Rodrigo Méndez //Venezuela, una nación que deambula

Ir tras el viento ha sido el empeño del hombre, en cada dificultad que ha tenido que vencer.

A través de la historia, vemos múltiples situaciones que han empujado a los pobladores de un territorio a abandonar el espacio que ocupan, incluso sus ancestros desde los orígenes de esos pueblos o tribus, se debaten entre la defensa de los principios y la inmersión pragmática en lo operativo, entre el conocimiento empírico de la causa y la formulación de alternativas, a través de la identificación de los mejores caminos ya recorridos o por recorrer, el líder del “momentun” creativamente empujará una ruta con singularidades locales, el devenir de los acontecimientos dará curso o no a la Victoria.

Hoy los Venezolanos sentimos que atravesamos un desierto y verdaderamente Dios prueba nuestro corazón en el desierto.

Cuando atravesamos un desierto –la crisis de Venezuela y la pérdida de identidad– solemos pensar que todo se derrumba, que se trata de un ataque del enemigo, los socialistas y los políticos, algo que no debería suceder y que no deberíamos aceptar.

Sin embargo, el peregrinaje de Israel después de su liberación de Egipto nos recuerda que los desiertos no son solo cuestiones del destino, temporadas de “mala suerte”, o artimañas diabólicas. Ellos pueden ser lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien.

El desierto y la ausencia de recursos traerían a la luz lo que había en el corazón. En palabras de Skip Heitzig: “Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero sacar al Faraón de su pueblo, costaría muchos años”, cuarenta en el desierto y veinte siglos errantes.

En Venezuela costará mucho más sacar el rancho que llevamos sobre la cabeza, pues nos han hecho creer que es nuestra naturaleza, que el rancho lo sostiene el corazón.

La mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Dios y en nuestro pueblo la relación con el Creador no pasa del simbolismo.

Extirpar esa ficción solo sería posible a través de la deportación al desierto: un proceso largo y doloroso que va en contra de nuestra cultura, al menos por dos razones. Primero: porque nadie quiere sufrir. Todos buscamos la superación y evitamos el dolor. Y segundo: porque todos perseguimos la satisfacción inmediata. Por ejemplo, cuando oramos no solo deseamos obtener lo que pedimos, sino que lo queremos de inmediato.

Cuando caminamos en el desierto debemos tomar conciencia de las condiciones del suelo y acéptarlo, proponiéndose vencer las dificultades y admitiendo que necesitamos reinventarnos, sin un cambio real, desde la raíz, no un cambio gato pardiano, recordando la novela El Gatopardo escrita por Giuseppe Tomasi di Lampedus, no habrá transformación y sin ella no hay progreso, para lo cual es muy importante recordar que todo lo material, lo externo al hombre, como la carne misma, es temporal y en consecuencia pasará.

En una ocasión un Sultán que reinaba en un país vecino visitó al Rey Salomón para pedir consejos porque estaba muy angustiado por el trance por el que pasaba su país, y en la entrevista le explicó la causa de su desesperación, después de oírle, Salomón en su sabiduría le dijo:

“Vuelva a verme en un mes. Entonces estaré capacitado para ayudarlo”.

El sultán regresó a su palacio, sintiéndose animado, orgulloso e inmortal. Pasado el tiempo prescrito, él regreso a Jerusalén y entró a la Corte de Salomón. El rey puso en sus manos una pequeña caja y le dijo que la abriera. Dentro había un anillo con esta inscripción hebrea en su superficie: Gam zeh ya’avor, “esto también pasará”.

“Este proverbio servirá como un recordatorio constante de que todas las condiciones materiales, positivas o negativas, son temporales”, dijo Salomón. “Llévelo puesto, recuérdelo, y vívelo”.

Indudablemente al término de esta tragedia, surgirán de los escombros un nuevo país, o mejor dos.

Digo porque unos retornarán, quizás conformarán minorías. Otros, las mayorías del pueblo errante que transita por todos los confines del mundo, desde Canadá a la Argentina, desde Rusia hasta Australia, los venezolanos como en spray se esparcieron y son una comunidad en formación resultado del entorno que habita el territorio, que cada día se enriquece en el nuevo mestizaje, y la interconexión de rasgos culturales, con enormes diferencias que el devenir va transformando.

Hoy la otra Venezuela, es una nación que deambula.