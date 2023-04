Ronald Rodríguez | Tarek jugó posición adelantada

Muerte por asfixia mecánica sentenció Tarek solo que lo hizo antes de que se realizara la autopsia de ley. En un Estado de Derecho que se precie como tal, el custodio, el gobierno tendría las manos en la cabeza y el fiscal, al menos, se habría inhibido ya de seguir conociendo del caso por haber adelantado opinión sobre "lo que no sabía".

Gustavo Petro le da una mano a Venezuela

Preocupado por la inestabilidad económica y política de Venezuela y de la importante ola migratoria que ha generado, de la que a su país le toca una cifra cercana a los 2 millones, el presidente de Colombia convoca una Conferencia internacional de países amigos para tratar el tema, acercar posiciones de cara a una reactivación de la Mesa de Diálogo en México. La verdad es que la iniciativa es de agradecer por la posibilidad que hay del deshielo de un diálogo que entró en punto muerto hace rato. El régimen venezolano de inmediato fijó posición y se mantuvo en sus trece. Levantar las sanciones y después vemos, cosa que transmitió Petro a su homólogo en USA Joe Biden quien ratificó lo que es la posición de su gobierno y la de la oposición venezolana; elecciones libres, con garantías y después vemos. Es lo que hay hasta el momento. Las deliberaciones comenzarán el 25A con una propuesta inicial de Gustavo Petro. Cronograma electoral con garantías y en la medida que estas se cumplan levantamiento de las sanciones. Habrá que estar pendiente de las próximas jugadas y el resultado de las conversaciones. Un error de la Causa R el de negar la iniciativa. Doble error de MaCori al pedir un lugar que no tiene, ni ella ni nadie del bloque opositor, como tampoco el régimen. Me late que quiso cuadrar el círculo para ajustar su discurso.

Hay que seguir en las calles, aunque mal pague

Han sido 4 meses de intensas y sostenidas protestas en las calles de Venezuela por un salario justo en estos tiempos de altísima inflación y dolarización de nuestra economía. Mi amigo Freddy por allá por febrero me decía que el régimen habría de ceder en cualquier momento. Que no podría aguantar el chaparrón cuando yo le señalaba que jugaría al desgaste, que le importaba tres pepinos el poder adquisitivo de las clases más desposeídas y la derruida clase media. Así ha sido. Cuando escribo Nicolas que anda muy afanado por una campaña anti corrupción dentro de su partido y gobierno, con un nuevo programa de TV con partner, Sira, producto de la muy de moda inteligencia artificial, nada ha dicho sobre el particular. En algún momento antes del 1 de mayo lo hará, todo apunta será pírrico, un saludo a la bandera que no hará otra cosa que alimentar más la inflación. Amanecerá y veremos.

Por lo pronto, el 1 de mayo próximo estaremos en las calles protestando y celebrando el Día del Trabajador.

Hay que darle paso a los estadistas

Carlos Alaimo (presidente del PCD) escribe un tuit esta semana en el que destacan la necesidad de un proyecto para refundar la república. Hay que pensar en lo trascendental y no en la inmediatez. Es el momento de una transición que permita un gobierno con visión compartida y dirección colegiada. Es el momento de la estatura política de los estadistas.

Tengo que coincidir con él. Lo que está en juego es la recuperación integral del país, no solo en su estructura; la superestructura también. El ejemplo (mal), los anti valores que se han promovido los pasados veinte años y que ha prendido peligrosamente dentro de la sociedad nos obliga prácticamente a una reeducación de la población. Con oferta de aceras y brocales, tanques de agua, techos de zing y bombonas de gas podrá ganarse las primarias pero no se recupera el país que ha de venir. A vuelta de esquina tendríamos peor de lo mismo. Lástima que los Eduardo Fernández, Humberto Calderon Berti, Oswaldo Alvarez Paz y otros tantos, estén en la reserva y demodé, a juzgar por las encuestas; es su hora, la de los estadistas.

Uy, cuidado con China y Rusia

Advierte esta semana en El País de Madrid Moises Nahim. “La tendencia al envejecimiento y achicamiento poblacional de China y Rusia plantea retos inéditos. El declive demográfico no solo amenaza la estabilidad de las superpotencias militares, sino que también provoca desabastecimiento laboral y disrupciones en el mercado de trabajo. La disminución de la población económicamente activa reduce los ingresos que el gobierno obtiene por los impuestos lo que reduce su capacidad para financiar pensiones y servicios sociales esenciales”.

“Así, la demografía puede ser una fuente de inestabilidad interna tan fuerte como lo pueden ser los shocks externos que con frecuencia sacuden a estos países. El aumento acelerado de la población es tan desestabilizante como la declinación poblacional”. Y una China y Rusia desestabilizadas es un tremendo dolor de cabeza para el resto de la humanidad, agregamos nosotros.

El centralismo maracucho vivito y coleando

Un apreciado lector de esta columna nos escribe a propósito del despertar cultural del que hablamos la semana pasada y demanda la misma atención para los municipios del Zulia. El centralismo maracucho no ha desaparecido. Sigue vivito y coleando. Leamos a Edinson Martínez. “Recuperar nuestros espacios y emblemas culturales, es una gran labor. Celebro y aplaudo las iniciativas del gobernador @manuelrosalesguerrero empeñado en esta tarea. Desde el inicio de su gestión ha destacado este aspecto como una de sus prioridades. El arte y la cultura, en efecto, son para el disfrute colectivo y de todos los habitantes de una región. Nada hace más excluyente a unos ciudadanos si no todos tienen el acceso libre, pleno y democrático a los bienes culturales que nuestros artistas y cultores nos han legado. El Mural más grande, complejo cultural, hoy día sede del núcleo Lagunillas del sistema de orquestas y coros juvenil e infantil de Venezuela. Patrimonio cultural del municipio e icono de nuestra ciudad, luego de culminada su ejecución en 1994. Requiere con urgencia su restauración, sino en poco tiempo desafortunadamente se perderá la obra de nuestro artista plástico Manuel Vargas. Estoy seguro que en el sentir que ahora expresó, el gobierno local y los amantes de nuestra historia y cultura, también se sienten representados”.

Cita citable

El tuit de la semana lo escribe César Miguel Rondón. “Cadenas no existe ante poetas de la talla de Saab y Rodríguez” (@cmrondon)

Rapiditos

La Comisión Nacional de Primarias (CNP) presentará el reglamento final que regirá el proceso de cara al 22 de octubre el próximo 7 de mayo. Era mañana 24. Imaginamos que estará consensuado con la mayoría de los pre por lo que lugar al disenso y a palabras altisonantes no debe haber.

Donde sí pusimos el grito al cielo es ante la falta de un Plan B de dicha comisión. Oída la negativa del CNE, cosa que por demás era esperable, de inmediato debió anunciarse el plan a seguir ante la eventualidad, no ese pasmoso mutis que se produjo en la rueda de prensa que aún persiste.

Después de 14 mil funciones a lo largo de 4 décadas (yo al menos en 3 de ellas en directo, más unos cuantos visionados en su versión televisiva con ocasión de los 25 años), siete presidencias estadounidenses y 3 recesiones económicas, el clásico musical de Andrew Lloyd Weber, “El Fantasma de la Ópera” baja el telón en Broadway. Entre tanto, se anunció que otro clásico de la otrora gran vía blanca, “Wicked”, la versión deconstruida del Mago de Oz, la historia contada desde los ojos de la bruja mala, Glinda, tendrá su versión fílmica para 2024 con Ariadna Grande y Cynthia Erivo en roles estelares acompañadas por un súper elenco que incluye a la recién ganadora del Oscar Michelle Yeoh, Kristin Chenoweth y Jeff Goldblum como el impertérrito Mago de Oz.

“El hombre de florida” con Edgar Ramirez y “Pálpito 2” de la pluma de Leonardo Padrón, entre los estrenos más vistos en @netflixlatam Nosotros seguimos disfrutando de la segunda temporada de “Perry Mason” con un estupendo Matthew Rhys en esta vuelta de tuerca al clásico personaje y por supuesto domingo a domingo la temporada final de “Succession”. Temporada en la que finalmente sabremos quién de los Logan heredan el imperio mediático, si es que les queda imperio que heredar. Estas dos últimas se ven por @hbomax .

La Selección Sub 17 de la Vinotinto logró su cupo para la cita mundialista del próximo noviembre. Estoy con un gran gozo en mi alma. Lo hicieron a pulso, ellos solitos sin que nadie los animara ni se rompiera las venas por ellos. Quizás @meridianotv no los dejó solos. Esperemos en adelante las televisiones, patrocinadores, lo que queda de la gran prensa y los fanáticos se monten en el autobús del éxito y aupen a estos chamos que con todo en contra, con más pundonor que con otra cosa lograron su cometido.

Para el jueves 27A está convocado el Consejo Federal del Partido Un Nuevo Tiempo. Varias decisiones importantes en agenda. La fundamental, la designación del candidato a las primarias de la tolda política. Puede que haya una suspensión de la cita de última hora. El debate que hay entre sí apoyar a Capriles o lanzarse de una con Rosales no está totalmente cocinado. Hay tiempo, consideran algunos.

Los seguidores venezolanos aquí y en la Florida de Donald Trump deben estar de plácemes la encuesta más reciente del Wall Street Journal coloca al ex presidente con 51% de las preferencias por encima del gobernador Ron de Santis que acumula el 28%. En diciembre de 2022 la cosa era casi que a la inversa: De Santis 52%, Trump 38%. En lo que a Joe Biden y los democrátas se refiere el martes tiene previsto anunciar que aspirara a reelegirse. Robert Kennedy Jr, (sobrino del presidente asesinado) e hijo del fiscal general también asesinado que ya anuncio su intencion de disputarle la candidatura no representa amenaza alguna. Robert Jr abogado en New York, ambientalista, y activista anti vacunas irredento, fue criticado duramente por ello por sus dos hermanos Katleen y Joseph y su sobrina Maeve quienes lo acusaron de ser parte de una campaña de desinformación que esta teniendo consecuencias desgarradoras y mortales.

Los días 28 al 30 de abril el Papa Francisco estará en Hungría. Es el 41 viaje apostólico de su pontificado. Veremos que tal le va en su encuentro con el duro presidente Orban.

Escuchando y leyendo a Henrique Capriles estos días (el lamentable video explicandose otra vez sobre la elección de 2013 debería ser borrado, quemado) noto como ha madurado y moderado su discurso. Se ha venido al centro como toca para morder en todos los nichos del espectro político. Es lo correcto.

El sábado 29 (5PM) en la Plaza Baralt y como para dar por finalizado el mes de la danza MODEZU anuncia un espectáculo dancístico que promete en homenaje a Venezuela como más de 1000 artistas en escena. El viernes 28 (6PM) el Teatro Bellas Artes para recibir a Carmelo Niño luego de años de sentida ausencia. Sus “Realidades oníricas” incluyen además de una muestra de su obra pictórica piezas escultóricas de un buen ver. Los acompañaremos.

Coronación III

A medida que nos acercamos al 6 de mayo el Rey Carlos III de Inglaterra quiere tenerlo todo muy bien atado incluso dentro de su familia. Dos gestos recientes parecen dirigidos a obtener “el perdón” de su hijo Harry y su yerna Megan que ha anunciado que no asistirá al magno evento. Carlos ha publicado una foto de familia que los incluye y los muestra a todos como la familia feliz que pretenden ser. Harry, Megan, William y Catalina con el Rey, la Reina consorte y sus nietos. El otro gesto real, pasa que se ha convocado a un brindis por el príncipe Archie que coincidencialmente cumple 4 años el día de la coronación pasado los fastos. Se espera algún comunicado formal de los Duques de Sussex. También se supo que el Papa Francisco ha regalado en un gesto ecumenico dos reliquias de la cruz en la que fue crucificado Nuestro Señor Jesús a la Iglesia Anglicana. Estas han sido incrustadas en la Gran Cruz de Gales que encabezará la entronización y luego será enviada a la iglesia galesa en testimonio de afecto por la gente de la zona de la que Carlos fuera príncipe por 67 años. Entre tanto, tres meses después de la publicación de “Spare” (en la sombra) una suerte de memorias del príncipe Harry, ha emergido, cuando ya nadie lo esperaba, Tomás Parker Bowles, el hijo mayor de Camila, para señalar que no es cierto lo que afirma el Duque, ni plan ni ambición, ella se casó con el hombre que amaba desde niño.

Cadenas Cervantino

Hoy domingo 23 es el Día del libro. De los Derechos de Autor y también del idioma. En Cataluña (España) San Jordi; se regalan libros, rosas y chocolate. En la fecha se conmemora las muertes del inca Garcilaso de la Vega, William Shakespeare y Miguel de Cervantes (aunque hay dudas de la fecha, puede que haya sido el 22). La fecha nos encuentra con muchas ganas de leer, pero con muchas carencias. En Venezuela la industria sobrevive sin las grandes editoriales en el país y hasta las del patio se fueron a establecer en Madrid y Miami; Nos quedan apenas unas cuantas que con un esfuerzo hercúleo editan. Las librerías han cerrado sus puertas y las que quedan sobreviven con la papelería y mil y un productos varios. De libros pocos pues importar, a los costos de hoy, prácticamente imposible.

Con ocasión de esta celebración, mañana (lunes 24A) Felipe VI Rey de España confiere el Premio Cervantes al venezolano, barquisimetano para más señas, Rafael Cadenas. El Cervantes es el “nobel” de las letras en español y antes que Cadenas lo han recibido Sergio Ramírez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Sergio Pitol, Carlos Fuentes, Camilo José Cela, Ida Vitale, Álvaro Mutis, Octavio Paz, por apenas citar algunos. La entrega se realizará (aquí seguramente la podremos ver en directo sobre las 11AM a través de TVE) en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares ante la presencia de lo más granado de la política, la cultura y la academia del reino que como todos los años se da cita para este gran momento de las letras hispanas. Al poeta y a los venezolanos todos, Enhorabuena. Pasma eso sí -no se si es cosa de agradecer- el silencio del alto gobierno.