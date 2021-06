Rafael Rincón // Hablemos de educación XIV

Nos oponemos rotundamente al intento, ya lo aprobaron en primera discusión, de reformar la Ley del Ejercicio de la Profesión Docente, con el objetivo de poner en manos del ´´Poder Comunal´´ el control del nombramiento, el ascenso, el egreso y la jubilación, además los sueldos y salarios de los docentes venezolanos.

La Ley del ejercicio de la Profesión Docente contiene las normas legales del seguimiento, control y evaluación de los Educadores, en el proceso Enseñanza-Aprendizaje, normaliza la preparación previa, los requisitos, la formación académica imprescindible para poder ser nombrado como Docente, establece la necesidad de un título de formación en el área educativa : Maestro, Normalista, Profesor, Licenciado en Educación, etc, es decir de la solvencia científica, moral y .ética, que le garantizan el ejercicio de la profesión.

Hoy , pretender sustituir ese poder, pasarlo a manos del mal llamado ¨Poder Comunal¨, que no es nada más, que las personas nombradas a dedo por el Partido de gobierno, con la intensión de poner, la sociedad, al servicio de sus bastardos intereses, que no son los intereses de la Sociedad venezolana.

Con esta reforma inconsulta, anti constitucional, violatoria de los verdaderos intereses de los Educadores venezolanos se pretender poner en manos del PSUV EL NOMBRAMIENTO, DE SUS ACTIVISTAS, como Maestros de tus hijos, sin importarles el que estén capacitados o no científica y moralmente para esa función, tan sagrada, como es la formación de niños, jóvenes y adolescente.

Recordemos que el Poder Comunal, fue rechazo por la mayoría de los venezolanos, en la consulta electoral, donde la dijimos NO, a la pretensión gubernamental de imponerlo, por lo tanto, es inconstitucional, contrario a lo establecido en nuestra carta máxima, ajeno de apoyo popular, violatorio de la sagrada voluntad democrática de los venezolanos.

La no reconocida Asamblea Nacional, ¡y que elegida, en 2020!, a espalda de los Educadores y de todo el pueblo nacional, pretender aprobar esta reforma, no lo permitamos, levantemos nuestra protesta, el rechazo absoluto a esas pretensiones, volvamos a decirles NO.

El pretender sustituir la solvencia científica, la formación docente, la capacidad de formar a los Alumnos, los conocimientos pedagógicos y didácticos por los ´´camaradas chavistas´´, es intolerable, no podemos dejarlo pasar y menos nosotros que hemos venido pregonando, la necesidad de un Sistema Educativo moderno, profundamente humano, ajustado al desarrollo científico-tecnológico y ejercido por Docentes calificados científica y moralmente, con conocimientos científicos, pedagógicos y didácticos, con capacidad tecnológica, con competencia digital docente que nos ponga en condiciones de llevar adelante, la más hermosa tarea, la de formar las nuevas generaciones, de formar seres sociales útiles.

Hacemos un llamado a todos los Docentes, a todos los venezolanos a oponerse, sin ninguna duda a estas pretensiones. Alertamos al País, lo están haciendo a nuestras espaldas, hagamos pública nuestra denuncia.

Seguiremos Hablando de Educación

Lcdo Rafael A. Rincón

Presidente CLEV Zulia