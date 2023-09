Rafael Rincón | Transformar la educación

En su última Asamblea General, la O.N.U, (2021) aprobó entre otras la resolución de lograr la construcción de una educación de calidad., ¨la educación debe volver a ocupar un lugar prioritario en la Agenda de la Comunidad Internacional, si queremos alcanzar los objetivos de Desarrollo sostenible, NECESITAMOS UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

En septiembre del 2022, la UNESCO celebro la Cumbre de la educación, con el objetivo deenfrentar la urgente necesidad de la transformación de la educación a nivel mundial.

Es evidente, las condiciones, en las que desarrollamos el proceso educativo, tienen fallas profundas, que no garantizan su viabilidad, no permiten caracterizarla como una educación decalidad (Objetivo de la organización)

Es urgente Transformar la educación. ¿Por qué?

1.- el mundo cambio.: recordando al filósofo y docente, estadounidense John Dewey: ¨Si a nuestros Alumnos, hoy les enseñamos lo mismo que ayer, les estamos negando, el mañana¨

Vivimos un Mundo diferente, con una ¨Modernidad liquida¨, una Sociedad hiperconectado, con Internet, Computadoras, Teléfonos y Televisores inteligentes, plataformas digitales, Video-juegos, Aulas virtuales, Impresoras 3D, Realidad virtual, Metaversos, Robótica, Inteligencia artificial, con nuevos y revolucionarias creaciones diariamente.

2.- La Pandemia, .el Covit-19, hizo evidente la incapacidad de nuestro Sistema Educativo,anacrónico, de ser capaz preparar a los alumnos, con las capacidades necesarias para enfrentar la realidad actual y de dotarlos de las herramientas necesarias para construir un Mundo mejor.

3.- La ultima revolución tecnológica, las tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Las TICs, impactaron a la Didáctica, (ciencia de la educación, de las técnicas, los procesos y las herramientas) y esta implosión a la Pedagogía (Ciencia de la educación, de los Conceptos y los modelos) dando origen a nuevas realidades educativas.

4.- El Paradigma de que la educación se realiza en función del conocimiento, es desplazado. Por una nueva realidad:

USAR EL SABER, para SABER HACER, que permita SABER SER, SABER CONVIVIR, SABER TRABAJAR Y

EMPRENDER.

Como afirma la UNESCO: el proceso educativo implica: usar el saber para aprender hacer, que permita saber ser, saber convivir, saber trabajar y emprender.

En este nuevo Paradigma. La razón de ser, el objeto y el sujeto de la educación, es el ser humano, el alumno, su realización como ser social.

Ser social con desarrollo holístico de todas sus dimensiones, ser social con personalidad ética y moral, en sintonía con los Valores y Principios de su sociedad, con desarrollo espiritual y compromiso cultural, seres sociales útiles, útiles a sí mismo, a la familia, al País, a la Humanidad, gracias a la capacidad de realizar un trabajo productivo, digno y bien remunerado.

No es la educación en función del conocimiento, sino todo lo contrario, el Conocimiento, el Saber, como herramienta, como instrumento utilizado en función de la educación del ser human. La educación no está al servicio del Conocimiento. Del Saber, si no al servicio del ser humano.

El Conocimiento, el Saber es la herramienta fundamental a ser utilizada por la educación en el logro de su objetivo.

Nuestra Propuesta: UNA EDUCACIÓN MODERNA, TECNIFICADA Y PROFUNDAMENTE MAS HUMANA.

Entendemos la Educación como el proceso de realización de los seres Humanos, en seres sociales plenamente desarrollados, con personalidad ética y moral, seres sociales útiles, gracias a su aprendizaje para realizar un trabajo productivo digno y bien remunerado.

La realización del proceso educativo, la educación básica, la basamos en el Paradigma: USAR EL SABER para SABER HACER, que permita SABER SER, SABER CONVIVIR, SABER TRABAJAR Y EMPRENDER.

Fundamentamos nuestro Currículo en el desarrollo de Áreas de Formación humanas, en el desarrollo de Capacidades Básicas.

Recomendamos nueve (9) Áreas de Formación, que implican el desarrollo de Treinta y seis (36) Capacidades Básicas-, con el objeto de formar seres sociales plenamente desarrollados, y, con dos (2) ejes transversales: el primero para lograr el desarrollo de personalidades éticas y morales y el segundo para el logro de seres sociales útiles.

La utilización de saberes significativos, sobre el potencial humano, los talentos de los alumnos, para lograr el desarrollo de habilidades, destrezas métodos y técnicas: Saber Hacer, que hagan posible, el surgimiento de actitudes, comportamientos, personalidades, hábitos y costumbres: Saber Ser. Que permitan vivir en comunidad: Saber Convivir, poder realizar un oficio productivo y progresar: Saber Trabajar y Emprende.

Una evaluación no de los conocimientos a los cuales se tiene acceso, sino a los resultados para la

formación humana: Evaluar el saber hacer y el saber ser, el saber convivir y el saber trabajar y emprender ¿Qué aprendimos a hacer, que aprendimos a ser, etc.?

El rol del Docente, cada vez más importante, como guía motivador, cultor y acompañante especial del Alumno, protagonista del proceso y razón de ser de la educación.

Esta nueva forma de entender la educación implica cambios en las Instituciones educativas, en sus servicios, en su dotación, espacios, etc