuna. En los próximos días se publica un nuevo libro de la pluma de Alaimo. En el sigue profundizando sobre su visión del estado y del país y se atreve a proponer interesantes ideas para la modernización (apenas se pueda). Pasar del presidencialismo al parlamentarismo, ballotage, periodos de 4 años con una sola reelección, entre otros tópicos… Candidatos. Me preguntan quienes podrían ser, en el hipotético caso que el bloque opositor participase en las elecciones del 21N. Más allá de los obvios (Rosales, Guanipa, Fermin, JC Fernández, JC Velasco, Montoya, Gustavo Fernandez, Mervin Méndez, Alaimo…) se han asomado otros nombres, a la chita callando, inspirados en el reclamo de cambio que se respira en la sociedad y que extrañamente las encuestas, si es que de verdad las han habido, pues hasta ahora lo que se conocen son sondeos flash y telefónicos de dudosa ficha técnica, no consultan, apostando por una lista cerrada de opciones. Tomen nota: Ezio Angelini, Juan Pablo Lombardi, José Luis Alcala Rhode, Gustavo Baptista Romero. Amanecerá y veremos. Qué bien le caería al bloque opositor un proceso de primarias en septiembre (por si acaso)… Rapiditos.

Falleció Rafaella Carrá, figura indiscutida de nuestra banda sonora de los años 80. Una artista con A mayúscula que supo imponer estilo en Italia donde la consideran “eterna” como Roma misma. Triunfo en España con show propio, llegó a Hollywood donde fue partner de Frank Sinatra y algunas la recuerdan por haber sido la única que entrevistó a la Madre Teresa de Calcuta… La próxima semana en la Urb La Coromoto abre sus puertas “Forno Rosso” con todo su potencial creativo en cocinas, el mismo con el que se ha posicionado en Maracaibo. El Grupo Da Vinci no deja de apostar a pesar de los pesares… Sabor Zuliano está de estreno. A su menú de las tardes y noches incorporó la tradicional tostada maracucha con rellenos varios (pernil, pollo, carne mechada) y queso frito, patacones y hamburguesas. Se pone a tono con el gusto y preferencias del marabino a la hora de poner punto final a la jornada. Aplausos. También se nos fue Richard Donner otro imprescindible en nuestra vida cinematográfica en los ochenta: Superman I y II, Los Goonies, Arma Mortal, La Profecía, Scrooged, Maverick, Assasins, y Lady Halcón…. En Pronto Pizza Viento Norte siguen haciendo gala de las creaciones de Antonio Lamboglia, la calidad de sus ingredientes a la hora de combinar sabores para agradar al paladar más exquisito. Estos días la “Pizza Chicago” ha sido la más solicitada… Fútbol.

El martes en la tarde a las 3pm se miden España e Italia por una plaza en la final de la Eurocopa. España ha venido de menos a más en la justa sin perder; Italia, la más regular y sólida en todo el torneo, es la favorita. En la noche le toca el turno a Colombia vs Argentina en las semifinales de la Copa América. Toca sorprender al seleccionado colombiano, a pesar de sus luces y sombras si quiere estar en la final del Maracaná el domingo. Argentina con Messi a la cabeza lo ha hecho muy bien hasta la fecha… Nicolás se suma a la corte de los milagros. Fueron muchos los que en el Patio de Honor de la Academia Militar tuvieron que aguantar (en TV y radio de por descontado que se dio rienda suelta) la carcajada cuando le escucharon decir, “todos, todas y todes”. Nicolás, lo más probable que sin saberlo, se suma a esa corte que a nivel planetario ha querido ideologizar la lengua sin saber lo fuera de tono que lucen y lo incomprensible que hace la comprensión de textos, discursos y pare usted de contar. Por cierto, es raro ver a los miembros de las Fuerzas Armadas con su tradicional traje de gala. Rato sin verlos de blanco reluciente.

*[email protected]