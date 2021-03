Rafael Rincón // Hablemos de educación

Hablaremos de Educación con el apoyo de nuestro Equipo de Planificación Educativa.

Hoy la Educación venezolana está sumergida en una profunda crisis: doble crisis la pandemia por un lado y la prolongada y destructiva crisis política, social, económica que nos agobia.- Nuestra Educación es anacrónica y de espaldas al futuro, como la calificara recientemente nuestro ilustre Profesor Ángel Lombardi.

La educación venezolana necesita ser más humana, reclama públicamente uno de nuestros más destacados educadores, el Profesor Antonio Pérez Esclarin.

La doble crisis sumada a los errores cometidos anteriormente, son indudablemente los responsables de la situación que hoy atravesamos.

Resulta imposible practicar una educación presencial, no vamos por ahora, no vamos hablar de las causas, pero pregúnteles a la Alianza Sindical Magisterial del Zulia, quienes sabiamente las han expuesto a la opinión pública.

No es posible la Educación presencial y menos aún la llamada Educación a Distancia, ¿con que Equipos y Programas (hardware y software)?, ¿con que Computadoras, teléfonos inteligentes, y conectados a dónde? si no hay ni siquiera servicio de electricidad permanente, ni conexión a Internet y para males mayores nuestra Docentes no están capacitados para ejercerla, para lo que se requiere Competencia Digital Docente: CDD (que no la venden en la esquina)

¿Qué vamos a hacer?

La crisis debemos convertirla en oportunidades, comenzaremos por que la actual paralización se transforme en acción, vamos a profundizar nuestra lucha por los intereses de los Docentes, a redoblar nuestros reclamos y solicitudes a los gobernantes, y a organizar nuestros cuadros sindicales, continuaremos la lucha por el niño, la Escuela y la Comunidad. Próximamente hablaremos de cómo vamos a hacer esto.

Hablemos de la otra de nuestras misiones: la lucha por una Educación moderna, que utilice los avances recientes de las Ciencias y que aproveche las herramientas creadas por las Tecnologías, principalmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las llamadas TICs

Después de más de 5 años de investigaciones, de trabajo, hemos llegado a la conclusión de la urgente necesidad de cambiar nuestra Educación, de discutir, aprobar, de implantar una nueva forma de Educar, una nueva Educación, una Educación basada en Competencias.

Una Educación basada en Competencias reúne los 2 requisitos anteriores utiliza los avances de la Didáctica y de la Pedagogía, combinados con las técnicas revolucionarias de las TICs, es vigorosamente más humana: coloca al ser humano, al niño, al joven, a adolescente, al adulto: al Alumno como el objetivo del nuevo proceso Enseñanza-Aprendizaje.

Esto es lo que haremos, en esto vamos a ocupar el tiempo de cuarentena, en trabajar en la formación de todos los Educadores zulianos con Competencia Digital Docente.

Vamos a emprender una vigorosa campaña por la discusión, la legislación y la implantación de una nueva Educación, la EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIA.

De esto tenemos mucho que hablar. Por los momentos es suficiente decir que el objeto de la Educación basada en Competencias es el ser humano y no el conocimiento, que lograremos utilizar EL SABER para SABER HACER que nos permita lograr SABER SER.

Explicamos: La Educación basada en Competencias utiliza, usa el conocimiento significativo: EL SABER para que los humanos desarrollemos destrezas, habilidades, metodologías, técnicas: SABER HACER, que nos permitan adquirir actitudes, comportamientos, personalidades, hábitos y costumbres; SABER SER que con valores y principios, con moral y ética nos conviertan en seres socialmente útiles (útiles a sí mismo, al País, a la humanidad).

Conocimiento significativo: es aquel que nos es útil, que nos sirve para poder hacer algo con él, que nos lleve a ser alguien.

Una tarea muy dura, muy difícil, hacer llegar a nuestros Docentes la posibilidad de manejar las 2 más grandes herramientas creadas por la ciencia y la tecnología para ser usadas en el proceso Enseñanza-Aprendizaje: Competencia Digital Docente y Educación basada en Competencias

Seguiremos hablando de Educacion

Lic. Rafael Rincón

Presidente CLEV-Zulia