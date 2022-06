Reyber Parra Contreras // La Universidad es del Zulia

El 11 de septiembre de 1891 se instaló la Universidad del Zulia en el Convento de San Francisco de Maracaibo. Desde su fundación, la Universidad ha enfrentado la indiferencia del gobierno central con respecto a su funcionamiento. La primera sede de esta institución emblemática fue un edificio ruinoso, con precarias condiciones en su infraestructura; situación que estuvo acompañada de un presupuesto reducido, con el cual poco se podía hacer con respecto al logro de las condiciones mínimas para la atención de los estudiantes. En 1904, el dictador Cipriano Castro, movido por su tirria hacia los zulianos, decretó el cierre de la universidad.

En octubre de 1946 la Universidad del Zulia retorna, gracias al liderazgo del rector Dr. Jesús Enrique Lossada, y nuevamente el gobierno central se desentendió de la institución, al extremo de no asegurarle una sede para el desarrollo de sus actividades. Fue gracias a la donación de la Casa de los Obreros de Maracaibo que la universidad pudo reiniciar sus actividades; pero al igual que en el pasado, no disponía de un presupuesto cónsono, pues desde Caracas no se asumió que su financiamiento fuese prioritario.

Han transcurrido más de 130 años de la fundación de la Universidad del Zulia y nada ha cambiado con respecto a la atención mínima que ésta debe recibir de los gobiernos centrales: todos ellos, los de orientación democrática y los dictatoriales, han sido indiferentes en lo que respecta al destino del Alma Mater zuliana.

La Universidad es del Zulia: no le pertenece al centralismo, ni a ningún gobierno de turno. Son los zulianos quienes deben comprometerse con la atención de los problemas que afectan a su Universidad. En consecuencia, la sociedad zuliana junto con las autoridades regionales, deben definir un conjunto de iniciativas que le ofrezcan a la Universidad el acompañamiento y el respaldo que merece para el cumplimiento de la trascendental misión que cumple, muy a pesar de las adversidades.

Una de estas iniciativas debe consistir en la aprobación de una carga tributaria regional, modesta en su tasa, pero que abarque a todos los sectores productivos del Zulia, con la intención de contribuir con el financiamiento de las labores de docencia, investigación y extensión de la Universidad.

Sin la Universidad no hay porvenir para el Zulia. El esfuerzo de los zulianos será siempre ampliamente retribuido por su Universidad.

Historiador. Miembro de Número de la Academia de Historia del Estado Zulia. Profesor de la Universidad del Zulia, [email protected]